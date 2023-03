DeSantis hämmentää kulttuurisodallaan Floridassa, mutta kuvernöörin sirkuksen takia osavaltio voi pian menettää jotain hyvin tärkeää

Floridassa käynnissä oleva kulttuurisota kuvaa sitä, kuinka syvä railo Yhdysvaltain sisällä vallitsee. Arvoista ja historian tulkinnasta on tullut aseita poliittisen vallan tavoittelemiseksi.

Kun demokratian vie ääripäähän, voi havaita olevansa yllättävän lähellä autoritääristä järjestelmää.

Äärimmäisiä piirteitä on nähty viime aikoina erityisesti Yhdysvaltain itärannikolla Floridan osavaltiossa, jossa presidentiksi pyrkivä Ron DeSantis käy hämmentävää kulttuurisotaa.

Kulttuurisodassa vastakkain ovat konservatiiviset arvot ja niitä uhkaavat viholliset: alastomuus, kuukautiset, maahanmuuttajat ja transsukupuoliset.

Näitä asioita vastaan DeSantis käy nyt kiihkeää sotaa

Keskustelu siitä, voivatko transsukupuoliset osallistua urheilukisoihin kuitenkin peittää alleen osavaltion todelliset ongelmat.

Tämä juttu kertoo, mistä Floridan järjettömältä vaikuttavissa uudistuksissa on tosiasiallisesti kyse.

Juttua varten on haastateltu Turun yliopiston vierailevaa professoria Sam Abramsia. Hän on tehnyt tutkimusta koulutuksen yksityistämisestä Columbian yliopistossa. Lisäksi juttuun on kysytty politiikan asiantuntijan Bill Doylen ja kasvatustieteen tohtorin ja kirjailijan Pasi Sahlbergin näkemyksiä.

Ron DeSantisin odotetaan pyrkivän presidentiksi vuonna 2024. Tällaisesta henkilöstä on kyse.

Onko kyseessä perinteinen konservatiivit vastaan liberaalit asetelma?

Floridan osavaltion koulutusta koskevissa uudistuksissa on taustalla Yhdysvaltain yhteiskunnan polarisaatio ja yhteiskunnallisen ilmapiirin yleinen kärjistyminen.

Yhdysvaltain poliittinen vastakkainasettelu on lisääntynyt viime vuosina. Tämä näkyy sekä kamppailussa Yhdysvaltain hallinnossa että osavaltiotasolla.

Floridan väestö on hyvin monimuotoinen. Erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten ryhmien väliset jännitteet ovat lisääntyneet viime vuosina.

Floridassa polarisaatiota ovat aiheuttaneet esimerkiksi kiistat koronavirusrajoituksista, maahanmuuttopolitiikasta, ympäristönsuojelusta ja vaalilainsäädännöstä.

Republikaanijohtoisessa Floridassa on viimeisen puolen vuoden aikana tehty useita uudistuksia, jotka ovat saaneet maailmanlaajuista huomiota (siirryt toiseen palveluun) ja aiheuttaneet huolta monissa floridalaisissa.

Avaa kuvien katselu DeSantisin politiikkaa on vastustettu mielenosoituksissa eri puolilla osavaltiota. Kuva on otettu 10. huhtikuuta 2022 Floridassa. Kuva: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

Republikaanit saivat osittain DeSantisin vuonna 2022 ehdottaman Stop woke (siirryt toiseen palveluun) -lakialoitteen läpi. Alun perin lakimuutoksella tavoiteltiin sitä, että julkisten korkeakoulujen työntekijöitä kiellettäisiin käyttämästä rotuun liittyviä käsitettä.

Julkisrahoitteisten koulujen opetussuunnitelmia on kuitenkin viime aikoina muutettu. Esimerkiksi DeSantisin hallinto hylkäsi (siirryt toiseen palveluun)lukiokurssin, joka olisi käsitellyt Yhdysvalloissa herkkää Black lives matter -liikettä ja kriittistä rotuteoriaa (siirryt toiseen palveluun).

Kriittinen rotuteoria Avaa Kriittinen rotuteoria viittaa tutkimusalaan, joka näkee ihonväriin perustuvan eriarvoisuuden rakenteellisena ongelmana. Rasismi on siis instituutioiden, kuten koulutuksen, lainvalvonnan ja talouden sisäänrakennettu ominaisuus. Kriittinen rotuteoria näkee, että ihonväriin perustuva eriarvoisuus linkittyy muihin sosiaalisiin eriarvoisuuden muotoihin, kuten sukupuoleen, luokkaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen.

Myös naisten asioihin on puututtu.

Floridan osavaltion edustajainhuoneen lainsäätäjät harkitsevat lakia (siirryt toiseen palveluun), joka kieltäisi puhumisen kuukautiskierrosta alakouluissa.

