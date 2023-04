Marja-Liisa Laine odottaa kuohuviiniä, Henry Niemisestä ”köyhät vain köyhtyvät” kuitenkin – tältä näyttää viimeinen kampanjapäivä ympäri Suomen

Vaalikampanjointi kävi lauantaina kuumana koko Suomessa. Jututimme heitä viidessä eri kaupungissa ja selvitimme, miksi he lähtivät toreille.

Eduskuntavaalien vaalipäivän aattona, lauantaina on kampanjoitu kiivaaseen tahtiin toreilla eri puolilla maata.

Oletko vielä ehdokasta vailla? Jos vastasit kyllä, niin Ylen vaali- ja puoluekone auttaa (siirryt toiseen palveluun) .

Seurasimme viimeistä vaalikampanjapäivää viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Mikkelissä ja Turussa.

Helsingissä jännitetään jo vaalitulosta

Avaa kuvien katselu Espoolainen Alice Kyyrö kertoo törmänneensä vaalikampanjointiin vaalien lähestyessä yhä enemmän. Hänen mielestään kampanjointi on ollut kohteliasta. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Espoolainen Alice Kyyrö kertoo odottavansa huomista vaalitulosta jännittyneenä.

– Luulin, ettei olisi niin jännittävät vaalit, mutta kyllä tässä vaalihuuma on alkanut nousta. On ihan kolmen kauppa, kuka nousee pääministeriksi ja millainen pohja hallitukseen lopulta muodostuu.

Kyyrö pitää kampanjointia melko aktiivisena ja kohteliaana.

– Ystävällisesti kysytään, saako antaa mainoksia ja olenko jo äänestänyt, hän toteaa.

Myös helsinkiläinen Antero Inkari, helsinkiläinen Riitta Huikko ja vantaalainen Lotta Lapveteläinen kertovat jännittävänsä vaalitulosta.

– Kaikki on mahdollista tai kenestä tulee suurin. Itse kyllä ennustan, että pikkujytky persuille. Maanantaina sitten selviää, kuka on voittaja ja sitten uskoisin, että edessä on vaikeat hallitusneuvottelut, Inkari arvioi.

– Jännittää tämä kolmen ison puolueen sama äänimäärä eli kuka saa tehdä pääministerin, Huikko sanoo.

– Innolla odotan tulosta. Normaaliakin jännittävämmät vaalit mahdollisesti, ainakin tuolla omalla suunnalla, Lapveteläinen toteaa.

Helsinkiläinen Henry Nieminen ei koe vaaleihin mitään suurempaa mielenkiintoa, eikä hän jännitä edes vaalitulosta.

– Ei se siitä muutu, vaikka luvataan paljon ja kuka siellä istuisi. Jatkuu samanlaisena, köyhät vaan köyhtyvät. Nythän nähtiin nämä neljä viimeistä vuotta.

Avaa kuvien katselu Helsinkiläinen Henry Nieminen on kyynistynyt vaalien suhteen, eikä hänellä ole suuremmin odotuksia vaalituloksesta. Kuva: Sasha Silvala /Yle

Nieminen veikkaa vaalien voittajiksi kokoomusta ja perussuomalaisia, kolmanneksi sosialidemokraatteja.

Tampereella kokoonnuttiin Keskustorilla

Syntyperäinen tamperelainen Pentti Hupanen kannustaa puoluetta ja omaa suosikkiehdokasta Tampereen Keskustorilla.

– Esille ovat nousseet liikenne täällä Tampereella, vanhusten asiat ja valtakunnan talous, hän kertoo.

Avaa kuvien katselu Tamperelaisen Pentti Hupasen mukaan huutoäänestys ei ole näissä ”peleissä” sallittua. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tamperelainen Topias Jokitulppo harkitsee vielä ehdokasta.

– Koulutus on iso teema, joka on itselle tärkeä. Toinen on liikkumattomuusongelma, mihin pitäisi ottaa jo nyt kiinni ennen kuin siitä tulee kansantaloudellinen pommi.

