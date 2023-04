Terveysdata on uraania, jota suomalainen älysormusyhtiö Oura louhii – toimitusjohtaja uskoo tekoälyn mullistavan terveydenhuollon

Tom Hale on toiminut älysormusyhtiö Ouran toimitusjohtajana vuoden päivät. Hän pitää Ouraa tekoäly-yhtiönä, jolla on hyvä mahdollisuus haastaa suuret teknologiayhtiöt terveysalan valtauksessa.

Kuvittele, että teknologiajätti Apple ja maailman suurin yksityinen terveydenhuoltoyhtiö UnitedHealth saisivat lapsen. Tiedätkö miltä tuo yhtiö näyttäisi?

Suomalaisen älysormusyhtiö Ouran toimitusjohtaja Tom Hale pitää lyhyen tauon esittämänsä kysymyksen jälkeen.

– Ouralta, Hale vastaa omaan kysymykseensä leveästi hymyillen.

Vuoden ajan Ouraa johtaneen Halen visioissa terveydenhuolto mullistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tapahtuu vallankumous, jossa lääkärin ympärille rakennetusta järjestelmästä siirrytään potilaan tai oikeastaan asiakkaan ympärille rakennettuun malliin. Keskiarvoihin perustuvat hoidot korvataan henkilökohtaiseen dataan pohjautuvilla ratkaisuilla. Tekoälyn analysoiman datan ansiosta lääkärit voivat keskittyä yhä enemmän sairauksien parantamisen sijaan niiden ennaltaehkäisyyn.

Hale ei ole yksin visioineen. Teknologiayhtiöihin keskittynyt sijoitusyhtiö Andreessen Horowitz on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että seuraavien vuosikymmenten suurin yhtiö tulee olemaan kuluttajamarkkinoilla toimiva terveysteknologiayhtiö.

Oura on valmis haastamaan jättiläiset uudessa pelissä

Yhdysvalloissa suuret teknologiayhtiöt ovat jo kääntäneet katseensa terveydenhuoltoon.

Syy on yksinkertainen. Terveydenhuolto on ainoita jäljellä olevia markkinoita, joilta satojen miljardien liikevaihtoa pyörittävät yhtiöt voivat vielä hakea merkittävää kasvua.

Microsoft ja Google tarjoavat niin potilastietojärjestelmiä, etätyökaluja kuin pilvipalveluita. Apple julkaisi viime vuonna 59-sivuisen raportin (siirryt toiseen palveluun) yhtiön tuotteiden terveyshyödyistä ja verkkokauppajätti Amazon puolestaan osti helmikuussa One Medical -lääkäriyhtiön vajaalla 4 miljardilla eurolla.

Hale uskoo, että tässä mullistuksessa suomalaisyhtiöllä voi olla yhtä merkittävä rooli kuin Googlen ja Applen kaltaisilla teknologiajäteillä.

Ensinnäkin Ouran sormus kerää juuri tuota henkilökohtaista dataa, jota tarvitaan yksilöllisen hoidon pohjaksi. Toisekseen antamalla ihmisille tietoa heidän omasta kehostaan ja biometriikastaan Oura pystyy ohjaamaan ihmisiä kohti terveellisempiä elämäntapoja.

– Paras lääkärikäynti on se, jota ei tarvitse tehdä, Hale sanoo Helsingissä Ouran konttorilla.

Hän huomauttaa, että koronapandemian myötä tämän kaltaiset näkemykset ovat nousseet enemmän esille. Ihmiset ovat tietoisempia omasta terveydestään ja oman toimintansa merkityksestä siihen.

– Tämä on loistava mahdollisuus Ouralle, koska me pystymme tarjoamaan ihmiselle tietoa ja ymmärrystä heidän omasta terveydestään, Hale sanoo.

Pandemian aikana Oura solmi yhteistyösopimuksia niin nevadalaisen kasinon kuin koripalloliiga NBA:n kanssa. Kehon lämpötilaa, sykevälivaihtelua ja hengityksen tiheyttä tarkkaileva sormus kykenee joissakin tapauksissa havaitsemaan käyttäjän sairastumisen ennen oireita, joten siitä haettiin ratkaisua pandemian kanssa elämiseen.

Syntyi tarina, joka nosti suomalaisyrityksen maailmankartalle.

– Se on hyvä tarina.

Oura on tekoäly-yhtiö

Viime vuosien teknologinen kehitys dataa rouskuttavine koneoppimismalleineen on tuonut mukanaan data on uusi öljy -rinnastuksen. Jos näin on, niin henkilökohtaista terveysdataa voisi verrata uraaniin.

Hale tiedostaa tämän. Hän tekee haastattelun aikana useaan otteeseen selväksi, ettei Oura suhtaudu käyttäjiensä dataan samalla tavalla kuin vaikkapa Google tai Facebookin emoyhtiö Meta.

– Me uskomme, että terveystiedot ovat sinun. Me emme voi rikkoa sitä luottamusta, Hale vakuuttaa.

Ouran käyttöehdot antavat yhtiölle mahdollisuuden kerätä käyttäjiltä anonymisoitua dataa yhtiön omiin tutkimuksiin tai tuotekehitykseen. Käyttäjillä on mahdollisuus poistaa omat tietonsa.

