Epäiletkö saavasi huonompaa palkkaa kuin kollegasi? Kohta voit olla oikeutettu korvauksiin

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi vahvistaa työntekijän asemaa työhaastattelusta lähtien. Naispuolisilla työnhakijoilla on emeritusprofessori Niklas Bruunin mukaan taipumus esittää vaatimattomampia palkkatoiveita. Se on osaltaan on johtanut palkkaeroihin.