Tähän dilemmaan liittyy myös musikaalin tunnetuin kappale, Zazan esittämä koskettava drag-numero I am what I am (Mä oon mikä oon). Se kuvaa Zazan tuskaa, kun häntä vaaditaan salaamaan todellinen minänsä ja teeskentelemään jotain muuta, kuin mitä hän on.