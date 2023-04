Tanskalaisessa päiväkodissa tehdään joustavaa työviikkoa: “Win-win-win situation”, sanoo kahden lapsen äiti

KÖÖPENHAMINA On perjantai, Emilie Månssonin tämän viikon neljäs ja viimeinen työpäivä. Edessä ovat kolmen päivän vapaat. Päiväkoti Trekløverenin ohjaajan työaika on varhaiskasvatuksessa toistaiseksi harvinainen sekoitus pitkiä päiviä ja pitkiä pyhiä.

Månsson työskentelee kolmena päivänä viikossa 7–17 ja yhtenä päivänä 7–14. Viikonlopun lisäksi hänellä on yksi vapaapäivä, joka vaihtelee viikosta toiseen.

– Vaikka teen tavallista pidempiä päiviä, se ei tunnu pahalta, kun on viikoittainen vapaapäivä. Minulla on enemmän aikaa perheeni kanssa, ja toisaalta pitkinä työpäivinä voin olla rauhassa lasten kanssa niin kauan kuin hekin ovat päiväkodissa.

Työtuntien uudelleenjärjestely Kööpenhaminan naapurissa sijaitsevan Gentoften kunnan päiväkodissa syntyi työntekijöiden ideasta. Kokeilujakso kesti noin puoli vuotta, ja koska kaikki vaikuttivat olevan tyytyväisiä, se vakiintui käytännöksi.

Näin nelipäiväinen työviikko toimii päiväkodissa

Päiväkodin johtaja Paula Mieres tietää, että työssäkäynti vain neljänä päivänä viikossa ei sovi kaikille, joten työntekijöiden aikataulut on järjestetty kunkin tilanteen mukaan.

Osa työntekijöistä tekee nelipäiväistä viikkoa, ja vapaapäivät vaihtelevat kullakin viikoittain.

Jotkut työntekijät työskentelevät neljästi viikossa päiväkodissa ja kerran viikossa kotona, jossa he esimerkiksi valmistelevat päiväkodin aktiviteetteja ja tekevät kunnan vaatimia arviointeja lasten kehityksestä.

Osa työntekijöistä on jatkanut entiseen tapaan viisipäiväistä viikkoa päiväkodissa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Trekløveren on toistaiseksi Tanskan ainoa päiväkoti, jossa työntekijät tekevät nelipäiväistä viikkoa. Kokeilusta ovat kiinnostuneet muutkin kunnat, ja ensi vuonna Kööpenhamina seuraa Gentoften esimerkkiä.

Päiväkodin menot ja työntekijöiden tulot pysyvät samana

Tanskassa yksityissektorilla nelipäiväinen työviikko on jo aiemmin levinnyt moniin kymmeniin yrityksiin. Työttömyyskassa CA:n mukaan joissakin yrityksistä työskennellään neljänä päivänä yhteensä 32 tuntia ja joissakin neljänä päivänä yhteensä 37 tuntia. Järjestely on ollut suosittu etenkin IT-alalla, mutta sittemmin yleistynyt myös esimerkiksi mainostoimistoissa, muotoiluyrityksissä ja arkkitehtitoimistoissa.

Julkisen päiväkodin Trekløverenin johtaja Paula Mieres sanoo, että uudet työajat eivät ole vaikuttaneet päiväkodin taloudenpitoon eivätkä työntekijöiden palkkoihin. Kyse on hänen mukaansa aiempaa tehokkaammasta järjestelystä. Työntekijöiden palkka pysyy ennallaan, sillä kokonaistuntimääräkin pysyy samana.

Avaa kuvien katselu Päiväkoti Trekløverenin johtaja Paula Guerrero Mieres on tyytyväinen uuteen työaikajärjestelyyn. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Päiväkodissa palkataan osa-aikatyöntekijöitä silloin, kun työntekijöitä on vähemmän. Näin varmistetaan, että ammattilaisia on riittävästi.

Tanskassa kaikille päiväkodeille on korvamerkitty vuosittain tietty rahamäärä, jolla voidaan taata vaadittu henkilöstömitoitus ja mahdollisesti muuta toimintaa. Trekløveren käyttää tämän tuen osa-aikatyöntekijöiden palkkaamiseen.

Lasten vanhemmatkin ovat tyytyväisiä

Päiväkodin henkilöstön mukaan lasten vanhemmat eivät ole olleet huolestuneita ohjaajien määrästä tai vaihtuvuudesta. Päin vastoin, sanoo ainakin Helene Oxnas Damgaard, jonka kaksi lasta ovat Trekløverenissa.

– Koen, että lapseni kokevat jatkuvuutta, eivätkä minkäänlaista turbulenssia henkilökunnan vaihtuvuudessa. Samat ohjaajat ovat nimenomaan lasten kanssa aamusta iltapäivään, mikä on heillekin mukavampi.

Avaa kuvien katselu Kahden lapsen äiti Helene Oxnas Damgaard sanoo, että nelipäiväinen viikko sopii niin lapsille, vanhemmille kuin päiväkodin työntekijöille. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Kysyttäessä Damgaard ei keksi käytännöstä oikeastaan lainkaan huonoja puolia. Hän työskentelee yksityissektorilla itsekin neljänä päivänä viikossa ja kokee sen tuovan helpotusta arkeen ja työhön.

– Mielestäni järjestely on parempi niin henkilökunnalle, meille vanhemmille kuin lapsillekin. Varsinainen ”win-win-win situation”, hän tiivistää, ennen kuin lähtee viettämään pitkää viikonloppua.