Hale näkeekin Ouran myös tekoäly-yhtiönä. Mitä enemmän dataa se kerää, sitä paremmin se pystyy havaitsemaan poikkeavuuksia, joista varoittaa yksittäisiä käyttäjiä.

– Koneoppimisen myötä meillä on kyky nähdä datasta toistuvia rakenteita, joita ei ole aikaisemmin lääketieteen historiassa ollut mahdollista havaita, Hale sanoo.

Ouran tavoitteena on, että tulevaisuudessa käyttäjä voi halutessaan jakaa omat tietonsa esimerkiksi lääkärilleen. Tämä vaatii, että terveydenhuolto pystyy luottamaan Ouran tietoihin.

Tätä varten Oura tekee tutkimustyötä ja yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Avaa kuvien katselu ”Meillä on ihmisiä, joilla on ollut Ouran sormus seitsemän vuotta kädessä”, sanoo Ouran toimitusjohtaja Tom Hale. ”Tällaista jatkuvaa terveysdatamäärää ei ole kenelläkään. Sieltä on varmasti arvoa löydettäväksi.” Kuva: Mårten Lampén / Yle

Ouran myyntiluvut jatkavat kasvua

Tällä hetkellä Oura on vielä pieni peluri terveysteknologiamarkkinoilla. Yhtiö on tähän mennessä myynyt yhteensä yli miljoona sormusta.

Puettavien älylaitteiden markkinoilla määrä on vielä vaatimaton. Esimerkiksi teknologiajätti Apple myy vuosittain noin 40 miljoonaa Apple Watch -älykelloa.

Hale kaivaa taskustaan puhelimen ja näyttää puettavien laitteiden myyntimääriä kuvaavaa taulukkoa. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä laitteiden myyntimäärät putosivat markkinoilla yhteensä 18 prosenttia. Ouran luvut ovat Halen mukaan sen sijaan 50 prosenttia kasvussa.

Ouran sormusten kysyntä räjähti loppuvuonna 2021, kun yhtiö julkisti 3. sukupolven sormusmallin. Tuolloin yhtiö ajautui toimitusvaikeuksiin kovan kysynnän vuoksi.

Reilun vuoden aikana sormusten kysyntä on jatkanut kasvua ja yhtiö on myös pystynyt vastaamaan tähän.

– Sormuksen voima on siinä, että se on saumaton. Siinä ei ole ruutua. Se ei kaipaa huomiota, Hale toteaa.

Tällä hetkellä Ouralla ei ole muita laiteratkaisuja suunnitteilla. Mutta yhtiön kasvaessa niitäkin pitää miettiä, Hale myöntää.

Suomalaisen yrityksen katse on Amerikassa

Hale tuli Ouran johtoon yhtiön sisäisen myllerryksen jälkeen.

Yhtiön edellisen toimitusjohtajan Harpreet Singh Rain aikana Ouran suomalaiset perustajat jättivät yksi toisensa perään yhtiön. Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) perustajat kertoivat, etteivät vanhan johdon arvot ja visiot kohdanneet alunperin sijoittajana yhtiöön liittyneen Rain amerikkalaisten näkemysten kanssa.

Hale sen sijaan sai heiltä kiitosta.

Hale painottaa, että Oura on suomalainen tuote, vaikka jo puolet yhtiön työntekijöistä työskentelee Yhdysvalloissa. Suomalaisuus on osa Ouran perusolemusta, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Halen puheesta huomaa, että yhtiön katse on tiukasti Yhdysvaltain markkinoilla. Urheilujoukkueiden lisäksi yhteistyötä pohditaan vakuutusyhtiöiden ja hoitolaitosten kanssa, tulevaisuudessa ehkä myös suoraan valtion kanssa.

Yhdysvallat käyttää vuosittain terveydenhuoltoon noin 4,3 biljoonaa dollaria, mikä on vajaat 13 000 dollaria per asukas. Tässä summassa 300 dollaria sormuksesta ei tunnu missään, Hale huomauttaa.

Tätä ennen yhtiön on kuitenkin kasvettava.

– Me tiedämme, että meidän pitää olla isompi toimija, jotta voimme saada aikaan muutoksia, Hale sanoo.

Ei kiirettä pörssiin

Suomessa Oura tiedetään hyvin, mutta muualla maailmassa se on yksi, tosin kenties arvostetuin, älysormusvalmistaja muiden joukossa. Korona nosti yhtiön tunnettavuutta, mutta tätä on yhä Halen mukaan kasvatettava.

Ilmeisin tapa olisi pörssiin listautuminen. Halella on tästä kokemusta. Hän on toimitusjohtajana vienyt kaksi yhtiötä pörssiin.

– Se on PR-tapahtuma, jossa ihmiset oppivat tuntemaan yhtiösi. Sillä on arvoa, Hale sanoo.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin huomauttaa, että ilman listautumistakin voi kasvaa. Ouran rahoitustilanne on toimitusjohtajan mukaan hyvä, joten senkään puolesta pörssiin ei ole tarvetta.

Eikä juuri nyt ole muutenkaan hyvä aika ajatella listautumista. Teknologiayhtiöiden markkina-arvot ovat tulleet viime vuoden aikana alas voimakkaasti.

Laskusuhdanteessa joistakin yhtiöistä tulee houkuttelevia ostokohteita. Olisiko mahdollista, että joku Piilaakson jättiläisistä hankkisi Ouran?

– Kuka tietää, Hale tyytyy toteamaan.