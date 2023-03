Vuoden lähiruokateko -tunnustus hamppuelintarvikkeiden valmistajalle – yrittäjän mukaan hamppu kärsii suotta huumemaineesta

Mikko Ilmoniemi on viljellyt öljyhamppua kymmenen vuoden ajan. Miehen Jyväs-Hamppu-brändin tuotteita on saatavilla muun muassa verkkokaupassa.

Öljyhampun siemen on ravintoainepommi, jonka käyttöä kannattaisi lisätä, sanoo Vuoden lähiruokateko -palkittu yrittäjä.

Vuoden lähiruokateko 2023-tunnustus myönnettiin jyväskyläläiselle Jyväs-Hamppu brändille Luomu & lähiruoka -messuilla tostaina.

Jyväs-Hamppu valmistaa öljyhampun siemenistä ruokatuotteita, kuten hampunsiemenrouheita ja -hiutaleita, hamppuöljyjä, hamppulastuja ja hamppulakritsia

Tuotteissa käytettävä öljyhamppu kasvaa Jyväskylän ja Laukaan rajamailla Oravasaaressa.

Hampun elintarvikekäyttö kärsii hampun maineesta huumekasvina, mutta potentiaalia siinä on paljon, sanoo Jyväs-Hampun yrittäjä ja viljelijä Mikko Ilmoniemi.

– Hampunsiemen soveltuu monenlaisiin tuotteisiin. Hamppu on kuitu-, proteiini- ja energiapommi, jossa Omega-3-rasvahapot ovat kohdillaan. Sen käyttöä kannattaisi kasvattaa, mutta markkinapuolella kasvua rajoittaa hampun maine. Tarvitaan hamppulähettilästyötä, että ihmiset oppisivat tuntemaan kasvin elintarvikekäytön mahdollisuudet, Ilmoniemi luonnehtii.

Avaa kuvien katselu Öljyhamppukasvi on perinteinen viljelyskasvi, jota on viljelty Suomessa pitkään. Mikko Ilmoniemen mukaan esimerkiksi Keski-Suomen Kuhmoisissa 1900-luvun alussa kolmannes viljelyalasta oli hamppua, jota tuolloin tuotettiin erityisesti tekstiili- ja köysiteollisuuden käyttöön. Kuva: Jyväs-Hamppu

Ilmoniemi on viljellyt eri kasvilajeja 1980-luvun lopulta alkaen. Öljyhampun viljelyn hän aloitti kymmenisen vuotta sitten. Jyväs-Hamppu-brändillä tuotteita on valmistettu muutaman vuoden ajan.

– Hampun viljelyä ja käyttöä valvotaan meillä hyvin tiukasti, ja elintarvikkeiden valmistus onnistuu tällä hetkellä käytännössä vain siemenistä. Niissäkin riittää potentiaalia ja mahdollisuuksia, Ilmoniemi sanoo.

4000 euron rahapalkinto

Jyväs-Hampun menestys on ollut hyvää, sillä brändi on aiemmin palkittu myös Artesaaniruuan SM-kilpailuissa. Yrityksen asiakaskunta on laaja, ja se kattaa niin julkisia kuin yksityisiä ammattikeittiöitä, panimoita ja leipomoita.

Vuoden lähiruokateko 2023 -palkinnonsaajan valitsi Lähiruoka & luomu -messujen kehitysryhmä puheenjohtajanaan erityisasiantuntija Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä. Palkinto on suuruudeltaan 4000 euroa.

Palkinnon perusteluissa kiitetään erityisesti Jyväs-Hampun innovatiivisuutta sekä verkostoitumista yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden lähiruokayritysten kanssa. Yrityksen tuotannossa korostuu myös vastuullisuus: tuotantotoiminta perustuu bio- ja aurinkoenergiaan.

Kasviproteiinien suosion kasvu avaa Ilmoniemen mukaan mahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

– Moni painii kolesterolien sekä sydän-, verisuoni- ja suolistosairauksien kanssa. Uskon, että hampputuotteista olisi ihmisille apua erilaisissa ruokavalioissa, Ilmoniemi sanoo.