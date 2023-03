Ex-talousjohtajan epäillään käyttäneen kunnan luottokorttia omiin ostoksiin tuhansien eurojen edestä – syyttäjä vaatii tuomiota petoksesta

Sotkamon kunnassa vuonna 2020 paljastunutta petosepäilyä puidaan nyt käräjäoikeudessa. Kunnan luottokorttia on käytetty syyttäjän mukaan väärin yli 4500 euron edestä.

Sotkamon kunnan entisen talousjohtajan rikosepäilyjen oikeuskäsittely on alkanut Kajaanin käräjäoikeudessa. Heidi Pyykköstä epäillään petoksesta ja virka-aseman väärinkäytöstä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Haastehakemuksen mukaan entinen talousjohtaja on tehnyt Sotkamon kunnan luottokortilla 30 henkilökohtaista ostosta, jotka eivät ole liittyneet Pyykkösen virkatehtäviin tai kunnan tehtäviin.

Kortilla on ostettu muun muassa kausikortteja kuntosalille ja laskettelukeskukseen, sekä drooni ja matkalippuja. Haastehakemuksen mukaan Pyykkönen olisi esimerkiksi ostanut ulkopuoliselle henkilölle lentolipun kunnan luottokortilla.

Ostot on tehty vuosina 2019–2020, viimeisin marraskuussa 2020. Kaikkiaan kunnan luottokortilla oli kertynyt maksuja syytteen mukaan henkilökohtaisiin menoihin 4 624,64 euroa.

Pyykkönen irtisanoutui Sotkamon kunnan palveluksesta joulukuussa 2020. Melko pian eron jälkeen tilintarkastajan raportin pohjalta poliisi aloitti Sotkamon kunnassa esitutkinnan.

Jutun oikeuskäsittely kestää kaksi päivää.

Hyväksyi itse omia laskujaan

Pyykkönen toimi vuodesta 2015 alkaen Sotkamon kunnan palveluksessa talousjohtajana.

Hän on syyteaikaan vastannut kunnan taloussuunnittelusta ja talousseurannasta. Kunnanhallitus on myöntänyt hänelle yleisen oikeuden hyväksyä kunnan laskuja ja tositteita. Lisäksi kunnanhallitus on määrännyt hänet toimimaan laskujen hyväksyjänä.

Pyykköselle oli luovutettu kunnan luottokortti käytettäväksi virkatehtäviensä hoitamisesta aiheutuvien kulujen suorittamiseen.

Kunnassa noudatetun käytännön mukaisesti kenelläkään virkamiehellä ei ole ollut oikeutta hyväksyä oman luottokorttinsa laskuja. Syyttäjän mukaan Pyykkönen on kuitenkin määrännyt asiantarkastajina toimineita henkilöitä siirtämään laskuja itselleen hyväksyttäväksi.

Ostoksia on tehnyt Pyykkösen lisäksi kolmas osapuoli, jolle ex-talousjohtaja on luovuttanut luottokortin käytettäväksi.