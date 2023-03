Kuvataiteilija halusi nähdä miten käy, kun antaa teokset tekoälyn käyttöön – syntyi tekoälytaidetta, joka muuttuu muutaman sekunnin välein

Tekoälyteoksen pohjana on kuvataiteilija Jussi Lahtisen tekemät teokset. Tekoäly yhdistelee niistä rajattoman määrän erilaisia kuvia.

Taiteilijat eivät ehkä omin pensselein pysty luomaan uutta taidetta muutaman sekunnin välein, mutta tekoäly pystyy.

Kuvataiteilija Jussi Lahtinen on tunnettu kaupunkiaiheisesta taiteestaan, Metropolis-teoksista. Hän halusi nähdä, mitä syntyy, kun antaa omia teoksia tekoälyn hoiviin.

Tänään ensiesityksensä Oulun yliopistolla saikin Urban AI Art -tekoälyteos. Se on verkossa nähtävillä oleva taideteos, joka luo muutaman sekunnin välein uuden kuvan yhdistelemässä alkuperäisiä teoksia. Kiinnostavaa on se, että teoksia on rajaton määrä eli kaikki kuvat ovat uniikkeja.

– Teoksen kautta nousee esiin kysymyksiä muun muassa siitä, mitä taide on ja mihin taiteilijaa tarvitaan, Lahtinen toteaa tiedotteessa.

Lahtinen ei kuitenkaan suostu antamaan haastattelua Ylelle. Hänen mukaansa tekoäly sisältää omanlaista mystiikkaa ja siitä syystä myös hän haluaa pysytellä taka-alalla.

Hänen sijastaan aihetta kommentoi Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen, joka kertoo ymmärtävänsä hyvin Lahtisen ajatuksen pysytellä taustalla.

– Minusta tämä on perusteltua ja hyvä vastaveto nykykulttuurille, joka ehkä turhankin paljon suosii ja korostaa yksilöihin kohdistuvaa julkisuutta. Taideteos ansaitsee julkisuuden, mutta taiteilija ei sitä aina tarvi, eikä tässä tapauksessa haluakaan, Oksanen selittää.

Kuka on taiteilija: tekoäly vai teosten alkuperäinen tekijä?

Oksasen mukaan teos osuu ajankohtaiseen hetkeen, kun paljon pohditaan tekoälyn merkitystä taiteessa ja muutenkin yhteiskunnassa. Kuvataiteilija Lahtinen haluaakin tekoälyteoksella herättää yhteiskunnallisesti relevantteja kysymyksiä tekijänoikeuksista ja siitä, ovatko teokset hänen vai tekoälyn tekemiä.

Mikä on Oksasen näkemys tähän?

– Tämä on puhtaasti minun henkilökohtainen mielipide. Se on Jussi, koska hänen teoksensa ovat kaiken taustalla. Vaikkakin kaikki ne spesifit teokset, jotka sieltä tulevat, on kone tuottanut.

Oksanen matkustaa ajassa hieman taaksepäin pohtimaan länsimaisen taiteen historiaa. Hän kertoo, että renessanssin aikana meille on syntynyt vahva käsitys tekijyydestä ja siitä, että yksi henkilö olisi taideteosten taustalla. Näin ei kuitenkaan ole.

– Taiteilijat ovat aina käyttäneet erilaisia apuvälineitä ja teknologioita taustalla. Taiteen tekeminen on myös ollut kollektiivista ja ehkä tekoäly purkaa osaltaan sellaista taiteilijamyyttiä, jossa vain yksi tekijä tuottaisi uutta.

Kyseinen teos on Oksasen mukaan uudenlainen ja se jättää omanlaisensa jäljen tekoälytaiteeseen. Hänen mukaansa aika kuitenkin tulee näyttämään sen, mikä tällaisen taiteen paikka yhteiskunnassa tulee olemaan.

Lahtisen tekoälyteos on syntynyt osana hanketta Urbaanit utopiat ja dystopiat: Tekoäly taiteessa ja yhteiskunnassa. Teoksen pääset tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).