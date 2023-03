Trump sanoo joutuneensa rasismin uhriksi – tutkija kertoo, miten Trump hyödyntää vaalikampanjassaan häntä vastaan nostettuja syytteitä

Trumpin kannattajien mukaan entisen presidentin syyte on poliittista ajojahtia.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump teki eilen jälleen historiaa, kun hänestä tuli Yhdysvaltain historian ensimmäinen presidentti, jota vastaan nostetaan syyte rikoksesta.

New Yorkissa suuri valamiehistö äänesti torstaina edellisen presidentin syyttämisen puolesta. Syyte liittyy hänen ja aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin, taiteilijanimeltään Stormy Danielsin, väitettyyn salasuhteeseen vajaat parikymmentä vuotta sitten.

Trumpin kampanja maksoi Cliffordin suhteesta hiljaiseksi vuoden 2016 presidentinvaalien alla 130 000 dollarilla, mikä ei ole rikos. Trumpia kuitenkin syytetään rikoksesta, koska maksu merkittiin Trumpin yrityksen kirjanpitoon oikeudellisena kuluna.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump tekee todennäköisesti yhteistyötä ja saapuu pidätettäväksi ensi tiistaina. Kuva: Saul Loeb / AFP

Trumpin odotetaan tekevän yhteistyötä ja saapuvan New Yorkiin oikeusistunnon käsittelyyn ensi viikon tiistaina.

Tiistaina Trumpia ei todennäköisesti pidätetä pitkäksi aikaa. Hänen täytyy antaa New Yorkin oikeustalolla sormenjälkensä ja hänestä oteteaan perinteinen pidätyskuva. Mahdollisesti hänet pistetään myös ainakin hetkeksi käsirautoihin.

Tämän jälkeen tuomari päättää, joutuuko Trump tutkintavankeuteen, mutta todennäköisesti Trump päästetään heti tiistaina oikeustalolta takaisin kotiinsa. Trumpin puolustus oletettavasti kiistää kaikki Trumpia vastaan luetut syytteet, minkä jälkeen sovitaan itse oikeudenkäynnin aikataulusta.

Koko tapahtuma New Yorkissa koordinoidaan tarkasti yhdessä Yhdysvaltain presidenttejä turvaavan salaisen palvelun kanssa, jotta kaikki sujuisi tiistaina sulavasti.

Väkivaltaisten protestien riski on pieni

Trump on pyytänyt kannattajiaan kaduille protestoimaan syytettä, mikä on tuonut mieleen muistot Trumpin puheista ennen loppiaista 2021. Tuolloin Trumpin kannattajat ryntäsivät Yhdysvaltain kongressitaloon ja yrittivät estää presidentti Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén pitää Trumpin kannattajien väkivaltaisia protesteja tällä kertaa epätodennäköisinä.

– Tiistai on se päivä, johon kohdistuu suurin mielenosoitusten uhka, sillä mielenosoittajilla on aikaa organisoida protesteja viikonlopun yli, Lindén ajattelee.

Avaa kuvien katselu Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén on erikoistunut Trumpin ja hänen kannattajiensa tutkimukseen. Kuva: Jyrki Ojala

Poliisit ovat tällä kertaa kuitenkin varautuneet protesteihin. Lisäksi Trumpin syyte ei ole herättänyt läheskään yhtä vahvoja intohimoja hänen kannattajissaan kuin edelliset presidentinvaalit.

– Loppiaismellakassa oli valtava noste. Ihmiset elivät hyvin intensiviisesti vaaleja ja se oli hyvin henkilökohtaista äänestäjille, Lindén muistelee.

Lindénin mukaan Trumpin oikeusjutussa ei ole läheskään vaaleihin verrattavaa tunnelatausta, ja monet Trumpin arvokonservatiiviset kannattajat saattavat lisäksi pitää salasuhdetta kiusallisena syynä lähteä barrikadeille.

– En usko, että tämä läheskään yhtä suurta ihmisjoukkoa inspiroi. Voi hyvin olla, että nyt on pelko kongressitalon rynnäkön uusintanäytöksestä, mutta sitten siellä onkin viisi protestoijaa ja 150 poliisia, Lindén ennakoi.

