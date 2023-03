Miksi Ruotsi jäi jälkeen Nato-haussa? Oman maineensa panttivanki, toteaa professori

Ruotsin Nato-jäsenyys ei osoita etenemisen merkkejä, mihin maan poliitikot ovat ilmaisseet pettymyksensä. Helsingin yliopiston pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strangin mukaan Ruotsin Nato-jumiin liittyy useita solmuja.

– Ruotsissa ei oikein nähdä sitä, mitä oltaisiin voitu tehdä toisin tai mitä tässä tilanteessa voidaan enää tehdä. Ollaan tehty samat asiat kuin Suomi.

Strang näkee Ruotsissa myös sisäpoliittisen solmun, joka ilmenee kritiikkinä maan hallitusta kohtaan. Hän kuitenkin uskoo, että Ruotsi on yrittänyt kaikkensa Nato-jäsenyytensä edistämiseksi.

- Ruotsalaiset näkevät, että he ovat jääneet oman maineensa panttivangiksi. He ovat olleet moralistisen ulkopolitiikan edustajia hyvin kauan. Sekä Unkarilla että Turkilla on ollut joitain pieniä asioita, joista he eivät ole pitäneet Ruotsin ulkopolitiikassa. Nyt maat ikään kuin antavat takaisin.

Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenhakemuksensa Natoon viime vuoden toukokuussa. Unkarin parlamentti äänesti Suomen Nato-jäsenyyden puolesta maanantaina. Jäljellä on vielä Turkki, jonka vahvistusta odotetaan lähipäivien aikana.

Ruotsin Nato-prosessi sen sijaan junnaa paikallaan. Turkki on esittänyt Ruotsille vaatimuksia, joiden toteutuessa Ruotsin hakemus voisi edetä. Myös Unkari kertoi keskiviikkona, miksi se ei omalta osaltaan hyväksy Ruotsia Natoon (siirryt toiseen palveluun). Muut Nato-maat ovat ratifioineet sekä Suomen että Ruotsin jäsenyyden.

Strangin kanssa A-studiossa oli mukana keskustelemassa kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg. Forsbergin mukaan turhautumisesta huolimatta jäsenyyden viivästymistä ei pidetä Ruotsissa turvallisuusuhkana.

– Ruotsalaiset ajattelevat, että ei tässä mitään hätää ole, että ei ainakaan myydä mitään periaatteita.

Jos tilanne jatkuu samanlaisena, Ruotsi joutunee kuitenkin punnitsemaan vaihtoehtoja sotilaalliselle yhteistyölle muiden tahojen kanssa, sanoo Forsberg.

– Aikajana on asetettu Naton Vilnan huippukokoukseen.

