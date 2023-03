Joku laittoi kiusallaan kahden tiktokkaajan hakemuksen Joensuun kaupunginjohtajaksi

Molemmilla naisilla on seuraajia sekä TikTokissa että Instagramissa.

Joensuun kaupunginjohtajaksi haki 22 ihmistä. Heidän joukossaan on kahden tiktokkaajan nimet. Toinen heistä on kertoo olevansa lievästi kehitysvammainen nuori nainen, jota on kiusattu Reddit-sivustolla.

– Tämä on tosi väärin, nainen kommentoi Ylelle.

Hän kertoo, että on harkinnut tekevänsä kiusaamisesta rikosilmoituksen, mutta jättänyt tekemättä, koska kiusaajat esiintyvät anonyymisti.

Myös toisen nuoren tiktokkaajan nimi on hakijalistalla. Myös häntä on kiusattu Reddit-sivustolla. Molemmista naisista löytyy lankoja eli keskusteluketjuja useilta eri sivustoilta, jotka ovat pilkallisia.

Nimilistalla on myös yhden miespuoleisen somejulkkiksen nimi. On syytä epäillä, ettei hänkään hakenut kaupunginjohtajan paikkaa itse.

Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jere Nuutinen kertoo laittaneensa asian selvitykseen kaupungille. Hakemuksia on voinut jättää ilman tunnistautumista. Se tarkoittaa, että hakemuksen on tehdä toisen henkilön nimissä.

Nuutinen kertoo, että tulevaisuudessa on mietittävä sitä, pitäisikö hakuprosessien oltava tunnistautumisen takana, jotta nettikiusaamista ehkäistäisiin.

Muokattu 29.3.2023 klo 20:02 Kahden naisen nimet on poistettu, koska he eivät ole todellisuudessa hakeneet kaupunginjohtajan tehtävää.

Lisätty 29.3.2023 klo 20:19 Tieto yhdestä mieshakijasta, joka on somejulkkis.