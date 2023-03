Satapäinen talkooväki mahdollisti Inarin kisaihmeen – suora verkkolähetys SM-hiihtojen avajaistunnelmista klo 10

Viikonloppuna Inarin SM-hiihdoissa yleisöltä ei peritä pääsymaksua, mutta sen sijaan järjestävälle seuralle on mahdollista antaa vapaaehtoinen lahjoitus.

Tulevana viikonloppuna Inarissa järjestettävien SM-kilpailujen kilpailunjohtaja Eero Hietasen mukaan järjestelyitä on tehty kesästä alkaen, ja valmistelut alkavat olla loppusuoralla. Kisojen järjestelyissä on ollut mukana 350 talkoolaista.

– Talkooporukassa on kokeneita kisajärjestäjiä, ja talkoilla on tehty valtava työ kisojen eteen. Inarissa osataan järjestää hiihtokisoja, sillä kokemusta on karttunut useiden vuosikymmenien ajan.

Viimeksi Inarissa on kilpailtu SM-kilpailujen merkeissä vuonna 1999 samoilla Juutuanvaaran laduilla.

– Inarin kunnan ja sen yhtiöiden panos näiden kisojen mahdollistamiseksi on merkittävä, kuten Inarin kisoista tuleva julkisuuskin, sanoo Hietanen.

Inarissa kilpaillaan talven toiset maastohiihdon yleisen sarjan SM-kilpailut. Viikonlopun ohjelmassa ovat naisten 5 kilometrin ja miesten 10 kilometrin väliaikalähtökilpailut perinteisellä hiihtotavalla, naisten 3×5 kilometrin ja miesten 4×10 kilometrin viestit sekä naisten 30 kilometrin ja miesten 50 kilometrin väliaikalähtökilpailut vapaalla hiihtotavalla.

SM-kilpailuissa on koko tähtikaarti paikalla

Eero Hietanen odottaa jännittävää kisaviikonloppua. Tapahtuma on yleisölle maksuton, sillä yleisölle halutaan ensisijaisesti tarjota kokemus ja elämys huippu-urheilun mukaansa tempaavasta tunnelmasta.

– Odotamme suurta hiihtojuhlaa, kansallista huippuhiihdon näytöstä. Erityisen ilahtuneita olemme runsaasta kärkihiihtäjiemme osanotosta jokaiselle kolmelle kisapäivälle. Toivomme mahdollisimman hyvää säätä, joka saa ihmiset liikkeelle paikan päälle, sanoo HIetanen.

Hänen mukaansa Inarin SM-kisojen maastot vastaavat kansainvälistä arvokisatasoa.

– Voisi sanoa, että ne suosivat hyväkuntoisia ja teknisesti hiihtotaitoisia kilpailijoita, Hietanen avaa.

Inarin latuja pidetään haastavina hurjien korkeuserojen vuoksi. Katso, miten kuntohiihtäjä selviää mäkisessä maastossa.

Inarilainen Mikko Portti testasi, miten kuntohiihtäjältä sujuu SM-hiihtojen kovin ylämäki.

Perjantaina hiihdettäville normaalimatkoille on ilmoittautunut yhteensä 219 urheilijaa, lauantain viesteihin yhteensä 59 joukkuetta ja sunnuntain pitkille matkoille yhteensä 270 urheilijaa. SM-kisat esitetään Viaplaylla sekä Yle TV2:ssa.