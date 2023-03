Huijari houkutteli sijoittamaan kryptovaluuttoihin, mutta ottikin uhrien nimissä huomattavia lainoja, epäilee poliisi

Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on toteuttanut tekonsa erittäin suunnitelmallisesti. Hänet on vangittu helmikuussa.

Avaa kuvien katselu Tällä hetkellä tiedossa on yli kymmenen uhria pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaalta ja Hämeestä. Poliisi pitää mahdollisena, että uhreja saattaa ilmaantua vielä lisää. Kuvituskuva. Kuva: Eleni Paspatis / Yle