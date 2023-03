Amanda Pilkkeellä oli 22-vuotiaana takana jo kymmenen vuotta näyttelijän uraa – sitten hän ei enää pystynyt siihen työhön

Jo 11-vuotiaana uransa aloittanut Pilke nähdään jälleen kameran edessä. Uusin roolityö on pääosa 1990-luvun alun pankkikriisistä kertovassa sarjassa.

Amanda Pilke nähdään pääroolissa Rosvopankki-sarjassa (Elisa Viihde Viaplay), joka kertoo osittain tositapahtumiin ja todellisiin henkilöihin perustuen 1990-luvun alun pankkikriisin ajoista.

Pilke esittää sarjassa fiktiivistä Salla Nurmista, nuorta taloustieteen tohtoria, joka saa työpaikan Pankkitarkastusvirastosta ja valvottavakseen Suomen Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin SKOP:n.

1990 syntynyt Pilke ei itse voi muistaa mitään 90-luvun lama-ajoista.

– Oli tärkeätä, kun ruvettiin tätä tekemään, että juteltiin ja haastateltiin ihmisiä, joilla on jotain omakohtaista kokemusta. Siten sai tunneperäisen kokemuksen, mitä oikeasti on tarkoittanut, kun tuli ongelmia ja niitä hirveitä tilanteita, joita lama-aikana on ollut, Pilke kuvailee rooliin valmistautumista.

Paluu näyttelijäksi pitkän tauon jälkeen

Amanda Pilke aloitti uransa näyttelijänä jo 11-vuotiaana, kun hän sai yhden päärooleista Helmiä ja sikoja -elokuvassa. Tuossa elokuvassa nähtiin muun muassa Mikko Leppilampi ja Laura Birn.

Tämän jälkeen Pilke esiintyi monissa televisiosarjoissa ja elokuvissa. Hän on voittanut parhaan naissivuosan Jussi-palkinnon elokuvasta Kielletty hedelmä.

Vuonna 2012, kun Pilke oli 22-vuotias, tapahtui kuitenkin käänne. Rankkojenkin roolien jälkeen Pilke teki päätöksen, ettei hän ota vastaan tarjottua uutta roolia ja näyttelijän työt saavat jäädä.

– Totta kai se on näyttelijänä ehkä hurjin päätös, mitä voi tehdä: että uskaltaa päättää, että nyt en enää pysty tähän. Se oli semmoinen henkinen tila, että minulla ei ole enää voimavaroja tehdä tätä. Ja päätin – ehkä aika radikaalistikin – että lopetan.

Pilke kokee nyt, että hän oli antanut luovassa työssä itsestään todella paljon, mutta ei ollut päässyt työstämään sitä, mitä se hänessä itsessään herätti. Eikä hänellä vielä tuolloin ollut työkaluja tutkia ja kuunnella itseään paremmin. Oma ääni ja omat rajat eivät olleet niin selvät.

– Kun oli tavallaan jo kasvanut siihen ammattiin, tuntui, että oli henkisesti tyhjä olo. Oli myös vapauttavaa irtautua siitä paineesta.

Nyt paluu takaisin näyttelijäksi on taas mahdollista, kun tasapaino elämässä on löytynyt. Pilke asuu perheineen maaseudulla ja seuraa elämässään buddhalaista joogista polkua.

– Löysin tasapainoa elämässä. Ja on tullut työkaluja siihen, miten elämässä on tasapainoa, ja miten siitä voi ammentaa tämmöisessä luovassa työssä.

Perheeseen kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi lasta, mutta perheen lisäystä on tulossa. Pilke kertoi Puoli seitsemän -ohjelman suorassa lähetyksessä odottavansa kolmatta lasta.

