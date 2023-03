Saamelaiskäräjien puheenjohtajan kirjoitus päätyi vaalimainokseen – Juuso: "En sekaannu vaaleihin"

Eduskuntavaaliehdokas, keskustan kansanedustaja Markus Lohi käytti saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson tekstiä vaalimainoksessaan. Ote on tekstistä, jonka Juuso kirjoitti saamelaiskäräjälain kaatumisen jälkeen saamelaiskäräjien verkkosivuille (siirryt toiseen palveluun). Tekstissä Juuso kertoo yksityiskohtaisesti, miten lakiesityksen käsittely eteni hänen näkökulmastaan.

Juuso kuvailee koonnissaan tarkasti yhteistyötä kunkin poliitikon kanssa sekä heidän toimintaansa lakiprojektin aikana. Juuso kertoo esimerkiksi, että Markus Lohi oli tavattavissa useita kertoja lyhyelläkin varoitusajalla ja hänen kanssaan keskustelut käytiin aina asiallisessa hengessä, vaikka mielipiteet olisivatkin olleet eriäviä.

Lohi pyysi Juusolta lupaa kyseisen tekstinosan käyttämiseen mainonnassaan. Juuso kertoo vastanneensa, että kyseessä on julkinen kirjoitus eikä hän voi kontrolloida kirjoituksen käyttöä. Rooli saamelaiskäräjien puheenjohtajana on kuitenkin sellainen, ettei hän mielestään voi ottaa kantaa eduskuntavaaleihin.

Lohi näkee tekstin sisällön positiivisena kummankin osalta. Hän sanoo, että on kysynyt lupaa etukäteen ja kokee saaneensa sen. Hänen mukaansa tekstiä ei voi ymmärtää tuenosoituksena, vaan se kertoo vain hänen ja saamelaiskäräjien välisestä yhteistyöstä haastavina aikoina.

Lohen mukaan lupa oli, Juuson mukaan ei

Juuson kirjoittama teksti on julkinen, ja se on jokaisen nähtävillä verkossa. Mainoksessa sitaatin yhteydessä lukee, mistä teksti on. Lohi ja Juuso ovat kuitenkin tulkinneet eri tavoin käymäänsä keskustelua tekstin käytöstä.

– Toki se on julkinen teksti. On hyväksyttävä, että julkisia kirjoituksia voidaan käyttää. Mielestäni on kuitenkin outoa, että kun minulta on kysytty lupaa ja olen sanonut, että en aio tukea ja siten antaa lupaa vaalikampanjan osalta, niin sitä on silti käytetty.

Markus Lohen mielestä Juuso on kuitenkin antanut luvan tekstin käyttöön. Hän painottaa, että kysyi lupaa siitäkin huolimatta, että teksti on julkinen. Kampanjatiimissä päätettiin lisäksi merkitä tekstin yläpuolelle, että otteet ovat ”Markuksesta sanottua”.

– Minusta se oli tähän maailmanaikaan hyvin arvokas lausunto hänen julkisessa blogikirjoituksessaan.

– Kirjoittaja laittoi hänelle viestin, kun olemme pitäneet tiivistä yhteyttä, että sopisiko, että käyttäisimme sitä sellaisen otsikon alla. Hän vastasi, että se on julkinen, eikä hän aio kontrolloida sen käyttöä millään lailla, Lohi sanoo.

Juuso ei halua ottaa kantaa puoluepolitiikkaan

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso pitää asiaa haastavana nimenomaan siksi, että vaalimainoksesta voi saada sellaisen kuvan, että hän tukisi ehdokasta. Tämän vuoksi hän on myös saanut hämmästeleviä yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat mainoksen nähneet. Juuso kertoo saaneensa tiedon sitaatin käytöstä nimenomaan yhteydenottojen kautta.

– Näen, että puheenjohtajan roolissa en sekaannu vaaleihin, enkä ala tukemaan ketään, sanoo Juuso.

Avaa kuvien katselu Ote Markus Lohen vaalimainoksesta, jonka yhtenä sitaattina oli Tuomas Aslak Juuson blogikirjoituksessa esittämä näkemys Lohesta. Kuva: Markus Lohen vaalimainos

Markus Lohi kuitenkin painottaa, että mainoksen otsikkotekstistä pitäisi kyllä ymmärtää, että kyse ei ole tuenosoituksesta.

– Teimme sen otsikon juuri sitä varten, ettei siitä tule sitä väärää kuvaa.

Hän myös kokee, että Juusolta valittu sitaatti antaa heistä kummastakin vain positiivista kuvaa.

– Sehän oli tarkka sitaatti, julkinen, jota hän on käyttänyt. Sitaatista saa selkeän kuvan siitä, että me olemme eri mieltä olleet asioista ja jopa faktoista. En ymmärrä, mikä tässä on ongelma, sanoo Lohi.

Juuso arvelee, että useat ihmiset näkevät hänen tavoin roolin saamelaiskäräjien puheenjohtajana sellaisena, ettei siinä voi ottaa kantaa poliittiisiin puoluetoimiin.

– Minun on saamelaiskäräjien edustajana pystyttävä työskentelemään kaikkien puolueiden ja edustajien kanssa, sanoo Juuso.