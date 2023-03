Tulevaisuus on jotain aivan toista kuin mistä vaaleissa puhutaan, sanoo politiikan toimittaja Unto Hämäläinen

Unto Hämäläisen lisäksi Yle Perjantaissa kuullaan eduskunnasta lähtevää Satu Hassia, joka kertoo, millaisia haavoja liki 40 vuoden ura politiikassa on jättänyt.

Edessä on niin poikkeukselliset eduskuntavaalit, ettei moisia ole nähty melkein 80 vuoteen.

– Nämä ovat ensimmäiset sotavaalit. Sota on nyt niin lähellä. Edellisen kerran vastaavat vaalit ovat olleet keväällä 1945, ja harvalla on niistä vaaleista muistoja, sanoo politiikan konkaritoimittaja Unto Hämäläinen Yle Perjantain neljännessä vaalilähetyksessä Vaalit tulee, oletko valmis?

Hämäläinen on seurannut ja analysoinut politiikkaa työkseen 40 vuotta. Hän varoittaa juontaja Sean Ricksiä siitä, mitä on luvassa.

– Se, mitä on edessä, on aivan toista kuin mitä luulemme ja mistä näissä vaaleissa puhumme.

Jokaisissa vaaleissa on oma agendansa. Samalla vaalipaneelien ulkopuolelle rajautuu monia tärkeitä aiheita – kuten ihmisten velkaantuminen. Vaalikeskustelut liitelevät yläpilvessä eivätkä vastaa yksilön huoliin.

– Ihmisiltä alkaa olla rahat loppu. Se vaikuttaa paljon enemmän kuin se, että valtiolla on rahat loppu, Hämäläinen painottaa.

Hämäläinen pelkää, että kasvava joukko joutuu murehtimaan niin paljon arkipäivän pyörittämisestä, ettei vaalien ajattelemiseen jää enää rahkeita. Arvioiden mukaan miljoona äänioikeutettua saattaa jättää äänensä käyttämättä.

Poliitikko jättää ruumiita jälkeensä

Vaalikeskustelut ovat muuttuneet yhä enemmän jankutukseksi. Se korpeaa hiihtoa harrastavaa Hämäläistä niin, että sauvat voisi heittää metsään.

Hän silti tietää, ettei poliitikon työ ole helppoa. Hämäläinen on todennut, ettei kukaan poliitikko selviä työstään ilman, että saa haavoja sieluunsa ja jättää ruumiita jälkeensä.

– Kun poliittinen ura päättyy, ei ole enää sama ihminen. Se on niin kovaa, raastavaa ja raadollista peliä.

Alan rankkuuden voi kuulla myös illan toisen vieraan, liki 40 vuotta politiikkaa tehneen Satu Hassin puheesta. Hän on jättämässä eduskunnan.

– Minulla on oikeus haluta elävänä eläkkeelle, Hassi perustelee.

Millaisia haavoja politiikka on tehnyt Hassin sieluun? kysyy Ricks eduskunnan vanhimmalta naiselta.

– Minua on haukuttu riittävästi. Hassahtavaksi Satuilijaksi on nimitetty jo kunnallispolitiikassa ennen kuin minut valittiin eduskuntaan. Lääkkeeksi haavoihin riittää, että moni jutuistani, joille naurettiin aikanaan, on nyt ajattelun valtavirtaa, Hassi kertoo.

Avaa kuvien katselu Eduskunnassa viimeistä kauttaan istuva poliitikko Satu Hassi ymmärtää, että poliittisen puheen monimutkaisuus turhauttaa. “Vaalikeskustelut ovat väkisinkin monimutkaisten asioiden hirveän rankkaa pelkistämistä.” Kuva: Roope Kariniemi / Yle

Untuvikko kansanedustaja oppi 1990-luvulla nopeasti, ettei mielikuva työstä pitänyt paikkaansa. Hän luuli, että kun esittää järkeviä ehdotuksia, ne otettaisiin hyvillään ja avoimesti vastaan. Toisin oli.

– Lisäksi kuvittelin, että voisin keskittyä niihin asioihin, joita varten halusin eduskuntaan. Sitten kun maailma myllertyi ja Suomi tipahti lamaan, työttömyys räjähti ja Neuvostoliitto romahti, opin aika nopeasti, että on hoidettava niitä asioita, jotka tulevat eteen.

Monimutkaisesti puhuminen on poliitikkojen helmasynti

Pitkään uraan mahtuu myös katumisen paikkoja. Hassi kuvailee poliittisen ryhmänsä vihreiden helmasynniksi, että puhutaan liian monimutkaisesti.

Miksi poliitikot sitten puhuvat tavalla, josta tavallinen kansalainen ei ota tolkkua?

– On helppo puhua kansantajuista soopaa, ja on helppo puhua monimutkaista kapulaa, joka pitää suunnilleen paikkansa. Mutta on aika vaikeaa puhua yksinkertaisesti ja selkeästi jotain, joka pitäisi täysin paikkansa. Se on oma taitolajinsa.

Selkeää puhetapaa ei arvosteta poliitikkopiireissä tarpeeksi, Hassi arvioi.

Hassin mielestä äänestäjän ei kannata piirtää kopissa protestiksi Aku Ankkaa. Äänestämällä voi oikeasti vaikuttaa omaan elämäänsä.

– Monet asiat, joita nykyään pidetään itsestäänselvyyksinä, kuten lasten päivähoito, äitiysvapaa ja maksuton koulutus, ovat aikanaan olleet radikaaleja ideoita. Jotkut ovat taistelleet ne läpi. Millaista meidän elämämme olisi ilman niitä?

