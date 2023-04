200 vasta valittua kansan palvelijaa – katso, mitä tilastot heistä paljastavat

Tutustutaanpa uuteen eduskuntaan! Keitä ovat sunnuntaina valitut 200 kansanedustajaa, jotka istuvat Arkadianmäellä seuraavat neljä vuotta – mistä he tulevat ja millaisia he ovat taustaltaan?

1. Mistä päin Suomea uudet kansanedustajat ovat kotoisin?

Valitut 200 kansanedustajaa tulevat 13:sta eri vaalipiiristä. Alla olevasta kartasta näet paitsi kansanedustajien kotipaikat myös vaalipiirien paikkamäärät. Uudenmaan vaalipiiri on suurin, sieltä valitaan 37 kansanedustajaa. Pienin on Ahvenanmaa yhdellä paikallaan.

Kaikkiaan 41 kansanedustajaa eli hieman yli 20 prosenttia asuu pääkaupunkiseudulla.

Suomessa on 311 kuntaa. Niistä 227:llä ei ole edustajaa valtiopäivillä. Porvoo on suurin kunta, jolla ei ole omaa kansanedustajaa. Ahvenanmaalainen Mats Löfström puolestaan edustaa pienikokoisinta kuntaa, 930 asukkaan Eckerötä.

2. Edustajat ovat taustaltaan varsin kaupunkilaisia

Kansanedustajista 154 asuu kaupunkimaisissa kunnissa. Vain 21 kansanedustajaa tulee maaseutumaisista kunnista.

Yksi kansanedustajista asuu Suomen ulkopuolella: kokoomuksen Aura Sallan koti on Brysselissä.

3. Uusi eduskunta on edellistä vanhempi

Valittujen kansanedustajien keski-ikä on 46,7 vuotta. Vanhin on sosiaalidemokraatti Kimmo Kiljunen, 71 vuotta, ja nuorin keskustalainen Olga Oinas-Panuma, 23 vuotta.

Uusi eduskunta on hieman vanhempi kuin edellinen, joka oli keski-iältään 46,6 vuotta.

Puolueista vasemmistoliitolla on nuorimmat edustajat, keski-iältään 40,2 vuotta. Myös suurin muutos edustajien keski-iässä on tapahtunut vasemmistoliitossa: edustajien keski-ikä laski edellisistä vaaleista 2,8 vuodella.

Jos ei oteta huomioon Liike Nytiä, jolla on vain yksi edustaja, 69-vuotias Harry Harkimo, vanhin eduskuntaryhmä on kristillisdemokraateilla. Puolueen edustajien keski-ikä on 55,6 vuotta.

4. Naisten määrä eduskunnassa väheni

Uudessa eduskunnassa on 92 naista, mikä on kaksi vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Edellinen, vuonna 2019 valittu eduskunta on tähän mennessä tasa-arvoisin: siinä oli 94 naista ja 106 miestä.

Suurin osuus miehiä on RKP:ssa, ja suurin osuus naisia vasemmistoliitossa.

5. Kansanedustajista 16 puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea

Kaikkiaan 184 kansanedustajan äidinkieli on suomi ja 15:n äidinkieli ruotsi. Vain yhden edustajan äidinkieli on joku muu: sosiaalidemokraatti Nasima Razmyarin äidinkieli on dari, joka on toinen Afganistanin virallisista kielistä.

6. Korkeakoulututkinnon on suorittanut 160 edustajaa

Uudessa eduskunnassa yli 60 prosentilla eli 121 edustajalla on ylempi korkeakoulututkinto. He ovat valmistuneet vähintään maistereiksi yliopistosta tai korkeakoulusta. Eduskuntatalon käytävillä liikkuukin keskimääräistä koulutetumpia suomalaisia, sillä äänioikeutetuista maistereita on vain 12 prosenttia.

39 kansanedustajan (19,5 %) korkein suorittama tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja 21 edustajan ammatillinen tutkinto (10,5 %).

Yhdeksällä kansanedustajalla on vielä opinnot kesken.

Vain kahdella kansanedustajalla (1 %) ei ole mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa. He ovat Ari Koponen ja Jorma Piisinen, molemmat perussuomalaisten kansanedustajia Uudenmaan vaalipiiristä. Koko väestöstä pelkän peruskoulun varassa on 21 prosenttia.

7. Pelkästään eduskuntatyöhön keskittyy 18 kansanedustajaa

Moni kansanedustaja on tullut viime vuosina valituksi myös muihin luottamustehtäviin: 176 on kunnanvaltuutettuja, 107 aluevaltuutettuja ja 103 toimii näissä molemmissa tehtävissä.

Eduskuntaan valittiin kaksi europarlamentaarikkoa: sosiaalidemokraattien Miapetra Kumpula-Natri ja perussuomalaisten Laura Huhtasaari.

8. Kokeneet kansanedustajat saivat äänestäjien luottamuksen

61:llä kansanedustajalla on edessään jännittävä ensimmäinen päivä uudessa työssä. Heillä on kuitenkin paljon kokeneita kollegoita, joilta kysyä neuvoa, sillä 139 kansanedustajaa on ollut mukana jo yhden tai useamman kauden.

Pitkin kokemus on kokoomuksen Ben Zyskowiczillä, joka on toiminut kansanedustajana vuodesta 1979 lähtien.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 4.4. kello 23:een saakka.

Lähteet: oikeusministeriö, Ylen vaalikone, Ylen Tulospalvelu