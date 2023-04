Tamperelaisnainen kolaroi ja katuu mokaansa – etsii nyt kolhimansa auton omistajaa somessa, mutta laki ei sitä vaadi

Antti Määttänen vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolasta kertoo, millainen on kolarin aiheuttajan velvollisuus toimia. Video: Oskari Räisänen / Yle, Marjut Suomi / Yle.

Maanantaina poikkeuksellisen heikko ajokeli johti moniin vaaratilanteisiin eri puolilla Suomea. Tämän joutui toteamaan myös tamperelainen Laura Katisko, joka oli osallisena ketjukolarissa.

Hervannan valtaväylälle liittyessä Katisko luki tilanteen väärin.

– Ajattelin, että tässä on normaali kiihdytyskaista valtaväylälle, mutta totesin että eipä olekaan. Se olikin risteyksen kaltainen, Katisko kuvailee tilannetta.

Kun Katisko havahtui tilanteeseen, oli jarrun painaminen kovassa vauhdissa ja liukkaissa olosuhteissa liian myöhäistä: hän törmäsi toisen auton perään.

Katiskon autosta lähti rytäkässä etupuskuri irti, kun toinen auto selvisi vain viisisenttisellä naarmulla. Hän kiiruhti hädissään toisen auton luo, jossa odotteli ymmärtäväinen iäkäs pariskunta.

Katisko tiedosti heti alusta alkaen, että kolari syntyi hänen virheensä vuoksi. Hän antoikin hyvähenkisen keskustelun päätteeksi yhteystietonsa pariskunnalle, joka lupasi soitella vielä samana iltana.

Epätoivoinen etsintäyritys

Yhteydenottoa ei odotuksesta huolimatta kuulunut. Katisko ei ollut itse tilanteesta pelästyneenä tajunnut ottaa ylös pariskunnan auton rekisterinumeroa tai heidän yhteystietojaan.

– Minulle tuli hätä, ovatkohan he hukanneet lapun ja miettivätkö he, miten tätä asiaa viedään eteenpäin. Heidän autolleen kävi kuitenkin sen verran suuri vahinko, että he saisivat uuden peräpuskurin halutessaan, hän kertoo.

Katiskon mieleen juolahti vielä yksi tapa yrittää tavoittaa kolarin toinen osapuoli.

– Tampereen Puskaradio on aika aktiivinen ryhmä. Ehdotin vakuutusyhtiölle, että pitäisikö laittaa siellä hakuilmoitusta. Ihmiset hakevat siellä mitä erikoisempia asioita. He sanoivat, ettei se ole ainakaan huonoin mahdollinen idea, Katisko kertoo.

Avaa kuvien katselu Laura Katisko kuvailee Facebook-päivitystään viimeiseksi oljenkorreksi löytää kolarin toinen osapuoli. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Katiskon päivitys on kerännyt yli tuhat reaktiota ja 83 kommenttia. Kommenteissa häntä on kehuttu rehellisyydestä ja vastuun ottamisesta, mikä olisi monella muulta jäänyt vastaavassa tilanteessa tekemättä.

– Olin vähän yllättynyt, että ihmiset reagoivat niin lämpimästi, Katisko sanoo.

Käytännön hyötyä päivityksestä ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut, sillä vihjeet eivät ole toistaiseksi poikineet vastauksia.

Aivan tyhjin käsin hän ei kuitenkaan ole jäänyt.

– Pari treffipyyntöä on tullut, Katisko kertoo.

Kolarista ei lain mukaan tarvitse aina kertoa

Korvaus- ja vakuuttamisen tuen johtajan Antti Määttäsen mukaan Lähi-Tapiola Pirkanmaalle tulee keskiarvoisesti noin 40 vahinkoilmoitusta päivässä ympäri vuoden. Maanantain aikana talvimyrskyn vuoksi ilmoituksia tuli noin 75 prosenttia tavallista enemmän.

Määttänen kertoo, että myrskyn aiheuttamien vahinkoilmoitusten määrä kuluvalla viikolla lähentelee Pirkanmaalla sataa, kun otetaan huomioon muut alueella toimivat vakuutusyhtiöt.

– Suurimmassa osassa on ollut liian kova tilannenopeus tai on saattanut olla huonot renkaat. Autoa ei olla saatu pysähtymään ajoissa.

Avaa kuvien katselu Antti Määttänen kertoo, että osa kuluvan viikon vaurioista on syntynyt kuskien törmätessä lumikinosten alle jääneisiin kiviin tai aitoihin. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Määttänen kertoo, että laki ei velvoita kolarin aiheuttanutta kuskia jättämään yhteystietojaan, ellei tilanteessa satu henkilövahinkoja. Hän kuitenkin kannustaa jättämään omat yhteystiedot, jos toisen autoon sattuu törmäämään.

– Siinä ei syyllistyisi rikokseen, mutta onhan se täysin epämoraalista toimintaa jos on rikkonut toisen omaisuutta ja ei jätä yhteystietojaan. Omat teot on syytä selvittää asianmukaisesti, Määttänen sanoo.

Määttäsen mukaan tyypillisesti kolareiden molemmat osapuolet on tiedossa. On kuitenkin tapauksia, joissa toisen osapuolen henkilöllisyys jää mysteeriksi. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöt ovat tehneet pysäköintivakuutustuotteita.

– Jos vapaaehtoista vakuutusta ei ole ja toinen osapuoli ei ole tiedossa, niin vahinko jää ikävä kyllä kärsijän maksettavaksi.