Jos hankit kotipuutarhaan siemeniä tai kasveja ulkomailta, huomioi rajoitukset – riskinä on tuhohyönteisten ja kasvitautien leviäminen

Esimerkiksi omena- ja päärynäpuun taimien ja joidenkin koristekasvien tuonnissa on EU:n sisälläkin rajoituksia. EU:n ulkopuolelta tilatessa rajoitukset ovat tiukat.

Kevään edetessä moni kotipuutarhuri miettii, mitä tänä vuonna kasvattaisi pihalla, parvekkeella tai ikkunalaudalla.

Osa harrastajista hankkii siemeniä ja kasveja myös ulkomailta – matkatuomisina tai verkkotilauksina. Kasvikauppaa käydään Ruokaviraston mukaan eri maiden välillä myös esimerkiksi sosiaalisen median harrastajaryhmissä.

Ruokaviraston mukaan kasvien ja siemenien tuontiin liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä kasvitautien ja tuhohyönteisten leviämisestä.

– Päällepäin kasvi voi näyttää ihan terveeltä, mutta lehtien alapinnalla saattaakin olla hyönteisten munia. Tai siemenissä saattaa olla viruksia. Kasvitaudit eivät myöskään välttämättä aiheuta oireita vielä ihan nuorissa kasveissa, vaan ne tulevat sitten myöhemmin esille, toteaa erityisasiantuntija Aino-Maija Alanko Ruokavirastosta.

Kasvitautien ja tuholaisten leviämisen riskin vuoksi siemenien ja kasvien tilaamisessa ja matkatavarana tuomisessa onkin rajoituksia.

Tuhoisa tulipolte voi levitä taimiostosten kautta

Muista EU-maista siemeniä ja kasveja voi hankkia Suomeen melko vapaasti. EU:n sisälläkin on silti muutama rajoitus.

– Pitää ottaa huomioon tulipoltebakteeritaudin isäntäkasvit, joita ovat esimerkiksi omenapuut, päärynäpuut ja muutama koristekasvilaji, Aino-Maija Alanko sanoo.

Tulipolte on useissa EU-maissa yleinen, tuhoisa bakteeritauti. Sen oireina ovat versojen lakastuminen, mustuminen ja kasvin kuoleminen.

Kasveilla, joilla tulipoltetta (siirryt toiseen palveluun) voi esiintyä, täytyy Suomeen tuotaessa olla kasvipassi, jossa on merkintä PZ Erwinia amylovora. Tämä taimeen kiinnitetty lappu kertoo, että kasvi on peräisin alueelta, jossa ei esiinny tulipoltebakteeria.

– Olemme huolissamme siitä, että esimerkiksi Baltian maista toreilta ostetaan omenapuun taimia. Varsinkin silloin, jos ne eivät ole ammattimaisesta tuotannosta peräisin vaan mahdollisesti harrastajilta eikä PZ-kasvipassia löydy, niillä saattaa olla tulipolteriski, Aino-Maija Alanko sanoo.

Tulipolte on esimerkiksi omenapuille tuhoisa bakteeritauti. Ihmiselle se ei ole vaarallinen. Kuva: Jyrki Lyytikka / Yle

Myös siemenperunoiden tuonti muista EU-maista Suomeen on rajoitettua.

EU:n sisälläkin on lisäksi syytä varmistaa, etteivät siemenet tai kasvit kuulu Suomessa kansalliseen vieraslajiluetteloon (siirryt toiseen palveluun). Luettelossa olevia kasvilajeja ei saa tuoda Suomeen.

Isosta-Britanniasta tilattuja siemeniä ja kasveja on jäänyt tulliin

EU:n ulkopuolelta siemenien ja kasvien hankkiminen on puolestaan huomattavasti rajoitetumpaa. Siihen vaaditaan kasvinterveystodistus, jonka saaminen voi olla työlästä ja kallista.

– EU:n ulkopuolisesta maasta täytyy etsiä kasvinterveysviranomainen ja selvittää, minkälaisella prosessilla kasvinterveystodistuksen heillä saa. Usein prosessi on maksullinen ja siihen voi mennä pidempikin aika, kuten viikkoja, Aino-Maija Alanko sanoo.

Siemenet ja kasvit pitää Suomen päässä myös tullata ja tarkastaa.

EU:n ulkopuolelta kokonaan maahantuontikiellossa ovat tulipoltteen isäntäkasvit, siemenperuna ja havukasvit. Myöskään Suomessa tai EU:ssa haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltuja kasvilajeja ei saa tilata.

Perinteikkään puutarhamaan, Ison-Britannian, irtautuminen EU:sta aiheuttaa yhä hämmennystä osalle puutarhaharrastajista. Britanniasta ei voi enää tilata siemeniä ja kasveja samaan tapaan kuin ennen parin vuoden takaista brexitiä.

– Monille on tullut yllätyksenä, kun tilaukset ovatkin jääneet tulliin eikä ole ollut sitä kasvinterveystodistusta, Aino-Maija Alanko sanoo.

Kasvitaudit ja tuhohyönteiset voivat aiheuttaa laajoja tuhoja

Aino-Maija Alanko Ruokavirastosta kehottaa kotipuutarhureita hankkimaan kasvit ja siemenet mieluiten Suomesta tai muista EU-maista. Kesäkukkia espoolaisessa puutarhamyymälässä keväällä 2022. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Aino-Maija Alangon mukaan kasvit ja kasvituotteet ovat todella merkittävä väylä, jota pitkin vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset voivat levitä. Ruokavirasto valvoo erityisesti karanteenituhoojia (siirryt toiseen palveluun), joihin esimerkiksi tulipoltebakteeri kuuluu.

– Ne voivat aiheuttaa todella laajojakin tuhoja ympäristölle, ja niiden taloudelliset vaikutukset ovat todella merkittäviä. Jos tällainen vaarallinen tuhooja tänne saapuu, voi olla mahdotonta enää estää sen leviämistä tai hävittää sitä, Aino-Maija Alanko sanoo.

Euroopassa esimerkiksi Xylella fastidiosa -bakteeri on tuhonnut laajoilla alueilla Italian vanhoja oliiviviljelmiä, ja se on levinnyt myös joihinkin muihin Euroopan maihin. Bakteeri tuli Eurooppaan todennäköisesti Amerikasta koristekasvien mukana.

Suomeen puolestaan pääsi vuonna 2015 leviämään aasianrunkojäärä-niminen tuhohyönteinen. Tuholaiset eivät päätyneet Suomeen elävien kasvien, vaan Kiinasta tuodun puisen pakkausmateriaalin mukana. Aasianrunkojäärä levisi luontoon, mutta esiintymä saatiin hävitettyä.

Aino-Maija Alanko kehottaa kotipuutarhureja välttämään riskejä ja hankkimaan siemenet ja kasvit mieluiten Suomesta tai muista EU-maista. EU-maissakin pitäisi varmistaa, että ostaa ammattimaisen, valvotun viljelmän siemeniä tai kasveja.

– Harrastelijoiden myymissä kasveissa on riski. Jos kyseessä on valvottu ammattimainen viljelmä, silloin kasveissa ja siemenissä on tarkastettu kasvitaudit ja tuholaiset.

Ruokaviraston nettisivuilla on puutarhaharrastajille lisää tietoa kasvinterveydestä ja siitä, millä ehdoilla kasveja voi tilata ja tuoda ulkomailta (siirryt toiseen palveluun).