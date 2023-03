Vuoden 2022 kuvajournalistit palkittiin – katso upeat kuvat ja Ylen voittoisa video

Vuoden 2022 parhaat journalistiset ja dokumentaariset kuvat on palkittu.

Ei ehkä ole yllättävää, että niissä näkyy Ukrainan sota. Voittoisissa kuvissa ja sarjoissa käsitellään lisäksi muun muassa identiteettikysymyksiä, saamelaisten historiaa sekä energiakriisiä.

Parhaat kuvat erottuivat tuomariston mukaan selvästi joukosta. Kilpailuun osallistui hieman yli 80 kuvaajaa. Suomen kuvajournalistien järjestämä kilpailu on pidetty vuodesta 1962 lähtien.

Yleisön suosikki oli tällä kertaa Jussi Nukari.

Butchassa 3. huhtikuuta päähän ammutun ukrainalaisotilaan hautajaiset pidettiin Irpinin hautausmaalla Ukrainassa perjantaina 22. huhtikuuta 2022. Kuva: Jussi Nukari

Vuoden videon teki Ylen tiimi

Voittoisassa tiimissä olivat mukana Mikko Ahmajärvi (ohjaaja), Antti Haanpää (kuvaaja) ja Joni Luttinen (leikkaaja). Video kertoo eri kansoista koostuvasta varjoliitoryhmästä Kurdistanin vuoristossa.

Tuomaristo piti työryhmän videoreportaasia taitavasti suunniteltuna ja toteutettuna.

Ahmajärvi sai idean dokumenttielokuvaan työmatkalla Irakin Kurdistanissa ennen koronapandemiaa. Hän tapasi silloin ryhmän jäseniä.

– Juttelin heidän kanssaan muuten vaan. Tarina oli mielestäni hieno ja halusin tehdä sen, Ahmajärvi sanoo.

Verkkoliitäminen on länsimainen laji, ja Kurdistanissa ryhmässä liiteli jesidejä, kurdeja, arabeja, kristittyjä, sunni- ja shiiamuslimeja. Harrastajissa oli sekä miehiä että naisia. Varjoliidon kuvaus oli Ahmajärven mukaan helppoa, ja video kuvattiin iltapäivän kauniissa valossa.

Hän pitää nyt saatua tunnustusta tärkeänä.

– On todella hienoa, että työtämme arvostetaan tällä tavalla. Se tuntuu mukavalta.

Katso korttijuttu samasta aiheesta

Vuoden lehtikuvan ja uutiskuvan otti Sami Kero

Lähelle rintamalinjaa perustetun ensihoitoklinikan henkilökunta yrittää pelastaa miinaan loukkaantuneen sotilaan henkeä eteläisessä Ukrainassa. Kuva: Sami Kero

Keron ottamassa kuvassa lähelle rintamalinjaa perustetun ensihoitoklinikan henkilökunta yrittää pelastaa miinaan loukkaantuneen sotilaan henkeä.

Kuva jää tuomariston mukaan kummittelemaan mieleen. Valon käyttö on kuin Caravaggion maalauksessa, jury hehkuttaa. Kero on Helsingin Sanomien kuvaaja.

Mikko Suutarinen on Kuvajournalisti 2022

Suomessa elää uhanalainen kieli, jota harva enää osaa kääntää. Sonja Nyman on entinen romanikielen opettaja. Kuva: Mikko Suutarinen

Suutarinen on tuomariston mukaan vahva tarinankertoja ja hänellä on kyky kertoa paljon myös yksittäisellä kuvalla. Suutarinen löytää kauneutta aiheesta huolimatta ja hän maalaa taitavasti valolla, jury toteaa. Mikko Suutarinen on helsinkiläinen freelance-valokuvaaja.

Vuoden urheilukuvan otti Jukka Ritola

Tampereen GP-kisojen suurimmasta tähdestä ei ollut epäselvyyttä. Yleisö huusi Hurskeen nimeä samalla kun Reetta keskittyi juoksunsa lähtöön. Kuva: Jukka Ritola

Ritolan ottamassa kuvassa on kiinnostava kompositio ja värit. Kuvassa on voimaa ja energiaa, tuomaristo lausuu. Huomio kiinnittyy urheilijan keskittyneeseen ja päättäväiseen ilmeeseen ja kuvakulma on oivaltava. Jukka Ritola työskentelee kuvaajana Aamulehdessä.

Henkilökuva: Matias Honkamaa

Oopperalaulaja Jorma Hynninen harjoittelee uransa viimeistä esitystään varten kotonaan Leppävirralla 11.3.2022. Kuva: Matias Honkamaa

Reportaasi: Mikko Suutarinen

Tummiin vaatteisiin pukeutunut Väinö istuu Onnibussin takapenkillä uppoutuneena ajatuksiinsa. Kuva: Mikko Suutarinen

Kuvaessee: Emilia Anundi

Anna Anundi alkoi kyseenalaistaa syntymässä määriteltyä sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan leikattuaan paksut, pitkät hiuksensa. Kuva: Emilia Anundi

Uusi kuvajournalisti: Outi Neuvonen

Fawzaldin Alabdali harjoittelee seurakaverinsa kanssa thainyrkkeilyä Helsinki Thai boxing Clubilla Sörnäisissä Kuva: Outi Neuvonen

