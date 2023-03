Riskiraportti: Pitkäkestoisen sähkönjakeluhäiriön todennäköisyys kasvanut Lapissa

Alueellinen riskiarvio ennakoi maakuntaan mahdollisesti kohdistuvia äkkitapahtumia. Pahin vaikutus olisi kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvilla iskuilla, mutta niiden todennäköisyys on matala.

Lappiin kohdistuvia todennäköisimpiä uhkia ovat tietoliikenteen ja sähköverkon häiriöt, selviää Lapin tuoreesta alueellisesta riskiarviosta. (siirryt toiseen palveluun) Häiriöt voisivat aiheutua esimerkiksi myrskyjen tai tahallisten vahingontekojen vuoksi.

Arvion mukaan mahdollisuus pitkäkestoisen sähkönjakelu- ja tietoliikennehäiriön todennäköisyydelle Lapissa on kasvanut. Yhtenä syynä on Lapin turvallisuusympäristön muuttuminen. Siihen on vaikuttanut Venäjän aloittama sota Ukrainassa.

– Ukrainan sodan myötä ulkoisina tekijöinä on noussut kriittiseen infraan kohdistuva tahallinen vahingonteko ja informaatiovaikuttaminen, riskienhallintainsinööri Sanna Leiviskä Lapin pelastuslaitokselta kertoo.

Pahin vaikutus olisi kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvilla tahallisilla iskuilla, mutta niiden todennäköisyys on matala.

Lapin alueellisen riskiarvion tarkoituksena on ennakoida maakuntaan mahdollisesti kohdistuvia äkillisiä tapahtumia, jotka vaativat viranomaisilta normaalista poikkeavia toimia.

Yhtenä uhkana ”pakolaisase”

Yksi hyvin korkean todennäköisyyden uhkatilanteista on laajamittainen maahantulo, joka voisi myös olla välineellistä. Julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Venäjä voisi käyttää ”pakolaisasetta”.

Riskiarviossa laajamittaisen maahantulon skenaario lasketaan alkavaksi, jos esimerkiksi itärajalle Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoille saapuu niin paljon tulijoita, että rekisteröitymistoimenpiteitä ei voida enää tehdä rajalla.

Avaa kuvien katselu Riskiarviossa mainitaan vuosien 2015-16 kokemukset, jolloin maahantulijoita saapui länsirajalle Tornioon Euroopan kautta sekä erillisenä ilmiönä Lapissa Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla välineellistettynä maahantulona. Arkistokuva Torniosta syyskuulta 2015. Kuva: Tiina Länkinen / Yle

Lapin pitkät välimatkat ja harva asutus vaikuttavat kahdella tavalla maahantulon hallintaan. Harvat rajan yli johtavat tiet, laajat erämaa-alueet ja arktiset olosuhteet auttavat hallinnassa, mutta toisaalta vähäiset resurssit ja pitkät välimatkat vaikeuttavat viranomaisten toimintaa. Itärajalle nouseva raja-aita ei Lappia auta, sillä se ei yllä Lappiin asti.

Myös pelkkä jatkuva pitkäkestoinen maahantulo on sisällytetty riskiskenaarioihin, vaikka se ei olisi yhtä laajamittaista kuin muissa riskiskenaarioissa.

Muihin todennäköisiin uhkiin kuuluvat muun muassa informaatiovaikuttaminen ja laajat maastopalot

Suuret matkailijamäärät voivat vaikeuttaa kriisejä

Uudessa riskiarviossa on huomioitu ensimmäistä kertaa Lapin matkailun huippusesonkiaika.

Tuolloin muun muassa onnettomuus voi aiheuttaa suuren potilasmäärän. Matkailusesonkien aikana Lapissa on paljon väkeä, liikennettä ja matkailupalveluja, mikä lisää onnettomuusriskiä.

Alueellinen riskiarvio Lapin alueellinen riskiarvio 2023 toteutettiin sisäministeriön toimeksiannosta. Edellisen kerran arvio teetettiin vuonna 2018. Lapissa tosin tehtiin omaehtoinen päivitys vuonna 2021. Riskiarvioiden tekeminen mahdollistaa riskeihin varautumisen. Riskiarviotyöhön osallistuneilla toimijoilla on myös tarvittaessa valmius yhteistoimintaan. Valmistelussa ovat olleet mukana muun muassa Lapin hyvinvointialue, Jääkäriprikaati, Lapin pelastuslaitos ja Tulli. Yhteensä riskiarvion tekoon on osallistunut 17 toimijaa Lapin alueelta. Yle Lappi on yhtenä toimijana muiden joukossa.

