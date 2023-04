Katso tästä tärpit vaalipäivään: mitä tapahtuu, missä ja moneltako

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on tänään sunnuntaina 2. huhtikuuta.

Vaalipäivä on demokratian huippuhetki. Päivän aikana on muutamia kellonaikoja, jotka kannattaa painaa mieleen. Koostimme päivän kulun lukujärjestykseksi, josta voit katsoa, missä milloinkin mennään.

Vaalipäivä on täällä!

Mutta mitä kaikkea päivän aikana oikein tapahtuu? Moneltako alan seurata ääntenlaskentaa? Tai entä jos haluan tietää vain lopullisen tuloksen?

Koostimme vaalipäivästä lukujärjestyksen, jossa on kaikki kellonajat, jolloin tapahtuu jotain.

Jos äänestit jo ennakkoon, voit viettää sunnuntaita aivan rauhassa siihen saakka, kunnes haluat asettua tulosillan lähetyksen ääreen. Jos äänestät vasta vaalipäivänä, siihen on hyvin aikaa päivän aikana.

Lähes jokainen uutismedia Suomessa seuraa vaaleja kanavissaan. Yle seuraa vaalit verkossa, televisiossa, radiossa ja somessa.

Kello 9: Vaalipäivän äänestys alkaa

Vaalipäivänä äänestys alkaa klo 9 aamulla vaalihuoneistoissa ympäri Suomen.

Jokainen kunta ja kaupunki on jaettu äänestysalueisiin, joissa jokaisessa on vaaliluettelo sen alueen äänioikeutetuista kansalaisista. Vaalipäivänä saat äänestää vain siinä äänestyspaikassa, jonka vaaliluetteloon sinut on merkitty äänioikeutetuksi.

Jos äänestit ennakkoon, se on osaltasi jo hoidettu. Jos et äänestänyt ennakkoon, tänään äänestysaikaa on 11 tuntia.

Kello 12: Ennakkoääniä ryhdytään laskemaan vaalipiireissä

Valtaosa ihmisistä äänestää eduskuntavaaleissa nykyään ennakkoon. Ennakkoääniä ryhdytään laskemaan vaalipiirien varsinaisilla ääntenlaskentapaikoilla vaalipäivänä kello 12, jotta äänet ovat laskettuna iltakahdeksaan mennessä.

Ennakkoääniä on säilytetty jokaisessa vaalipiirissä varmassa paikassa. Äänten säilytyspaikkaa ei kerrota julkisuuteen, jotta ennakkoon annetut äänet pysyvät turvassa.

Koska vaaleissa on voinut äänestää ennakkoon missä tahansa Suomessa tai jopa ulkomailla, äänet ovat olleet kirjaimellisesti levällään pitkin Suomea. Siksi ennakkoon annetut äänet on lähetetty joka päivän päätteeksi oikeaan vaalipiiriin, jotta ne ovat siellä jo valmiina sunnuntain ääntenlaskua varten.

Kello 19.30: Ylen tulosillan suora lähetys alkaa

Yle seuraa eduskuntavaaleja suorassa lähetyksessä koko illan ajan.

Tulosillassa on luvassa analyyseja vaalitilanteesta ja ääntenlaskennan seuraamista sekä puolueiden puheenjohtajien ja puolueiden vaalivalvojaisten tunnelmia.

Kello 20: Äänestys päättyy, vaalihuoneistot sulkeutuvat

Kaikki äänet on nyt annettu! Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja vaalipäivänä annettuja ääniä ryhdytään laskemaan.

Tähän menee jonkin verran aikaa. Ensin äänet lasketaan äänestysalueilla, ja sen jälkeen ne viedään vaalipiirin varsinaiselle ääntenlaskentapaikalle tarkistuslaskettavaksi.

Esimerkiksi Helsingissä, jossa vaalipiirin muodostaa vain Helsingin kaupunki, näin toimitaan jo sunnuntaina. Vaikkapa Lapissa käytäntö on toisenlainen, koska etäisyydet ovat pidempiä. Siellä äänet tarkastuslasketaan vaalipiirin ääntenlaskentapaikalla vasta maanantaina.

Kello 20: Ennakkoäänet julkaistaan

Samalla kun vaalipäivän äänestys päättyy, vaalipiireistä julkistetaan ennakkoäänet. Suurissa vaalipiireissä kaikkia ennakkoääniä ei ehkä ehditä laskea kello 20:een mennessä.

Ennakkoäänten jakaumaa analysoidaan puolueiden puheenjohtajien ja asiantuntijoiden voimin monissa eri kanavissa.

Noin kello 21.30–22: Ylen ennuste vaalituloksesta julki

Yle julkaisee oman ennusteen vaalituloksesta ja uuden eduskunnan paikkajaosta iltakymmenen aikoihin. Ennuste on ollut usein melko tarkka.

Seuraavan tunnin aikana ääntenlaskenta on edennyt jo siihen pisteeseen, että vaalien suurin puolue on usein jo selvillä, mutta ei aina.

Noin kello 24: Alustava vaalitulos on mahdollisesti valmis

Ääntenlaskentatahdista riippuen vaalitulos on valmis keskiyön kieppeillä. Tässä vaiheessa vaalitulos on vasta alustava laskenta koko maan tuloksesta, sillä äänet tarkastuslasketaan vielä seuraavana päivänä.

Suurimmissa vaalipiireissä ja kunnissa vaalituloksen laskenta kestää pisimpään, ja niitä joudutaan odottelemaan jonkin verran.

​​Vaalipäivän illan ääntenlaskentaa kutsutaan alustavaksi laskennaksi. Äänten tarkastuslaskenta aloitetaan vaalipiirilautakunnissa seuraavana päivänä maanantaina kello 9. Vaalien tulos, erityisesti yksittäisten ehdokkaiden äänimäärät, saattaa muuttua alustavaan laskentaan verrattuna.

Ylen tulosilta eduskuntavaaleista alkaa kello 19.30. Voit seurata lähetystä suorana Yle TV1:ltä tai Yle Areenasta.