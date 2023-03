Metsätalousinsinööri Anni Väisänen, 25, neuvoo työssään metsänomistajia – Metsä Group haluaa vastata kierroksilla käyvään metsäkeskusteluun

Metsä Groupin metsäasiantuntijana työskentelevä Anni Väisänen on opiskellut Tampereen Ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriksi. Hänen koulutuksessaan oli useita kursseja, joissa käsiteltiin luonnon monimuotoisuutta ja sen vaalimista metsätaloudessa.

Yhteiskunnassa käydään nyt voimakasta keskustelua metsistä, metsien hakkaamisesta ja luontokadosta. Metsä Groupin vastaus tähän on uudistavan metsätalouden strategia.

Yhtiö kertoo tavoittelevansa luonnon tilan vahvistamista vuoteen 2030 mennessä. Ekologista metsänhoitoa ovat alkaneet yhtiön tavoitteisiin vaatia niin sijoittajat, kansalaisjärjestöt kuin yhtiön omistavan Metsäliitto-osuuskunnan metsänomistajatkin.

Yhtiön pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoo, että viime aikoina yhteiskunnassa käydyt keskustelut vaativat yhtiöltä reagointia, vaikkei liiketoimintaa tehdäkään poliittisin perustein.

– Keskustelut metsäasioista ovat nousseet uusiin kertaluokkiin. Siihen keskusteluun meidän täytyy voimakkaammin vastata, Hämälä toteaa.

Yksi käytävistä keskusteluista on se, miten Kemiin rakennettavaa jättitehtaaseen riittää puuta ja pitääkö suomalaista metsää hakata niin massiivisesti, että metsäluonto kärsii.

Avaa kuvien katselu Yhtiön pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoo, että viime aikoina yhteiskunnassa käydyt keskustelut vaativat yhtiöltä reagointia, Kuva: Juuso Stoor / Yle

Hämälän mukaan metsätaloudessa pitää käyttää yhä enemmän sellaisia toimintatapoja, jossa luonnon monimuotoisuus säilyy ja jopa paranee.

– Lahopuita lisää, säästöpuita lisää. Aletaan tunnistaa arvokkaita kohteita, joita voidaan suojella. Tarvitaan kymmenittäin eri toimenpiteitä, joita tehdään eri kohteissa joka vuosi, Hämälä kertoo.

Näin Metsä Group yrittää turvata monimuotoisuutta metsissä: Teolliseen käyttöön ohjataan alueelle luontaisia puulajeja

Puulajistoa monipuolistetaan

Vanhoja puita lisää

Lahopuustoa monipuolistetaan ja lisätään

Arvokkaat elinympäristöt suojellaan

Rantametsät suojellaan

Uhanalaiskeskittymiin erityisiä toimenpiteitä

Avaa kuvien katselu Metsä Fibren Kemin sellutehtaan rakennus on jo loppusuoralla. Tällä hetkellä työmaalla tehdään muun muassa sähköasennuksia. Mekaanisia laitteita koekäytetään. Tehtaan on määrä käynnistyä kolmannella kvartaalilla. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Strategian vaikutuksia on mitattava

Biologi Timo Lehesvirta on työskennellyt Metsä Groupin johtavana luontoasiantuntijana viime kesästä saakka. Uuden strategian myötä yhtiön metsäpalveluita yritetään kehittää siihen malliin, että luonnon monimuotoisuus paranisi.

Lehesvirta kertoo, että uudistavan metsätalouden strategian vaikutuksia pitää mitata ja seurata.

– Tarvitsemme tähän tavoitteelliseen työhön laajasti eri sidosryhmät mukaan. Tavoitteille tulee luoda tarkat mittarit ja esimerkiksi siihen haluamme riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijatahoja kumppaneiksemme, Lehesvirta sanoo.

Miten uutta strategiaa sitten jalkautetaan Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille, jotka omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä? Miten omistaja voi saada rahaa metsästään, mutta samalla huomioida luontoa?

– Se on siinä mielessä helppoa, koska strategialla on johdon tuki. Vastuullisuusstrategiat eivät voi olla koskaan liiketoiminnasta erillisiä, hän muistuttaa.

Lehesvirta on tavannut suomalaisia metsänomistajia tilaisuuksissa, joissa uudistavan metsätalouden strategiasta on keskusteltu. Metsänhoito on ylisukupolvista toimintaa ja usein etenkin metsiä omistavat perheet haluavat harjoittaa metsätaloutta siten, että metsistä olisi iloa ja tuloa myös seuraaville sukupolville.

– Metsänomistajat ovat olleet erittäin hämillään nyt käytävistä metsäkeskusteluista. Metsäala on ollut vähän siilipuolustusasemissa. On kuitenkin asioita, joihin metsänomistajat eivät voi vaikuttaa: ilmasto muuttuu ja yhteiskunnan arvot muuttuvat. Puun käyttö ei kuitenkaan häviä, vaikka metsän hoitamista muutettaisiin, Lehesvirta toteaa.

Avaa kuvien katselu Timo Lehesvirta kertoo, että uudistavan metsätalouden strategian vaikutuksia pitää mitata ja seurata. Kuva: Taina Nuutinen-Kallio / Yle

Mistä puuta tehtaaseen?

Kemiin rakennettava uusi sellutehdas tarvitsee puuta noin kuusi- ja puoli miljoonaa kuutiota vuodessa.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoo, että 60 prosenttia tehtaan puista tulee Lapin ensiharvennus- ja toisharvennuskohteista.

– Lisäksi Suomen ja Ruotsin välinen puuliikenne tulee muuttumaan. Tänä päivänä Suomesta viedään merkittäviä määriä kuitupuuta Ruotsiin. Kun kysyntä lisääntyy Suomessa, niin luulisin, että vientivirtaan tulee muutoksia.