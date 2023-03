Yli tuhat hiihdonopettajaa on Levillä esitellyt taitojaan ja opettanut toisiaan, hauskanpitoa varjostaa ilmastonmuutos

Levillä on ollut viikon ajan lähes hiihtolomatunnelma, kun noin 1400 eri talvilajien hiihdonopettajaa eri puolilta maailmaan ovat osallistuneet omaan suurtapahtumaansa.

Interski eli hiihdonopettajien suurkongressi järjestetään joka neljäs vuosi jossain päin maailmaa. Vuoden 2019 kokouksessa vuoro myönnettiin Leville kolmannella yrityskerralla.

Interski 2023 -tapahtuman pääsihteerin Satu Pesosen mukaan Levillä on neljä vuotta tehty töitä tapahtuman onnistumiseksi. Interski on myös suurimpia kongressitapahtumia mitä Levillä on järjestetty.

– Viikon aikana tämän ison tapahtuman sisällä on lähestulkoon 300 erilaista workshoppia ja luentoa eli pienempiä tapahtumia. On ollut aika rakentaminen, että aikataulu on saatu palvelemaan tapahtumaa parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo pääsihteeri Satu Pesonen.

Avaa kuvien katselu Levin Interski -kongressin pääsihteeri Satu Pesonen. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Pesosen mukaan Levillä muun muassa muutettiin investointisuunnitelmia, että saatiin Interski-tapahtumaa varten toimiva rinnekokonaisuus.

– Eturinteen tuolihissi rakennettiinkin aiottua aikaisemmin ja sitten rinne tasattiin. Tulevaisuudessa rinteestä alkaa aina meidän kausi kun siihen rakentuu pikkuhiljaa säilölumen alle meidän oma jäätikkö.

Kansainvälisen Interski-järjestön puheenjohtaja Eric Shackleton pitää Levin tapahtumaa erittäin onnistuneena. Shackeltonin mukaan Levi on nostanut riman erittäin korkealle niin organisaation, viestinnän, kuin myös kylän hengessä.

– Levillä on tiivis yhteisöllinen tunnelma, joka yhdistää meidät paremmin kuin aiemmat tapahtumat, sekä lumella että yöllä, kun olemme ulkona yhdessä.

Avaa kuvien katselu Levin Interski -tapahtuman aikana järjestettiin noin 300 workshoppia ja luentoa. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Tavoitteena jakaa lumilajien opetussaloja toisille

Interskin tavoitteena on koordinoida ja kehittää kaikkia lumiurheiluun ja erityisesti lumiurheilun ohjaukseen liittyviä kansainvälisiä asioita.

Levillä on osallistujia 34 maasta. Osallistujat jakavat oman maansa tietotaitoa hiihtolajien opetuksesta itse valmistelemissaan työpajoissa ja luennoissa. Päivittäin on ollut erilaisia demo-esityksiä rinteessä sekä satoja eri maiden järjestämiä työpajoja ja luentoja.

Levin Interski-tapahtuma kiinnosti myös Suomen hiihdonopettajayhdistyksen lumilautaopettajien kouluttaja Oula Kerkelää.

– Täällä on mahdollisuus tutustua tyyppeihin muualta maailmasta, jotka tekevät samoja juttuja ja ovat innoissaan samoista asioista.

Kerkelä kertoo myös saaneensa hyviä ideoita, jotka ovat tarttuneet mukaan.

– Briteiltä tuli tosi hyviä ideoita siitä, miten he järjestävät kurssien arviointia korkeammilla tasoilla. Sitten Itävallan lautacarving-workshop taas oli ehkä hauskinta, mitä on ollut laudalla hetkeen. Se oli todella kova, hehkuttaa Oula Kerkelä.

Kerkelän mukana kyse oli siis siitä, että entinen itävaltalainen pujottelun maailmancup-kilpailija laski todella kovalla vauhdilla laudalla leikkaavaa käännöstä Levin Black-rinnettä alas.

– Se vain oli todella siistiä.

Avaa kuvien katselu Suomen hiihdonopettajayhdistyksen lumilautaopettajien kouluttaja Oula Kerkelä. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Ilmastonmuutos koetaan todellisena uhkana lumilajeille

Lämpötilan nousu monilla vuoristoalueilla on sulattanut jäätiköitä, lumipeite on vähentynyt ja ikirouta on alkanut sulaa. Lumen sekä veden sademäärät ovat muuttuneet.

Näiden vaikutusten ennustetaan lisääntyvän, jolloin tulvat yleistyvät ja voimistuvat vuoristoalueilla. Se voi vaikuttaa alueiden ihmisiin ja elämään sekä talvimatkailun vähenemiseen.

Workshoppien ja esitysten lisäksi Levillä keskusteltiin myös lumilajien tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen kynsissä.

Lumettomuus ja lämpöaallot keskellä talvea ovat jo arkea Euroopassa, mutta outoja ongelmia on ympäri maailman.

Australialainen hiihdonopettaja Ben Jackson kertoo, että muutokset ovat näkyneet myös kotimaansa vuoristohiihtokeskuksissa.

– Viimeisen 40-50 vuoden aikana vuodenajat ovat lyhentyneet. Lunta on pakko tehdä lisää, koska nykyisin sataa enemmän vettä kuin lunta. Ilmastonmuutos on Australiassa suuri huolenaihe lumiurheiluteollisuudelle.

Ben Jackson, Robin Barnes ja Justyna Kowalczyk-Tekieli ovat kukin tahollaan huomanneet ilmaston muuttuneen.

Yhdysvalloista Leville oli tullut kalifornialainen Robin Barnes. Hän toimii hiihdonopettajana Lake Tahoen seudulla Sierra Nevadan vuoristossa.

– Olemme saaneet tänä talvena lunta on noin 20 metriä. On ollut talvien talvi eli on menty ääripäästä toiseen. Se ei ole enää normaalia. Se on maailmanlaajuisesti kummallista ja outoa eikä se ole ennustettavissa.

Tänä talvena on ollut enemmän kuin tavallista, että esimerkiksi hiihdon maailmacup-kisojen tv-lähetyksissä vain laduilla on nähty lunta.

Levillä maastohiihdon opetuksen saloja oli esittelemässä myös entinen huippuhiihtäjä Justyna Kowalczyk-Tekieli Puolasta.

– Meillä ei ole Puolassa montaa paikkaa missä voimme hiihtää. Ehkä 3-4 paikkaa, kun he tekevät tekolunta. Muualla kuin Zakopanessa on oltava tekolunta, jos halutaan pitää hiihtokilpailut.

Kowalczyk-Tekielin mukaan Puolassa oli lähes 20 astetta lämmintä kun hän lähti Leville, jossa alkuviikosta yöllä oli pakkasta jopa -30 astetta ja keskiviikkona alkoi sataa lunta.