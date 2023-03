Kunta varoittaa Wilma-viestissä ”jengimäisistä” toimintatavoista, jotka ovat hiipineet myös kouluihin

Lempäälän mukaan nuoria on painostettu porukoissa rikoksiin ja olemaan kertomatta aikuisille. Kunta haluaa puuttua ennen kuin ongelmat paisuvat.

Lempäälän kunta Pirkanmaalla on lähettänyt vanhemmille huolestuneen Wilma-viestin, jonka mukaan ”jengimäiset” toimintatavat ovat hiipineet kouluihin.

Nuoret ovat painostaneet toisia nuoria rikoksiin, ja ”vasikoinnista” on koitunut rangaistuksia nuorten keskuudessa.

Lisäksi nuorten ja lasten väkivaltainen käytös ja päihdekokeilut ovat havaintojen mukaan lisääntyneet.

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen kertoo, että viesti haluttiin lähettää vanhempien herättämiseksi. Huoli koskee etenkin yläkouluja, mutta joukossa on ollut myös 12–13-vuotiaita.

– Jengit eivät ole vielä ilmiö, mutta niistä on erilaisia signaaleja.

Suomessa on puhuttu paljon varsinaisista katujengeistä ja niiden ennalta ehkäisystä. Lehtisen mukaan tästä syystä Lempäälä halusi myös heti tiedottaa vanhempia, kun nuorten rikoskäyttäytyminen alkoi lisääntyä.

Varsinaisia katujengejä on Suomen poliisin tiedossa kymmenkunta, ja jäseniä niissä on 200. Helsingin poliisilaitos tutkii useita katujengirikoksia, joista epäillyt ovat 18–29-vuotiaita.

Ilmiön juuret ovat pääkaupunkiseudulla, mutta viitteitä on myös Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Myös yllyttäjä ja rikoskumppani voi syyllistyä rikokseen

Ylen näkemässä viestissä kerrotaan, miten isoissa porukoissa nuoret saattavat näennäisesti olla kavereita, mutta silti porukan sisällä painostetaan toisia esimerkiksi väkivallalla tai sillä uhaten tekemään rikoksia tai käyttämään päihteitä. Porukoissa on myös omaksuttu sellainen kulttuuri, että ryhmässä tapahtuvista asioista ei ”vasikoida” kenellekään tai siitä koituu seuraamuksia.

Osalla nuorista on ollut mukana teräaseita. Lempäälän kunta on tehnyt tiivistä yhteistyötä poliisin ja lastensuojelun kanssa matalan kynnyksen Ankkuri-puhutuksilla. Näitä puhutuksia on ollut noin 50 nuoren kanssa. Nina Lehtinen kiittää yhteistyöstä ja sanoo sen auttaneen.

Lisäksi Lempäälässä on tullut ilmi, että kouluaikana käytetään esimerkiksi sähkötupakkaa koulun tiloissa ja välitetään päihteitä. Poliisi kertoo Wilma-viestissä, että tietoon on tullut tapauksia, joissa nuoret ovat yllyttäneet toisiaan tekemään rikoksia. Poliisi muistuttaa, että myös mukana teossa ollut henkilö voi syyllistyä rikokseen.

Rikokseen voidaan polisiin mukaan myös pakottaa tai kiristää. Mikäli joku henkilö väkivallalla uhkaamalla pakottaa toisen tekemään rikoksen, se on oma rikos ja siitä voi seurata jopa kahden vuoden vankeusrangaistus.

Nina Lehtinen sanoo, ettei nuori välttämättä uskalla puhua kotona, vaan sulkeutuu.

– Meillä on huoli siitä, kuinka paljon nuori kantaa sisällään.