DeSantisin ja republikaanien mukaan rotuteoria ja seksuaalisuus ovat liian poliittisia ja ideologisia aiheita, ja niiden käsittely kouluissa loisi vain lisää jännitteitä ja erimielisyyksiä.

Mihin DeSantis tarvitsee kulttuurisotaa?

DeSantis tarvitsee kulttuurisotaa kääntääkseen yleisön huomion pois Floridan todellisista ongelmista, kuten ohjelmasta, joka ajaa julkisrahoitteista koulutusta alas.

DeSantisin politiikkaa koskevassa julkisessa keskustelussa korostuu kulttuurisota, mutta se jättää varjoon kaiken muun, mitä osavaltiossa on tapahtunut DeSantisin valtakauden aikana.

Tilastollisesti Florida laahaa perässä Yhdysvaltain osavaltioiden vertailussa lähes kaikissa kansalaistensa elämän kannalta merkityksellisissä mittauksissa, kuten terveydenhuollon (siirryt toiseen palveluun) ja koulutuksen (siirryt toiseen palveluun) laadussa.

DeSantisin Floridassa opettajien palkat (siirryt toiseen palveluun) ovat maan alhaisimpia.

Rikkaiden verotus on sen sijaan pysynyt matalalla tasolla (siirryt toiseen palveluun). Floridan yhtiöverotuksen aste on 5,5 prosentin luokkaa, eli maan alhaisimpia.

Republikaanijohtoisista osavaltioista Florida menestyy keskimääräistä huonommin, kun arvioidaan elinajanodotetta (siirryt toiseen palveluun), syöpäkuolemia (siirryt toiseen palveluun), huumekuolemia (siirryt toiseen palveluun), teini-ikäisten synnytyksiä (siirryt toiseen palveluun) ja lapsikuolleisuutta (siirryt toiseen palveluun).

Vuosina 2018–2019 Florida vähensi oppilaskohtaisia ​​julkisen koulutuksen menoja noin 12 prosenttia.

Samaan aikaan Floridan subventoinnit yksityiseen koulutukseen kasvoivat 313 prosenttia.

Ilmiötä ei selitä Floridan taloudellinen tilanne.

Osavaltiossa asukasta kohden lasketun BKT:n vuosikasvu ylittää maan keskiarvon.

Näyttää siis siltä, että kulttuurisodan varjolla Floridan republikaanijohto on romuttamassa lopullisesti osavaltion julkisen koulutuksen.

Maaliskuussa Florida hyväksyi ohjelman, jonka ansiosta kaikki opiskelijat ovat oikeutettuja noin 8 000 dollarin apurahaan. Tuki annetaan sekä rikkaille että köyhille. Tuella kannustetaan siirtymistä yksityiseen koulutukseen.

Seurauksena pelätään olevan, että yksityiskoulujen lukukausimaksut karkaavat tavallisten perheiden ulottumattomiin.

DeSantisin uudistuksesta kärsivät ennen kaikkea jo valmiiksi heikossa asemassa olevat, koska yksityisillä kouluilla on paljon valtaa siihen, millaisia nuoria ne valitsevat opiskelijoikseen.

Päätöksellä on merkittävä vaikutus julkisten koulujen rahoitukseen, koska tuen voi käyttää esimerkiksi kotikoulun järjestämiseen.

Florida rahoittaa edelleen julkisia kouluja, mutta käytännössä yksityisen koulutuksen tukeminen vie julkisilta kouluilta ”ylimääräiset” rahat, joilla opetuksen laatua voitaisiin parantaa, luokkakokoja pienentää ja oppimateriaaleja päivittää.

Miten woke-termi liittyy Floridassa tilanteeseen?

DeSantis käy kamppailua liberaalia, valveutunutta maailmankuvaa vastaan. Woke-termistä on tehty ase, jonka avulla jotkut republikaanipoliitikot ovat hyökänneet liberaaleja poliitikkoja vastaan.

Floridan kuvernööri DeSantis on sanonut (siirryt toiseen palveluun), että hän käy sotaa woke-kulttuuria vastaan.

”Wokenismin” nopea nousu amerikkalaisen politiikan voimavivuksi sai alkunsa perustelluista kysymyksistä, joita koululaisten vanhemmat esittivät.

Woke Avaa Yhdysvaltain afroamerikkalaisen väestön alun perin käyttämä termi, joka tulee sanasta awake eli suomeksi olla hereillä. Termillä viitataan tietoisuuteen muun muassa rotuun liittyvistä epäoikeudenmukaisuuksista. 2010-luvulla termin omaksuivat käyttöönsä myös esimerkiksi LGBTQ-liikkeet, feministiset liikkeet, ympäristöliikkeet ja vasemmisto.

Moni oli todella huolissaan siitä, miten ja minkä ikäisille lapsille on sopivaa puhua sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja rotuun liittyvistä ilmiöistä.

