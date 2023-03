Vuoden harmonikkataiteilija 2023 on Pellon Lankojärveltä kotoisin oleva Harri Kuusijärvi – ”Hyvältä tuntuu, mutta puskista tuli”

Kuusijärvelle harmonikka on erityisesti väline uuden etsimiseen.

Suomen Harmonikkaliitto on valinnut vuoden harmonikkataiteilijaksi 2023 Pellon Lankojärveltä kotoisin olevan ja nykyisin Rovaniemellä vaikuttavan Harri Kuusijärven.

Perusteluissa todetaan, että Kuusijärvi on ennakkoluulottomilla projekteillaan laajentanut käsitystä siitä, mihin kaikkeen harmonikka voi soittimena taipua. Kuusijärvi on uuden harmonikkamusiikin omaleimaisimpia tekijöitä. Hän on kantaesittänyt lukuisia harmonikalle sävellettyjä nykymusiikkiteoksia, esiintynyt populaarimusiikin saralla lukemattomien artistien kanssa ja kerännyt kiittäviä arvioita niin rock-, jazz- kuin maailmanmusiikin kriitikoilta albumeillaan eri yhtyeiden kanssa.

Kuusijärvelle itselleen valinta tuli täysin yllätyksenä.

– Kyllä tämä puskista tuli, mutta hyvältä tuntuu, koska toimin harmonikkamuusikkona ikään kuin ulkokehällä, enkä ole harmonikkapiireissä niin sisällä.

Kuusijärvi toteaakin, että harmonikkataiteilijana hän tekee hyvin poikkeuksellista musiikkia keskimäärin, kun verrataan niihin mielikuviin, joita harmonikan soittajista yleensä ihmisillä on.

Viime vuosina Kuusijärvi on keskittynyt erityisesti elektroakustiseen musiikkiin ja konserttiharmonikan elektroakustisten mahdollisuuksien kehittämiseen.

Lankojärven lapsuus kuuluu musiikissa

Kuusijärvi ei lähesty harmonikkaa niinkään harmonikkamusiikin kautta vaan enemmän mielenkiintoisena instrumenttina äänen tuottamiseen.

– Harmonikka on sellainen soitin, jolla tehdään yhtäältä ehkä perinteisintä suomalaista musiikkia ja toisaalta sitten taas moderneinta. Harmonikka on uuden etsimiseen mitä herkullisin väline ja se taipuu moneen.

Kuusijärvi nostaa Lankojärvellä vietetyn lapsuuden tietynlaiseksi omaleimaisuuden kehittäjäksi.

– Siellä sai yksin puuhastella ja hakea sitä omaa ilmaisuaan aikalailla rauhassa. Harmonikalla tuli soitettua kaikkea mahdollista musiikkia ennen internet-aikoja.

Keikkaileva ja palkittu muusikko

Kuusijärvi on aiemmin urallaan noteerattu muun muassa Teosto-palkintoehdokkuudella vuonna 2020 ja Vuoden klassinen -ehdokkuudella Emma gaalassa 2022. Vuonna 2011 Kuusijärvi sai 2. palkinnon Arrasate Hiria -harmonikkakilpailussa, joka on yksi alan merkittävimmistä kansainvälisistä kilpailuista.

Kuusijärvi vaikuttaa tällä hetkellä musiikissa monella saralla. Tulevana kesänä häntä kuullaan muun muassa Hiljaisuus-festivaaleilla Kittilässä uuden Solsirépifpan-teoksen kantaesityksessä ja Rauma Festivossa uudessa Trapped Butterfly -kamarioopperassa sekä Ilmiö-festivaaleilla Turussa uuden Phoenix-sooloesityksen kanssa.

Muita Kuusijärven projekteja ovat muun muassa yhtyeet Lehtojärven Hirvenpää, Sole Azul ja Koutus.

Vuoden harmonikkataiteilija valittiin nyt kuudennen kerran. Vuoden harmonikkataiteilija julkistettiin harmonikkaristeilyllä viime viikonloppuna.

