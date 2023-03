Analyysi: Trump joutuu oikeuden eteen, mutta se ei rauhoita Yhdysvalloissa oikeastaan ketään

Donald Trumpista on tullut ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, jota vastaan on nostettu syyte. Sekään ei estä Trumpin poliittisen uran jatkumista, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Iida Tikka.

WASHINGTON. Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kun uutiset Donald Trumpia vastaan nostettavista syytteistä kiirivät New Yorkista Yhdysvaltain uutishuoneisiin, kysymys leijui paneelikeskusteluiden keskiössä.

Trumpista tuli ensimmäinen entinen presidentti, jota vastaan on nostettu rikossyyte. Tilanteesta tekee entistä poliittisesti räjähdysherkemmän se, että Trump pyrkii jälleen presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

Trumpia vastaan nostetaan syytteet tapauksessa, jossa Trumpin syytetään maksaneen pornotähti Stormy Danielsin hiljaiseksi väitetystä seksisuhteesta vuoden 2016 presidentinvaalien kynnyksellä. Tarkka syyte ei vielä torstai-iltana ollut tiedossa.

Syyte jää tuskin viimeiseksi, johon Trump joutuu vastaamaan. Entistä presidenttiä vastaan on käynnissä useita tutkintoja, jotka liittyvät vuoden 2021 vallankaappausyritykseen, vaalijärjestelmään sekaantumiseen Georgiassa, ja Mar-a-Lagosta löydettyihin valtion huippusalaisiin asiakirjoihin.

New Yorkin oikeustapaus on syytteistä mitättömin ja mahdollisesti kiistanalaisin, mutta merkittävä. Se on testipallo siitä, mitä tapahtuu, kun Trump yritetään saada oikeuden eteen.

Suurin huoli liittyy nyt siihen, onnistuuko Trump villitsemään kannattajansa liikkeelle, ja kestääkö Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä paineen.

Trumpin tulee todennäköisesti mennä itse paikan päälle New Yorkin oikeustalolle, missä hänen sormenjälkensä ja pidätyskuvansa tallennetaan tuomioistuimen tietojärjestelmään.

Trumpille tilanne tarjoaa mahdollisuuden aiheuttaa kaaosta. Entinen presidentti näytti testaavan jo viime viikolla vetovoimaansa, kun hän kehotti kannattajiaan liikkeelle syytteen nostamisen arvailtuna päivänä tiistaina.

Väkijoukko jäi silloin vähäiseksi, mihin luultavasti vaikutti Trumpin kutsuhuudon lyhyt reagointiaika ja itse tapahtuman epävarmuus. Tilanne on eri, kun Trump voi rakentaa niin halutessaan kunnon shown oikeustalovisiittinsä ympärille.

Puhumattakaan siitä, mitä Trumpin paluu uutisvirran keskiöön tekee maan jakautuneisuudelle.

Konservatiivisella televisiokanava Foxilla syytteet Trumpia vastaan on systemaattisesti esitetty poliittisena ajojahtina. Liberaalikanavat painottavat sitä, että kukaan ei ole oikeuden yläpuolella.

Yhdysvallat on äärimmäisen polarisoitunut, oli Trump otsikoissa tai ei. Se näkyy muun muassa repivinä taisteluina ympäri maan koululautakuntien, vastakkaisissa suhtautumisissa aseisiin sekä siinä, miten osavaltiot jakautuvat yhä selvemmin niihin jotka opettavat rotusorron historiaa ja niihin jotka eivät.

Mutta Trump on se, joka saa ihmiset molemminpuolin raivoihinsa ja liikkeelle, toisin kuin Floridan kuvernööri Ron DeSantis, josta konservatiivikanavat ovat puuhanneet Trumpin salonkikelpoisempaa manttelinperijää.

Miten tahansa New Yorkin oikeustapaus päättyy, Trump voi käyttää sitä hyödykseen presidentinvaalikampanjansa aikana. Joko hän voi maalata tuomion poliittiseksi ajojahdiksi, tai suitsuttaa syyttömyytensä todistavan koko syytteen poliittisuuden.

Trumpin suosio republikaaniäänestäjien keskuudessa on jo lähtenyt uuteen nousuun mielipidemittauksissa.

Trump testasi presidenttiytensä päätteeksi Yhdysvaltain demokratian perustan kestävyyttä, kun hän haastoi vaalien tuloksen ja vallanvaihdon. Seuraavaksi testataan, kestääkö Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä Trumpin.