Avaa kuvien katselu Poliisi pidätti Donald Trumpin kannattajan New Yorkissa tällä viikolla. Protestit ovat olleet kuitenkin toistaiseksi laimeita. Kuva: Drew Angerer / AFP

Hyötyykö vai kärsiikö Trump syytteestä?

Vaikka syyte ei johtaisi kuohuntaan Yhdysvaltain kaduilla, on syytteellä valtava merkitys vuoden 2024 presidentinvaaleihin, Lindén arvioi.

Kun tieto syytteestä levisi julkisuuteen, Trump julisti (siirryt toiseen palveluun) välittömästi Truth Social -viestipalvelussaan, että syyte on poliittista ajojahtia ja noitavainoa häntä vastaan.

Lindénin mukaan Trumpin reaktio on hänelle luonteva.

– Trump yrittää käyttää tätä poliittisesti hyväkseen. Hän aikoo ottaa tästä niin paljon poliittista hyötyä irti kuin mahdollista, Lindén sanoo.

Lindénin mukaan Trump ei syytettä toki toivonut, mutta hän näkee tilanteessa myös mahdollisuuksia. On hyvin epätodennäköistä, että Trumpin uskollisten kannattajien tulkinta syytteestä poliittisena ajojahtina muuttuisi oikeudenkäynnin aikana, vaikka mitä todisteita tuotaisiin esiin.

Lindén ennustaakin lyhyellä tähtäimellä Trumpin kannatuksen nousevan ja varainkeruun piristyvän.

– Se on vaikeampi kysymys, miten tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä. Republikaanien esivaaleissa aletaan äänestää vasta tammikuussa. Siihen on todella pitkä aika. Mahdollisesti siihen mennessä tiedetään, tuomitaanko Trump tästä vai ei, Lindén tuumaa.

Lindénin mukaan republikaanien esivaaleissa ratkaisevassa roolissa on lopulta äänestysaktiivisuus. Jos maltillisemmat republikaanit kokevat rikossyytteiden kanssa painivan Trumpin olevan varma häviäjä marraskuussa 2024, he saattavat intoutua äänestämään sankoin joukoin Trumpia vastaan.

Tällä hetkellä Trumpin ennakkosuosikin asema republikaanien presidenttiehdokkaaksi on kuitenkin selvä. Trumpin suosio mielipidemittauksissa on vaikuttanut talven aikana ajoittain huteralta, mutta viime aikoina Trump on jälleen vakiinnuttanut kannatuksensa vakuuttavalle tasolle.

Useissa viime viikkojen kyselyissä (siirryt toiseen palveluun) Trumpia on vastannut kannattavansa republikaanien presidenttiehdokkaaksi yli puolet republikaaniäänestäjistä.

Republikaaneista valtaosa uskoo syytteen olevan puhtaasti poliittista ajojahtia, mikä tekee tilanteesta haastavan Trumpia puolueen sisällä haastaville, kuten Floridan kuvernöörille Ron DeSantisille. Häntä pidetään laajalti Trumpin ainoana varteenotettavana haastajana ensi vuoden esivaaleissa.

Lindénin mukaan DeSantis on tasapainoillut asiassa haukkumalla syytettä poliittiseksi ja samalla kuitenkin kuittailemalla Trumpille, kuinka hän on päätynyt kohun keskelle suhteesta aikuisviihdetähden kanssa.

– DeSantis luultavasti yrittää jatkaa tällä samalla linjalla, jossa ollaan Trumpin tukena, mutta samalla arvokonservatiiven suuntaan korostetaan omaa puhtoisuutta Trumpiin verrattuna, Lindén sanoo.

Avaa kuvien katselu Donald Trumpin kannattaja seisoi Ron DeSantis -lipun päällä New Yorkissa osoittaakseen tukeaan Trumpille. Kuva: Olga Fedorova/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Lindén sanoo jäävän nähtäväksi, kiinnostaako arvokonservatiiveja Trumpin salasuhde lopulta lainkaan, sillä aikaisemminkaan Trumpia ei ole äänestetty siksi, että hän olisi ollut hyvä kristitty.

