Somekampanja nosti Andrea Riseborough'n Oscar-ehdokkaaksi – nyt näyttelijätähti on yhteistyössä hehkuttamansa suomalaisohjaajan kanssa

To Leslie-elokuvassa Riseborough'n hahmo on alkoholisoitunut äiti.

Alkuvuodesta 2023 Oscar-gaalan lähestyessä nähtiin merkillinen tapahtumasarja, kun joukko Hollywoodin eturivin näyttelijöitä ylisti kuorossa pienen budjetin elokuvaa To Leslie, joka kertoo elämänsyrjässä roikkuvasta alkoholistiäidistä.

Huomion kohteena oli erityisesti pääosan esittäjä, brittinäyttelijä Andrea Riseborough.

Tár-elokuvasta palkittu Cate Blanchett mainitsi Riseboroughin kiitospuheessaan (siirryt toiseen palveluun) Critic's Choice-gaalassa. Näyttelijät Kate Winslet ja Gwyneth Paltrow ylistivät Riseboroughia. Winslet kutsui tämän roolisuoritusta yhdeksi hienoimmista koskaan näkemistään.

– Andrean (Riseborough'n) tulisi voittaa kaikki mahdolliset palkinnot ja nekin, joita ei ole vielä keksitty, Paltrow sanoi (siirryt toiseen palveluun).

– Omistautunein, emotionaalisesti syvällisin, fyysisesti raastavin suoritus, jonka olen nähnyt aikoihin, näyttelijä Edward Norton kuvaili Riseboroughin suoritusta Instagramissa (siirryt toiseen palveluun).

Pian elokuvan tukijoukkoihin liittyi Charlize Theronin, Susan Sarandonin ja Jane Fondan kaltaisia nimiä. Tukijoista muun muassa Paltrow ja Norton auttoivat elokuvaa saamaan lisänäkyvyyttä järjestämällä sille näytöksiä.

Kun Oscar-ehdokkaat julkistettiin 24. tammikuuta, Riseborough oli nimetty parhaan naisnäyttelijän ehdokkaaksi. Ehdokkuus on näyttelijän uran ensimmäinen.

Kuka Riseborough on ja mistä hän nousi Oscar-gaalan yllätysnimeksi?

Arvostettu ja työllistetty

Vuonna 1981 syntyneellä Riseborough'lla on takanaan yli 20 vuoden elokuva- ja teatteriura. Pelkästään 10 viime vuoden aikana hän on esiintynyt elokuvissa Tom Cruisen, Nicolas Cagen, Benedict Cumberbatchin ja Christian Balen kaltaisten tähtien kanssa.

Parhaimmillaan näyttelijä on ollut mukana 3–4 elokuvassa vuosittain. Viime vuonna ensi-iltansa sai To Leslien lisäksi muun muassa Matilda-musikaalin elokuvaversio, jossa Riseborough näytteli nimihahmon moukkamaista äitiä, rouva Wormwoodia.

Työtahdistaan ja nimekkäistäkin tuotannoista (esim. Oscar-palkittu Birdman) huolimatta näyttelijä ei ole noussut isoksi nimeksi.

Elokuvat, joissa hän itse on ollut pääroolissa, ovat olleet pienen budjetin tuotantoja, joita esimerkiksi Suomessa ei olla juuri nähty kaupallisessa levityksessä.

Yhteistä Riseborough'n rooleille näyttäisi olevan psykologinen heittäytyminen, johon kuka tahansa ei välttämättä uskaltaisi. Jo elokuvien juonikuvaukset ovat hurjaa luettavaa.

Nancyssa (2018) Riseborough on huijari, joka tekeytyy vanhan pariskunnan 30 vuotta kadoksissa olleeksi tyttäreksi.

Scifi-kauhuelokuvassa Possessor (2020) hän näyttelee ammattitappajaa, joka pystyy kuvitteellisella teknologialla ”valtaamaan” toisten ihmisten kehoja ja suorittamaan veritekoja heidän kauttaan.

Psykologisessa trillerissä Here Before (2021) päähenkilö vakuuttuu siitä, että naapuriperheen tytär on hänen onnettomuudessa kuollut ja uudelleensyntynyt lapsensa.

Avaa kuvien katselu Possessor-elokuvassa Riseborough esittää ihmisten kehoja valtaavaa ammattitappajaa. Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Elokuvakriitikot ovat huomioineet Riseborough'n suoritukset muutoin keskinkertaisetkin arviot saaneissa elokuvissa. Esimerkiksi To Leslielle kolme tähteä Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) antanut Elenoora Riihinen päättää arvostelun näin:

– Vaikka elokuvan loppu on enemmän satua kuin country-laulua, Riseborough pelastaa paljon. Se, miten pienieleisesti hän tuo Leslien sisäisen kamppailun esiin yhdessä soolokohtauksessa, johon latautuu koko hänen elämänsä loppuratkaisu, on järisyttävää.

Suomalaisohjaajan elokuva vakuutti näyttelijän

Viime vuonna Riseborough vieraili Suomessa työn merkeissä kuvatessaan loppuvuodesta 2021 elokuvaa What Remains. Kiinalais-suomalaista yhteistuotantoa kuvattiin Turun seudulla ja Paimiossa, kertoi muun muassa elokuvalehti Episodi (siirryt toiseen palveluun).