Jokitulppo aikoo kierrellä torilla, kuunnella keskusteluja ja mahdollisesti kommentoida sopivasti väliin. Hän on seurannut vaalikeskustelua Twitterissä sekä Ylen vaaliohjelmista.

Avaa kuvien katselu Tamperelainen Topias Jokitulppo on huolestunut ihmisten liikkumattomuudesta ja sen tuomista taloudellisista vaikutuksista yhteiskunnalle. Kuva: Antti Eintola / Yle

Pirjo ja Pekka Savolainen Kangasalta nauttivat kahvia ja munkkeja Tampereen Keskustorilla.

– Sattumalta oli liikettä tänne keskustaan, niin poikettiin tänne torille, kun on näin hieno ilma. Ääntä ei ole vielä annettu, joten kiinnosti tulla käymään huomista ajatellen, Pirjo Savolainen sanoo.

– Yhteiskunnalliset asiat, energian hinta, turvallisuusasiat ja lapsiperheiden asiat ovat omaa mieltä lähellä, Pekka Savolainen toteaa.

Avaa kuvien katselu Pirjo ja Pekka Savolainen Kangasalta aikovat tehdä lopullisen päätöksen ehdokkaasta lauantai-illan aikana. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tamperelainen Taisto Ahjoharju on ollut avustamassa ennakkoäänestysten kierroksella yhdeksässä hoitokodissa ja poliisivankilassa.

– Tuntuu, että nämä ovat selkeämmät vaalit kuin edelliset, joissa hyvinvointialueteema oli esillä. Se ei oikein avautunut varsinkaan vanhemmalle väelle, Ahjonharju toteaa.

Avaa kuvien katselu Tamperelaisen Taisto Ahjoharjun mukaan erityisesti nuoret ja lapsiperheet ovat tiukoilla ja huolestuneita talousasioita, kun on asuntovelkoja, eikä korkojakaan voi vähentää verotuksessa. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tamperelainen Tiina Kallio ei ole ehtinyt paljon seurata vaalikampanjoita.

– Tulin katsomaan vähän fiilistä, millaisia puolueiden ajatukset ovat. Mitä asioita puolueet ja ehdokkaat ajavat. Haluan, että ehdokas on samaa mieltä kanssani muun muassa lasten, nuorten ja vanhusten asioista.

Avaa kuvien katselu Tampereella Tiina Kallio kertoo äänestävänsä sunnuntaina ja tuntuma on jo, kenelle ääni menee. Kuva: Antti Eintola / Yle

Oulun Rotuaarilla pohdiskeltiin jo tulevaa hallitusta

Oululainen Markus Saukko kertoo äänestävänsä vasta varsinaisena vaalipäivänä.

– Vaalikahvit sen jälkeen. Eniten kai jännittää, että oma puolue voittaisi, se kai on tärkeintä.

Myös Sallamaari Torvinen äänestää vasta sunnuntaina. Hän vielä harkitsee, ketä äänestää.

– Vielä ei ole oikein selkeät linjat, äänestänkö puoluetta vai ehdokasta. Ehkä se tämän illan aikana vielä kypsyy.

Torvista mietityttää, millainen hallitus tulee ja mitä seuraavalla vaalikaudella saadaan aikaan.

Avaa kuvien katselu Oulun Rotuaarilla äänestäjiä kaupungin keskustassa. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Oululainen Urho Karppinen on jo äänestänyt. Hän jännittää vaalitulosta.

– Jännittyneenä, hyvin jännittyneenä. Mitä tahansa – valitettavasti – voi olla odotettavissa.

Mikkeliläinen Pia Hanski on käymässä Oulussa. Hänestä ei ollut helppo löytää ehdokasta, mutta hän on kuitenkin jo äänestänyt viikko sitten.

– Itselle oli vaikea muodostaa kokonaisuutta, mistä on kyse ja mihin tulee seuraavina vuosina panostaa.

Hanski kertoo käyttäneensä vaalikoneita ”aika paljon”.

