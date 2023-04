Katja Lampinen antoi pusun isänsä otsalle vielä arkulla – kuolemantutkija ei pakottaisi ketään katsomaan vainajaa

Ilona Kemppainen on tutkinut kuolemaa pitkään. Hän on saanut tuttaviltaan lisänimen Rouva Kuolema. ”Kuolema on valtavan kiinnostava yhteiskunnallinen ilmiö, se miten ihmiset reagoivat, kun kuolema on läsnä.” Arkistokuva.

Kuva: Antti Haanpää / Yle