Republikaanijohtoisissa osavaltioissa, kuten Floridassa kuitenkin mentiin nopeasti ojasta allikkoon.

Floridassa keskustelu kääntyi siihen, voiko koulussa ylipäätään puhua eriarvoisuudesta, syrjinnästä ja seksuaalisuudesta.

Taustalla vaikuttaa yhä osavaltion historia: ihonväriin perustuva eriarvoisuus ja kipeät muistot orjuudesta.

Osaltaan republikaanijohtoisen osavaltion ongelma on se, että monet kieltävät yhä Yhdysvaltain sortohistorian eivätkä suostu tunnistamaan syvälle juurtuneita rasistisia käytäntöjä.

Kysymykset rasismista haastavat vallitsevaa puhetapaa ja uhkaavat nimenomaan valkoista, miesenemmistöistä republikaanipuoluetta.

Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) havaittiin, että liberaalin suuntauksen valkoiset edustajat vaalivat antirasistisia käsitteitä ja identiteettiä, vaikka he tekivät vain vähän työtä rasisminvastaisten tavoitteiden hyväksi.

Näin ollen republikaanien kulttuurisota antirasistisia käsitteitä, kirjoja tai politiikkaa vastaan onkin todellisuudessa sota valkoisten liberaalien johtamia liikkeitä vastaan, eikä vähemmistöjä itseään vastaan.

Onko Florida mennyt liian pitkälle?

Kun demokratiaa viedään liian pitkälle, syntyy nurinkurisesti tilanne, jossa vallitsee enemmistön tyrannia. Tällaisessa järjestelmässä uhkana voivat olla ihmisoikeuksien loukkaukset, vapauksien riistäminen ja sensuuri.

Floridan yhä pidemmäksi käyvä kirjojen kieltolista alkaa muistuttaa eräällä tapaa autoritäärisiä Kiinaa ja Venäjää.

Tammikuun lopulla sadat floridalaiset koulut tyhjensivät kirjahyllynsä paniikissa, kun uudet koulukirjallisuutta säätelevät säännöt olivat astumassa voimaan.

Uusien sääntöjen mukaan koulun media-asiantuntijan on käytävä kaikki lapsien saatavilla olevat kirjat läpi ja tarkistettava, ovatko ne opetusministeriön sääntöjen mukaisia.

Brian Covey menetti työnsä jaettuaan videon koulun tyhjistä kirjahyllyistä. Entinen opettaja uskoo, että koulut ovat joutuneet kuvernööri Ron DeSantisin tähtäimeen osana alkavaa presidenttikampanjaa.

Floridan Martinin piirikunnassa taas vedettiin kirjastoista maaliskuussa ainakin 84 kirjaa huolestuneiden äitien aloitteesta.

Suurin osa kirjoista käsitteli identiteettiä, seksuaalisuutta tai yhteiskunnallisia aiheita, kuten poliittista sortoa, yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta, feminismiä ja ihmisoikeuksia.

Republikaanien harjoittama politiikka Floridassa siis muistuttaa vahvasti äärioikeistoa tai äärikonservatismia.

Äärioikeisto Avaa Termi kuvaa poliittisen liikkeen tai puolueen ideologiaa, joka usein korostaa nationalistisia ja autoritaarisia arvoja. Äärioikeisto edustaa usein ääriliikkeitä, joita leimaa muiden muassa vähemmistöjen sortaminen ja vihamielisyys erilaisia kulttuurisia tai etnisiä ryhmiä kohtaan.

DeSantis on toiminut juuri niin kuin ääriliikkeille on tyypillistä.

Hän on pyrkinyt vaientamaan kaikki, jotka ovat eri mieltä hänen ideologiastaan tai arvoistaan.

DeSantisia on verrattu Yhdysvaltain ex-presidenttiin Donald Trumpiin, joka kunnostautui presidenttikautensa aikana rasistisilla ja seksistisillä kommenteillaan.

DeSantis itse kiistää olevansa Trumpin kaltainen.

Ron DeSantisin johdolla republikaanien ryhmäajattelu on kuitenkin voimistunut. Pyrkimys yksimielisyyteen on johtanut monien lakialoitteiden runnomiseen läpi.

Siinä mielessä DeSantis ei siis eroa Unkarin Viktor Orbánista tai Trumpista.

Floridan kuvernööri puolustautuu sanomalla, että hän ei aiheuta draamaa, toisin kuin Trump.

Siitä huolimatta Floridan kuvernööri on tarjonnut kansalle sirkushuveja Trumpin lailla.

Hän on hyllyttänyt (siirryt toiseen palveluun) ainakin yhden tuomarin, joka ei halunnut nostaa aborttiin liittyviä syytteitä ja yrittänyt erottaa (siirryt toiseen palveluun) koko Disney-huvipuiston hallituksen Pride-lippuihin liittyvän kiistelyn takia.