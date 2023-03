SAK syyttää: Perussuomalaiset huijasi työntekijöitä kiky-kannoillaan – Putkonen vastasi eri tavalla kuin Purra

Perussuomalaiset kannatti kiky-maksujen siirtoa työntekijöiltä työnantajille, kun SAK kysyi asiasta. MTV:n vaalitentissä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vastusti sitä. Purran mukaan SAK:lle on annettu puoluetoimistolta väärä vastaus.

Suomen ammattijärjestöjen keskusliitto SAK on tuohtunut perussuomalaisten takinkäännöstä kiky-maksuista.

SAK:lle aiemmin antamassa vastauksessaan perussuomalaiset kannatti maksujen siirtoa työnantajille, mutta keskiviikkona MTV:n pääministeritentissä (siirryt toiseen palveluun) perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vastusti sitä.

Purran mukaan SAK:lle on annettu perussuomalaisten puoluetoimistolta väärä vastaus. Kukaan perussuomalaisten johdosta ei ole asiaan ottanut kantaa, Purra sanoi Uudelle Suomelle (siirryt toiseen palveluun) torstaina.

SAK: Perussuomalaiset petti vaalilupauksensa

– Meidän tulkintamme on, että he ovat rikkoneet vaalilupauksensa. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa jo 1,7 miljoonaa ääntä on annettu. Annettuja ääniä ei saa takaisin, SAK:n osaston johtaja Jyrki Konola latasi torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Vaalilupaus annettiin SAK:n mukaan järjestön kyselyssä.

”Kyllä. Asiasta pitää neuvotella ja sopia kolmikannassa”, perussuomalaiset vastasi kiky-maksujen palauttamisesta työnantajille SAK:n kampanjan mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Kyselyssä myös SDP, vihreät ja vasemmistoliitto kannattivat muutosta.

Perussuomalaisten Riikka Purra kertoi Uudelle Suomelle, että perussuomalaisten puoluetoimistosta on annettu väärä vastaus SAK:n kyselyyn.

– Tämä ei valitettavasti ole käynyt ollenkaan minun tai poliittisen johdon pöydällä. Eli siinä on tapahtunut selkeä virhe puoluetoimistolla, kun työntekijä on kyselyyn vastannut, Purra sanoi Uudelle Suomelle.

SAK kertoi torstaina, että perussuomalaisten vastauksen oli allekirjoittanut puoluetoimiston työntekijä Matti Putkonen.

– Olimme hyvässä uskossa, että perussuomalaisilta tulee puolueen virallinen kanta. Sieltä ei kukaan ollut yhteydessä ja korjannut asiaa, SAK:n Konola sanoo.

Purra: Kiky-maksut nostaisivat yritysten kustannuksia

Purra perusteli kantaansa MTV:n tentissä keskiviikkona sillä, että kiky-maksujen palauttaminen työnantajille lisäisi yritysten kustannuksia.

– Tässä on hyvin perinteinen sosiaalidemokraattinen ajatelma siitä, että yrittäjä ja työntekijä ovat toistensa vihollisia. Me taas näemme asioita sillä tavalla, että he ovat samassa veneessä. Emme kannata kiky-maksujen siirtoa, Purra sanoi.

Kilpailukyky eli kiky-sopimuksessa työnantajien maksamia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja siirrettiin työntekijöiden maksettavaksi noin kahden prosenttiyksikön edestä.

SAK: Kiky-maksut tärkeä vaaliteema työntekijöille

SAK teki vaaleja varten laajoja kyselytutkimuksia työntekijöiden keskuudessa ja esitti niiden pohjalta kysymyksiä puolueille. Kysymys kiky–maksujen palauttamisesta oli yksi niistä. SAK julkisti tiedot 10. helmikuuta.

Kyselyt ovat osa SAK:n kampanjaa aktivoida työntekijöitä äänestämään.

SAK:laisia duunareita on yli 800 000 eli 20 prosenttia äänioikeutetuista, SAK:n johtaja Jyrki Konola kertoo.

Konola arvioi, että kysymys kiky-maksuista on SAK:n jäsenistölle tärkeä vaaliteema.

– Kun ihminen kuulee, että tuo puolue olisi valmis tukemaan minun toimeentuloani tällä keinolla, niin se voi olla iso juttu, kun tekee äänestyspäätöstä.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli torstaina perussuomalaisia kiky-asiasta.

– Purran takinkääntö on perussuomalainen palkansaajapetos, joka hakee vertaistaan poliittisesta lähihistoriasta, Lindtman sanoi tiedotteessaan. (siirryt toiseen palveluun)