– Trumpin ei tarvitse olla yksi heistä, Lindén sanoo.

Jos Trump lopulta selvittäisi tiensä jälleen republikaanien ehdokkaaksi, oikeusjuttujen suma olisi hänelle vaalipäivänä taakka, Lindén ennustaa, sillä Yhdysvalloissa on yhä myös liikkuvia äänestäjiä ja maltillisia republikaaneja.

– Osa heistä alkaa olla kurkkuaan myöten täynnä Trumpia, Lindén muistuttaa. Hänen mukaansa monet heistä saattavat päätyä äänestämään turvallisempaa vaihtoehtoa, esimerkiksi nykyistä presidenttiä Joe Bidenia, jos hän päätyy jälleen demokraattien ehdokkaaksi.

Trump aikoo käyttää rasismikorttia

Trumpiin kohdistuvista rikostutkinnoista aikuisviihdetähti Cliffordiin liittyvä tapaus on yksi vähäpätöisimmistä. Mahdolliset tulevat syytteet liittyen vaalituloksen kääntämisyritykseen, kongressitalon mellakan lietsontaan tai salaisten dokumenttien mukaan ottamiseen Valkoisesta talosta ovat huomattavasti vakavampia syytteitä.

Cliffordiin liittyvässä hiljaiseksi maksamisessa syyte saattaa lopulta tulla esimerkiksi kirjanpitorikoksesta, mikä on lievää laatua oleva rikos. Trump voisi saada mahdollisesti enimmillään ehdollista vankeutta ja voisi jatkaa vaalikampanjaansa.

Trump ei ole antanut mitään merkkejä siitä, että mahdolliset tulevat ja vakavammat syytteetkään saisivat häntä pudottautumaan presidenttikisasta. Päin vastoin – oikeusjutuista voi tulla tällä kertaa olennainen osa Trumpin kampanjointia.

Lindén muistuttaa, että kampanjoinnissa Trumpin vahvuus on aina ollut hänen suuret yleisötilaisuutensa ympäri maata. Tällä kertaa Trumpin aika voi kulua oikeustaloissa, mikä muuttaa kampanjoinnin tyyliä.

Lindénin mielestä Trumpin viimeaikaisessa retoriikassa mielenkiintoista on esimerkiksi se, kuinka Trump pyrkii kääntämään oikeusjuttua rasistiseksi ajojahdiksi häntä vastaan.

– Trump on valkoinen ja Alvin Bragg on musta. Tästä seuraa, että Trumpin kannattajat, jotka ovat suurimmaksi osaksi valkoisia, voivat nähdä tämän rotujen välisten suhteiden viitekehyksessä, Lindén sanoo.

Lindén sanoo, että Trump on kutsunut viime aikoina Manhattanin piirisyyttäjää Braggia muun muassa eläimeksi, mikä on Yhdysvaltain historian rotusorron historian valossa hurja sanavalinta.

Avaa kuvien katselu Alvin Bragg on toiminut Manhattanin piirisyyttäjänä vuodesta 2022. Kuva: Drew Angerer / AFP

Lindénin mukaan Trump rakentaa nyt tietoisesti oikeudenkäynnin tarinaan sivujuonnetta, jossa mustat kohtelevat valkoista miestä kaltoin. Tällä tavoin Trump aktivoi kannattajissaan pelkoja, jotka ovat olleet osa hänen viehätystään alusta alkaen.

– Tämä on Trumpin kannalta hyödyllinen tarina, sillä hänen kannattajiensa joukossa on paljon valkoisia amerikkalaisia, jotka kokevat uhkana, että vähemmistöt saavat yhteiskunnassa valtaa. Nämä mustat syyttäjät ovat esimerkkejä vallankäyttäjistä, Lindén sanoo.

Trumpille olisi hyödyksi, jos salasuhteesta vaivaantuneet republikaanit lopulta unohtaisivat, mistä koko oikeusjutussa edes olisi kyse. Tämän sijaan Trump haluaa, että koko syyte näyttäytyisi republikaaneille valkoisten miesten yleisenä sortamisena.

– Hän aikoo pelata rotukortin varmasti myös tulevina viikkoina, Lindén ennustaa.

