LAB-ammattikorkeakoulu kehittää kotia, jossa robotit auttavat ja pitävät yksinäiselle seuraa

Kun LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntija Pirjo Tuusjärvi avaa testikodin oven, on vaikutelma hämmentävä. Toisaalta näkymä on kuin mistä tahansa asunnosta, mutta yksityiskohdat, kuten moikkaava robotti, kertovat, että kyse on paljon muustakin. Testikoti on hyvinvointiteknologiakeskus LAB Welltechin hanke.

Tuusjärvi istahtaa nojatuoliin ja nostaa syliinsä kissan, joka alkaa kehrätä ja naukua.

– Tämä on sosiaalinen kissarobotti, joka reagoi kosketukseen. Se tuottaa mielihyvää ja lohduttaa ja sen perimmäisenä tarkoituksena on torjua yksinäisyyttä, joka piinaa monia yksin asuvia.

Asunnosta löytyy monia esimerkkejä siitä, miten moderni teknologia voi auttaa yksin asuvia, etenkin ikäihmisiä, selviytymään erilaisista arjen tilanteista. Asunnossa on esimerkiksi lääkedosetti, joka muistuttaa siitä, milloin lääkkeet pitää ottaa. Se pitää huolen myös siitä, ettei lääkkeitä oteta liian aikaisin.

– Monelle ikäihmiselle voi esimerkiksi olla vaikeaa käyttää kännykkää ja siksi meillä on tuollainen suurikokoinen pöytämalli, jonka näytössä on selkeät painikkeet tärkeimmille yhteyshenkilöille. Soitto onnistuu yhdellä kosketuksella, selittää Tuusjärvi.

Hoivarobotti Emma moikkaa ja juttelee. Pöydällä on myös käden liikkeitä myötäilevä sähkölusikka, joka auttaa esimerkiksi Parkinsonin taudista kärsiviä syömisessä.

Turvallisuus ennen kaikkea

Arjen askareista selviytymisen ja yksinäisyyden torjumisen ohella turvallisuus on tietysti ensiarvoisen tärkeä asia. Testikodissa on panostettu erityisesti siihen, ettei asukas jää ilman apua, kun tulee vahinko tai sairauskohtaus yllättää.

– Täällä on esimerkiksi sensoreita, jotka tuottavat jatkuvasti reaaliaikaista tietoa asukkaan toiminnallisuudesta ja tekevät myös hälytyksen, mikäli tapahtuu jotain poikkeavaa.

Kotona asumisen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, mikäli halutaan, että ikäihminen voi tulla kotona toimeen mahdollisimman pitkään. Tuen tarve kasvaa koko ajan.

Suomessa on tällä hetkellä puoli miljoona yli 75-vuotiasta. Heistä kaksi kolmasosaa asuu yksin omassa kodissaan.

– Laitospaikkoja vähennetään samalla, kun ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa, kertoo Tuusjärvi.

Uutta teknologiaa ja tekoälyä siis tarvitaan entistä useampaan kotitalouteen. Taloudellista vastuuta siirretään samalla entistä enemmän asiakkaille.

– Näiden laitteiden hankkiminen jää entistä useammin yksin asuvien tai heidän läheistensä harteille. Tilanne on tietysti toinen, mikäli pääsee kotihoidon piiriin tai palveluasuntoon.

LAB Welltechin testikoti tuottaa tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, että yksinasuvan arkea tukevia laitteita on tarjolla.

– Tehtävänämme on lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, että teknologia voi auttaa arjessa. Saamme testikodin avulla tietoa myös siitä, miten nämä tekniset ratkaisut toimivat ja mihin tarpeisiin niitä voi käyttää. On ensiarvoisen tärkeää miettiä juuri sitä, mihin arjen asioihin apua ja tukea tarvitaan, täsmentää Tuusjärvi.

