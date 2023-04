Lihavuusleikkauksesta saattaa nyt päästä kotiin jo samana päivänä

Lihavuusleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain reilu tuhat, mutta tarvetta olisi jopa kolminkertaiselle määrälle. Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaavassa HUS-yhtymässä aloitettiin vastikään uusi malli, jossa potilaan on mahdollista kotiutua jo leikkauspäivänä.

Gastrokirurgi Anne Juuti kertoo, että kun lihavuusleikkaukset aloitettiin kymmenisen vuotta sitten, potilaat olivat sairaalassa 4–5 vuorokautta, joista ensimmäisen kului tehovalvonnassa.

– Huomasimme kuitenkin, että pitkä sairaalahoito ja makuuttaminen hidasti toipumista ja aiheutti osalle potilaista muun muassa keuhkokuumeita.

Tilanteen parantamiseksi päätettiin selvittää toisenlaista nopean toipumisen reittiä.

– Nykyisin potilaat jalkautetaan heti leikkauksen jälkeen, annetaan kipulääkkeitä, joista ei aiheudu pahoinvointia ja tarjotaan myös juotavaa heti leikkauksen jälkeen. Potilas pyritään saamaan omatoimiseksi nopeasti.

Juuti sanoo, että uuden käytännön havaittiin nopeuttavan toipumista, potilaat olivat kivuttomampia, hyväkuntoisempia ja tyytyväisempiä.

Avaa kuvien katselu Gastrokirurgi Anne Juuti kertoo, että nykyisin kotiutus tapahtuu tavallisesti leikkausta seuraavana päivänä. Samana päivänä kotiutuminen on HUS:issa uutta. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Juutin mukaan potilaat itse olivat kyselleet mahdollisuutta lähteä kotiin jo samana päivänä, tuntiessaan itsensä kivuttomiksi ja tietäen, että kotona oli läheinen vastaanottamassa.

Kirurgi kertoo aluksi ajatelleensa, että näin ison leikkauksen ollessa kyseessä, ei samana päivänä kotiutuminen olisi mahdollista. Hän kuuli kuitenkin, että Hollannissa on jo käytössä päiväkirurgista toimintaa lihavuusleikatuilla potilailla.

– Lähdimme helmikuussa Hollantiin tutustumaan heidän käytäntöihinsä ja kokemuksiinsa. Hollannissa leikkauspäivänä kotiutuneita oli jo satoja ja kokemukset olivat hyviä. Haittoja, komplikaatioita tai vaaratilanteita ei ollut syntynyt.

– Päätimme HUSissa kokeilla samaa niiden potilaiden kanssa, jotka olivat halukkaita lähtemään kotiin saman tien ja täyttivät kotiutumiskriteerit.

Leikkauspäivänä kotiutuviksi suunniteltujen tilanne arvioidaan etukäteen ja potilas opastetaan kotiutumiseen. Leikkauspäivänä luvan saa lähteä, kun tietyt elintoimintojen kriteerit täyttyvät, esimerkiksi verenpaineen ja pulssin on oltava kohdallaan.

Juuti muistuttaa, että leikkauksiin liittyy aina komplikaation mahdollisuus. Alkuvaiheen kirurgiset komplikaatiot ilmenevät ensimmäisen 3-4 viikon aikana, niitä ovat sauman ongelmat, verenvuoto tai suolitukoskomplikaatiot.

– Yksi sadasta joutuu meillä jonkin näistä vuoksi uusintaleikkaukseen, yleisin näistä on verenvuotokompikaatio, hyvin harvinainen on sauman paranemishäiriö, hän kertoo.

Leikkauksen jälkeen Juuti kirjoittaa kolmen viikon sairausloman. Tärkeintä on, että pystyy juomaan ja syömään riittävästi. Pienillä laparoskooppisilla haavoilla, ei ole merkitystä työkykyyn.

Moni toivoo leikkauksesta apua työssä pidempään jaksamiseen ja lasten kanssa touhuamiseen

Juuti kertoo, että kyselyjen perusteella lihavuusleikkaukset kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän, koska useilla on takana useita painonpudotusyrityksiä ilman pysyviä tuloksia. Muita syitä ovat toive saada apua lihavuudesta johtuviin sairauksiin, lapsettomuuteen tai arjen asioihin.

– Usein potilaat toivovat, että liikkuminen olisi helpompaa. Moni koki, että pystyisi jatkamaan työelämässä pidempään, kuin minkä he tällä hetkellä ajattelivat olevan todennäköistä.