– Itselle tärkeää oli koulutus ja mielenterveys. Jos löytyi ehdokkaita, jotka kokivat ne sydämenasioiksi ja olivat samaa mieltä itseni kanssa, ne olivat ne painavimmat perusteet.

Hanski vetoaa ihmisiä äänestämään, sillä se on ainoa tapa vaikuttaa.

Avaa kuvien katselu Oulussa vaalit kiinnostavat kaupunkilaisia, vaalikopeilla on vilkasta. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Oulussa vierailulla oleva kuopiolainen Emma Ruotsalainen pitää suurina kysymyksinä tällä hetkellä koulutuspolitiikkaa, Nato-prosessia ja taloutta.

– Kyllä ollaan isojen asioiden äärellä, ja se velkaantumisen katkaisu, kuinka saadaan talous nousuun ilman velanottoa. Se kyllä kiinnostaa ja on iso haaste.

Ruotsalaisen oli myös vaikea löytää sopiva ehdokas. Hän haki vaalikoneista ehdokkaita, jotka ovat kiinnostuneita koulutuksesta, turvallisuuspolitiikasta ja sisäisestä turvallisuudesta.

Mikkelissä herkuteltiin torilla

Avaa kuvien katselu Juvalaisesta Marja-Liisa Laineesta oli mukava kierrellä ja katsella. Hän toivoo, että oman kaupungin ehdokas pääsisi edustamaan Arkadianmäelle. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Mikkelin torilla poliittisen sanoman lisäksi on tarjolla muun muassa muikkuja, makkaraa, kahvia ja pullaa.

Juvalainen Marja-Liisa Laine hämmästee väen määrää Mikkelin torilla.

– Kun olen käynyt täällä monena päivänä viikkojen ajan, täällä ei ole näkynyt paljon ketään. Nyt täällä on niin paljon ihmisiä, että tietää vaalien olevan tulossa.

Laine pitää tärkeänä eläkkeiden, palkkojen ja opintotukien edistämistä sille tasolle, että niillä pystyy elämään. Laine jännittää vaalitulosta tv:n äärellä ja kuohuviinipullokin on varattuna.

Avaa kuvien katselu Mikkeliläinen Tommi Matikainen kertoo löytäneensä paikallisen ehdokkaan melko kivuttomasti, kun hän ensin päätti puolueesta. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Mikkeliläinen Tommi Matikainen kertoo käyneensä muutamalla vaaliteltalla juttelemassa. Matikaisesta keli on kohdallaan, niin ihmisetkin ovat hyvällä tuulella.

– Lähdin fillarilenkille vähän vaalihumua katsomaan, jos vähän vaalimakkaraa ja kahvia löytyisi. On kiinnostavaa kuulla myös ehdokkaiden fiiliksiä loppumetreillä, Matikainen toteaa.

Turussa kokoonnuttiin Kauppatorille

Turun Kauppatorin vaalimökeillä on viimeisenä kampanjapäivänä kova kuhina. Puolen päivän aikaan torilla oli jopa satoja ihmisiä tutkailemassa vaalikojujen ehdokastarjontaa.

Olivia Honkonen on yksi niistä, jotka metsästävät vielä ehdokasta paikan päällä.

– Ehdokas ei ole vielä selvillä. Kyllä nämä vaalikojut auttavat äänestäjiä vaalikoneiden lisäksi, Honkonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Turun Kauppatorilla vaalitunnelmia seuraamassa vasemmalla Olivia Honkonen ja oikealla koira sylissään Anne Harjuvaara. Kuva: Johanna Lehtola

Kuopiosta Turkuun tullut Anne Harjuvaara taas on äänestänyt ennakkoon kotikaupungissaan.

– Halusin silti tulla katsomaan viime hetken tunnelmia Turkuun. Täällä on paljon samaa kuin Kuopiossa, mutta on erilainenkin tunnelma. Savolaiset ovat ehkä vähän puheliaampia, Harjuvaara analysoi nauraen.

