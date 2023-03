Lääkäri sanoi 88-vuotiaalle Reino Laineelle, että älä lopeta painonnostoa – ”Punttikisoissa on mukavampaa kuin vanhainkodissa

88-vuotias rovaniemeläinen Reino Laine harjoittelee edelleen useamman kerran viikossa painonnostoa. Tähtäimessä miehellä on yli 90-vuotiaiden sarja.

Yli 35-vuotiaat painonnostajat ovat kokoontuneet Rovaniemelle SM-kisoihin. Tänä vuonna mukana on lähemmäs 300 nostajaa.

Tänä vuonna 88-vuotiaalla Reino Laineella melkein jäi painonnoston SM-kisat väliin, sillä häneltä leikattiin ensin kaihi, sitten polvi ja lopuksi vielä reisivaltimo.

– Lääkäri antoi luvan nostamiseen. Olen välillä kysellyt, joko pitää lopettaa ja mennä vanhainkotiin. Lääkäri sanoi, että älä lopeta. Punttikisoissa on mukavampaa kuin vanhainkodissa, rovaniemeläinen Laine arvelee.

Reino Laine on vanhin osallistuja mastereiden eli yli 35-vuotiaiden painonnoston suomenmestaruuskisoissa Rovaniemellä. Kipailuihin osallistuu peräti 262 urheilijaa.

Laine aloitti painonnoston 27-vuotiaana. Silloin kyliin rakennettiin kylätaloja, työväentaloja ja nuorisoseurantaloja, joissa nuoret, enimmäkseen miehet, nostelivat painoja.

Painonnosto viehättää Lainetta yhä, vaikka ikää on jo lähemmäs yhdeksänkymmentä.

– Salilta ei kannata lähteä ennen kuin suussa maistuu karamelli, Laine tuumaa.

Suosio kasvaa tasaisesti

Kilpailupäällikkö Jaarli Pirkkiön mukaan masters-painonnoston suosio kasvaa tasaisesti.

– Olen ollut ensimmäistä kertaa järjestämässä mastersien SM-kilpailuja Rovaniemellä vuonna 1996. Silloin osallistujia oli alle sata, Pirkkiö muistelee.

Tuolloin masterskisoihin osallistui Pirkkiön mukaan enimmäkseen entisiä yleisen sarjan painonnostajia, jotka kaikki olivat miehiä.

Nykyään yhä useammin painonnostoa kilpailumielessä harrastaa vasta keski-ikäisenä lajin aloittanut henkilö. Naisten määrä on kasvanut.

– Moni aikuinen nainen on tullut lajin pariin esimerkiksi crossfit-harrastuksen kautta, Pirkkiö kertoo.

Avaa kuvien katselu Los Angelesin olympialaisissa nostanut Uolevi Kahelin jaksaa innostua vielä kilpailemisesta, koska kisoissa näkee tuttuja. Kuva: Taina Nuutinen-kallio / Yle

Parantaa tasapainoa

70-vuotiaiden sarjassa nostava Uolevi Kahelin on harrastanut painonnostoa koko ikänsä.

– Laji on hyvä ikäihmiselle. Iäkkäänä voimatasot laskevat ja ihminen hidastuu. Painonnostoharjoittelu auttaa esimerkiksi tasapainon säilyttämisessä, Kahelin kertoo.

Uolevi Kahelin on entinen huippu-urheilija. Hän muun muassa osallistui vuonna 1984 Los Angelesin olympialaisiin.

– Nykyisin kisaaminen on erilaista. Jotenkin tunteikkaampaa. On aina mukavaa tavata vanhoja kavereita, joihin olen vuosien varrella tutustunut.

Kahelin kertoo, että painonnostoharrastus on antanut hänelle paljon. Muun muassa parantanut hänen itsetuntoaan.

– Olen yksinhuoltajaäidin lapsi, jota naapurit kiusasivat, Kahelin kertoo.

Avaa kuvien katselu Barbara ”Baba” Lybeck ja Assi Koivisto-Allonen edustavat Porlammin Pamausta, jonka useat jäsenet harjoittelevat Tempausareenalla pääkaupunkiseudulla. Kuva: Taina Nuutinen-kallio / Yle

Ennätysmäärä seuroja

Rovaniemen SM-kisoissa on tänä vuonna ennätyksellisen paljon urheiluseuroja: 52 kappaletta. Pirkkiön mukaan masterspainonnoston myötä on syntynyt ihan uusiakin seuroja.

Esimerkiksi Takomon Takojilla ei ole yhtään yleisen sarjan tai juniorisarjojen kilpailijoita. Samoin Porlammin Pamaus on masterspainonnostoon keskittynyt seura.

Porlammin Pamaukselta Rovaniemen SM-kilpailuihin lähti kolmisenkymmentä painonnostajaa. Toimittaja Barbara “Baba” Lybeck ja hänen seurakaverinsa Assi Koivisto-Allonen ovat molemmat arvokisamitalisteja.

Vaikka säännöllinen harjoittelu ja fyysisen kunnon ylläpitäminen ja parantaminen on harrastuksessa pääasia, innostuvat molemmat naiset kilpailuista.

– Kilpailu on hauska lisä, mutta kyllä harjoittelu on tärkeintä. Nytkin me olemme tulleet tänne isolla porukalla. Olemme vähän niinkuin luokkaretkellä, Lybeck kertoo.

Rovaniemen SM-kilpailut päättyvät sunnuntaina.