– Moni unelmoi myös siitä, että voisi tehdä lasten kanssa samanlaisia asioita kuin muutkin vanhemmat. Käydä vaikka Linnanmäen laitteissa tai mahtua lentokoneen istuimeen lomamatkalla. Myös siitä haaveiltiin, että vaatteita voisi ostaa kaupasta ilman mittatilauksia, Juuti kuvailee.

Suomessa leikkaukseen pääsee Käypä hoito-suosituksen mukaisesti. Ne on määritelty siten, että painoindeksin oltava yli 40 tai jos on lihavuteen liittyviä sairauksia yli 35 tai mikäli potilaalla on huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes, silloin painoindeksiksi riittää yli 30.

Käypä hoito -suosituksissa leikkausten yläikäraja on 65 vuotta. Juuti kertoo, että vanhusten leikkauksista ei ole voitu osoittaa olevan hyötyä, mutta kalenteri-ikä ei aina kerro kaikkea.

– Jos potilas on muuten hyvin aktiivinen ja biologisesti muuten nuorekas, leikkaamme 60 vuotta täyttäneitäkin, mutta jos potilaalla on monia sairauksia, eikä hän enää pääse liikkumaan tai on liian hauras, silloin ei leikata.

Juuti sanoo, että hänen tietojensa mukaan Suomessa alle 18-vuotiaita leikataan hyvin harvoin. Näissä päätöksissä arviota ovat tekemässä myös pediatri ja nuorisopsykiatri.

Ennen leikkausta painoa on pudotteva viisi prosenttia ja tupakka sekä alkoholi jätettävä

Ennen leikkaukseen pääsyä potilaan elintottumusten pitää olla korjattuna.

– Ruokarytmin pitää olla kohdallaan, alkoholista ja tupakasta on luovuttava, unen ja liikuntatottumusten pitää olla hyvät, stressin hallintaan tulee olla muita keinoja kuin syöminen, eikä riippuvuutta kolmiokipulääkkeisiin saa olla.

– Ajatellaan, että viiden prosentin painon lasku on osoitus siitä, että potilas on pystynyt osoittamaan sitoutumisensa elintottumustensa korjaamiseen, Juuti kertoo.

Periaatteessa nälän tunnetta ei leikkauksen jälkeen enää ole, mutta parin vuoden aikana leikkauksen jälkeen useimmilla paino kohoaa 2-5 kiloa. Jos se lähtee kipuamaan korkeammaksi, pitää Juutin mukaan hakea apua.

– Erittäin harvoin kuitenkaan lihotaan takaisin alkuperäiseen painoon. Viisi vuotta leikkauksen jälkeen yli 50 prosentilla puolet ylipainosta on yhä poissa. Lähtölukemiin ei koskaan palata, ellei tilanteeseen liity esimerkiksi alkoholin liikakäyttöä, ahmimista tai masennusta, Juuti kertoo.

Leikkauksen jälkeen saunakaljat ja viinit hyvän aterian kanssa on siis unohdettava.

– Ylioppilasjuhlissa voi ottaa yhden shampanjalasin, mutta alkoholin kanssa ollaan erityisen tarkkoja, koska kun ruuasta ei enää saa mielihyvää, alkoholi saattaa tuottaa korostuneen suurta mielihyvää ja silloin uhkana on suurkulutus.

Nopeasti imeytyviä sokereita ei myöskään saa syödä.

Lihavuusleikkaukseen päätyvän on myös sitouduttava vitamiini- ja hivenainelisien käyttöön loppuelämänsä ajaksi sekä käymään seurantakäynnillä vuosittain.

Lihavuusleikkauksia on kahdenlaisia Mahalaukun ohitusleikkaus on Suomessa perusleikkaus, koska täällä leikataan sairaalloisen lihavia potilaita

Ohitusleikkaus on hiukan tehokkaampi painon hallinnassa, kuin kavennusleikkaus ja auttaa jonkin verran paremmin myös metabolisiin sairauksiin.

Kavennusleikkausta tarjotaan potilaille, joille se soveltuu lääketieteellisistä syistä paremmin.

On joukko sairauksia, joissa joudutaan tekemään toistuvasti mahalaukun ja pohjukaissuolen tähystyksiä, tällöin ohitusleikkaus ei käy. Potilaalla voi olla myös lääkitys, jonka imeytyminen heikentyy ohitusleikkauksessa.

Myös potilaan oma toive vaikuttaa.

Avaa kuvien katselu Vasemmalla kavennusleikkaus ja oikealla ohitusleikkaus. Lähde: HUS-yhtymä Kuva: HUS