Elokuvassa näyttelevät lisäksi Stellan Skarsgård sekä suomalaisnäyttelijät Antti Luusuaniemi ja Milka Ahlroth. Elokuva ei ole toistaiseksi saanut Suomen-ensi-iltaansa.

Suomalaiset elokuvat ovat saaneet näyttelijältä kiitosta. IndieWiren haastattelussa helmikuussa 2022 (siirryt toiseen palveluun) Riseborough mainitsi Juho Kuosmasen Cannes-palkitun Hytti nro 6:n viimeaikaiseksi suosikkielokuvakseen.

– Kun katsoo hänen (Kuosmasen) elokuviaan, ne laulavat, ne ovat niin täynnä luonnetta, niin puhtaita ja hauskoja, Riseborough sanoi.

Lisäksi haastattelussa mainittiin, että Riseborough olisi mukana Kuosmasen seuraavassa ”vielä julkistamattomassa projektissa”. Enempää asiasta ei kerrottu.

Avaa kuvien katselu Riseborough Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 2019. Kuva: CLAUDIO ONORATI / EPA-EFE / AOP

Tämän vuoden maaliskuussa Kuosmasen kerrottiin ohjaavan tv-sarja (siirryt toiseen palveluun)n Meri Valkaman Sinun, Margot -romaanista.

Sarjan tuottaja Jussi Rantamäki sanoi Varietyn haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Suomessa ja Saksassa tapahtuvan sarjan rooleihin olisi mahdollista saada kansainvälisesti tunnettuja näyttelijöitä.

Rantamäki vastaa Yle Uutisten tiedusteluun, että Riseborough ei ole sarjassa mukana eikä häneen ole oltu yhteydessä. Sarjan roolitusta ei ole vielä aloitettu.

– Sinun, Margot on suomen- ja saksankielinen sarja, johon roolitetaan aikanaan näiden kielialueiden ihmisiä, Rantamäki kertoo sähköpostiviestissä.

Juho Kuosmanen vastaa kysymykseen yhteistyöstä Riseborough'n kanssa sähköpostitse, että kyseinen projekti on Kuosmasen osalta jo valmis.

– En voi vielä kertoa siitä enempää, hän sanoo.

Lobbauskohu oli viedä Oscar-ehdokkuuden

Suurten tähtien kampanja To Leslie -elokuvan puolesta herätti mediassa huomiota. Elokuva-alan verkkojulkaisu IndieWire (siirryt toiseen palveluun)huomautti, että mikäli tarkoitus oli lobata elokuvaa Oscar-ehdokkaaksi, asian suhteen oltiin myöhään liikkeellä.

Äänestys Oscar-ehdokkaista päättyy tammikuun puolivälissä. Niin sanottu ”Oscar season” eli isojen studioiden markkinointikampanja elokuviensa puolesta ajoittuu yleensä marras–joulukuulle.

– Meillä ei ole edes varaa mainostamiseen. Ainoa strategiamme on ollut saada ihmisiä katsomaan elokuvaa, To Leslien ohjaaja Michael Morris kommentoi Hollywood Reporterille (siirryt toiseen palveluun).

Merkille pantiin, että sekä Riseborough'ta että monia elokuvaa kehuneista näyttelijöistä edusti sama taho, Creative Artists Agency (CAA). Huhujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) näyttelijöitä olisi jopa lahjottu markkinoimaan elokuvaa.

Avaa kuvien katselu Riseborough vuoden 2023 Oscar-gaalassa. Kuva: CAROLINE BREHMAN / EPA-EFE / AOP

Oscarit jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia (AMPAS) julkaisi 27. tammikuuta tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa se kertoi selvittävänsä, oliko palkintoehdokkaiden mainoskampanjoissa noudatettu akatemian sääntöjä.

Säännöt kieltävät esimerkiksi elokuvantekijöitä pyytämästä suoraa tukea elokuvalleen akatemian jäseniltä.

Tiedotteessa ei mainittu yksittäisiä elokuvia nimeltä, mutta mediassa selvitys yhdistettiin To Leslie -elokuvaan. Riseboroughin arveltiin voivan menettää ehdokkuutensa, mikäli rikkomuksia paljastuisi.

Varietyn selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan elokuvan tekijät olivat lähettäneet akatemialle maksettuja sähköpostitiedotteita elokuvan näytöksistä yhteensä 6 000 dollarin arvosta (noin 5 500 euroa).

Näyttöä ei kuitenkaan löytynyt siitä, että tekijät olisivat ottaneet suoraan yhteyttä akatemian jäseniin.

Lopulta akatemia kertoi 31. tammikuuta (siirryt toiseen palveluun), että sääntörikkomuksia ei ollut havaittu. Tässä yhteydessä myönnettiin, että selvitys koski To Leslietä.

Parhaan naisnäyttelijän Oscar-palkinto meni lopulta Michelle Yeoh'lle scifi-komediasta Everything Everywhere All at Once.

