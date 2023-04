Tärkeintä on äänestää, sanoo Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä – katso Ykkösaamun suoraa lähetystä kello 10.05

Eduskuntavaalien kampanjoinnissa on ollut vähän uutta, vähän vanhaa, kaikkia värejä ja jotain lainattua. Huomisesta vaalituloksen odottamisesta on tulossa jännittävä ilta.

Vaaliväittelyt on käyty. Päivää ennen vaaleja tilanne on niin tasainen, että mikä tahansa kolmesta suosituimmasta puolueesta, mielipidemittauksia johtava kokoomus, toisena oleva perussuomalaiset tai kolmas eli SDP voi nousta suurimmaksi.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta nostaa esiin tämänkertaisen kampanjoinnin erityispiirteitä.

– Väittelyn kiihkeys ja kovat sanavalinnat, jossa mielenkiintoisesti ennen kaikkea SDP ja pääministeri Sanna Marin ovat erottuneet reippaimmalla otteella.

Jokisipilän listalle nousevat SDP:n osalta myös ennakkoilmoitukset hyväksyttävästä hallituspohjasta sekä pääministeripuolueen ja pääministerin poikkeuksellinen suosio.

– Jopa parempi vaalitulos kuin vuonna 2019 on mahdollinen, Jokisipilä sanoo.

Muistakin puolueista löytyy mainittavaa.

– Keskusta kampanjoi nyt ensimmäistä kertaa keskisuurena pääministerikisan ulkopuolisena puolueena.

”Some on vaali vaalilta tärkeämpi”

Vaalikampanjointi on edelleen tolppamainoksia, lehtimainontaa, somea, puhetilaisuuksia, paneeleja, toreilla ja tuulikaapeissa päivystämistä. Koska foorumit ovat moninaiset, onnistunut kampanja tarvitsee Jokisipilän mukaan suuren tukitiimin tekemään kaikkea tarvittavaa.

– Some on vaali vaalilta tärkeämpi, mutta tehokkain kampanja on kattava yhdistelmä eri muotoja, arvioi Jokisipilä.

Näissä vaaleissa uutta on ollut sosiaalisen median palvelu Tiktok. Nyt esiin nousee perussuomalaisten some-osaaminen.

– Tietynlaisesta junttipuolueen maineestaan huolimatta perussuomalaiset on ollut some-läsnäololtaan vahvin puolue ja on ensimmäisenä ottanut myös Tiktokin haltuun, Jokisiipilä sanoo.

Hän huomauttaa, että Twitterissä ja Facebookissa onnistunut kampanjointi edellyttää sitä, että näkyvyys on ollut vahvaa jo ennen vaalivuotta.

– Tässäkin tietyt PS-edustajat ovat kärkipäätä koko maassa.

Somen sopivuudesta monitahoisten vaaliohjelmien esittelyyn Jokisipilä esittää kriittisen arvion.

– Eivät ne kovin hyvin siihen sovellu, koska some-viestintä edellyttää tiivistämistä, mikä usein on kärjistämistä, yksinkertaistamista ja nopeutta. Ohjelmakohtien esittelyn sijaan paremmin uppoaa sloganien heittely, valitettavasti, hän sanoo.

Vaaliteemoista löytyy vanhaa ja perinteistä

Vaalien pääteemat ovat olleet vanhoja tuttuja. Yksi niistä on esimerkiksi julkisen talouden tasapainottaminen, kuinka paljon sitä tarvitaan, millä keinoilla ja millä aikataululla.

– Tässä ehkä vuoden 2023 kampanjavaihe on ollut perinteisimmillään, kun on väitelty siitä, pitäisikö mennä menosopeutusten vai veronkorotusten kautta, sanoo Jokisipilä

Muista pääteemoista hän nostaa esiin Suomen ikääntymisen vaikutusten taklaamisen, miten väistää työvoiman supistuminen ja miten pitää yllä hyvinvointivaltion palvelut myös jatkossa.

”Blokkiutuminen olisi todella iso muutos meille”

Ruotsissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa vaalit käydään blokkien välillä. Tätä ajatusta lainataan välillä Suomessakin.

– Selkeitä paineita siihen suuntaan on olemassa ja osalle puolueita se ainakin tällä hetkellä tuntuu näyttävän toivotulta kehityssuunnalta, Jokisipilä arvioi.

Yksi perinteinen suomalaisen yhteiskunnan arvo on ollut luottamus ja politiikassa se on näkynyt kykynä muodostaa monenlaisia halituspohjia. Siihen ajattelumaailmaan blokkipolitiikka sopii huonosti.

– Poliittinen kulttuurimme, joka on korostanut yhteistyökykyä ja jossa on nähty monenlaisia hallitusyhteistyöakseleita, vetää toiseen suuntaan. Blokkiutuminen olisi todella iso muutos meille, Jokisipilä sanoo.

Vaaleissa kaikki värit ovat esillä ja on monta tapaa äänestää

Vaalikamppailussa on puhuttu myös taktisesta äänestämisestä.

Jokisipilä selittää, mitä se tarkoittaa:

– Erilaisten reittien pohtimista sille, miten omat arvot parhaiten vaalien jälkeen muodostettavassa halituspohjassa ja tämän hallituspohjan tekemässä politiikassa voisivat toteutua.

Äänestäjät ovat saaneet myös suoria ohjeita ja se on kimpaannuttanut kilpakumppaneita

– Marin on vedonnut suoraan äänestäjiin, että PS:n hallitukseen tulon ja oikeistolaisen leikkaushallituksen synnyn voi estää vain äänestämällä SDP:tä. Eniten hampaita lienee tästä kiristelty vihreissä ja vasemmistoliitossa.

Myös tutkijalla on äänestysohje.

– On täysin hyväksyttävä ja rationaalinen vaihtoehto äänestää hallituspohja edellä, mutta yhtä lailla hyväksyttävää ja järkevää on äänestää tiettyä puoluetta, jotta juuri sen arvomaailman kannatus tulee näkyväksi. Ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa. Tärkeintä on, että ylipäätään äänestää.

