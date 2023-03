Hengaillaan-voittaja Anna Rimpelä puolustaa eläimiä ja kääntää häpeän huumoriksi

Anna Rimpelä on herännyt aamuseitsemäksi Salattujen elämien kuvauksiin. Päivällä hän on ”hiukan kirjoittanut”. Illalla hän istuu Puoli seiskan pinkillä sohvalla 6-vuotiaan snautserinarttunsa Mantan kanssa.

Koiran hankinta aikuisena vei ajatukset eläimiin ja niiden hyvinvointiin.

– Alkoi tuntua oudolta jako, jossa osaa elämistä kohdellaan huonosti ja kasvatetaan vain syötäviksi. Ja tämä suloisempi saa tulla peiton alle nukkumaan kanssani.

Anna Rimpelä lopettikin lihansyönnin koiran tultua kokonaan.

Manta on syntynyt vapun aattona. Siksipä perheessä on perinne: Mantan lakitus. Pahvinen ylioppilaslakki pysyy nartun päässä, koska palkkiona on myös Mantan nakitus – ja maksalaatikkoa.

Lukiottakin pärjää

Anna Rimpelä voitti kaksi viikkoa sitten Ylen lauantai-illan tietokilpailun, Hengaillaan, yhdessä Jani Halmeen kanssa. Paria yhdisti hervottoman huumorintajun lisäksi koulupolku, josta puuttuu lukio.

Yhteishakua pohtiville nuorille hänellä onkin selvä viestí.

– Ei lukioon kannata mennä, jos ei ole motivaatiota. Siellähän joutuu tekemään töitä. Minä en viitisinyt.

Anna Rimpelä kouluttautui aikanaan hammashoitajaksi, mutta löysi oman paikkansa vasta teatteriharrastuksen kautta. Harrastus tartutti kunnianhimon kohti unelmaa, nykyistä työtä.

Jotta unelmat toteutuvat, täytyy olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

– Joo, mutta olen ollut myös aika sinnikäs: soitellut paljon ja oikeisiin aikoihin oikeille ihmisille.

Ahdistus ja häpeä synnyttävät hyviä vitsejä

Anna Rimpelän luovuus kanavoituu näyttelijän ja koomikon töiden lisäksi myös kirjoihin. Aino Ritari -trilogiassa kahdeksankymppinen kahjo mummu huutelee ikkunasta siinä määrin, että koko kyläyhteisö kärsii. Lukijaa tosin naurattaa.

Kolmen kirjan sarja sai alkunsa lavakomiikan palasesta, joka ei asettunut kohdilleen, vaan venyi pidemmäksi tekstiksi.

Komiikan parasta ainesta on kuitenkin häpeä, jota Anna Rimpelän on helppo tuntea.

Hän on niin herkkä, että kerran komediaklubin isäntä on joutunut hakemaan Anna Rimpelän ravintolan jonosta omalle keikalleen.

Katso Anna Rimpelän koko vierailu torstain 30. maaliskuuta 2023 Puoli seiskassa tästä: