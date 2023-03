Gasellien räpistä ei löydy seksististä tai alistavaa tekstinpartta: ”Pitää pystyä seisomaan sanojensa takana”

Kun helsinkiläisyhtye Gaselleja pyydetään määrittelemään, millaista on Gasellien rap-musiikki, vastaus on kaksijakoinen:

– Ehkä me tykätään heilahdella vähän laidasta laitaan. Meillä on sellaisia biisejä, joissa pohditaan maailmantilaa ja sellaisia, joissa pyritään pysymään mahdollisimman kaukana siitä pohdiskelusta, Tuomas Pietikäinen sanoo.

Mutta jos bändi pitäisi sijoittaa rap-mittarille, jonka toisessa ääripäässä olisi Paperi T:n (oik. Henri Pulkkinen) runolliset riimit ja toisessa Petri Nygårdin härskit sanoitukset, mistä löytyisi Gasellit?

– Siellähän on sitä bailuosastoa. Kyllä me halutaan, että ihmiset tulee meidän keikoille viihtymään ja unohtamaan huolet ja murheet. Sitten toisaalta meillä on Paperi T -henkistä, kelailevampaa ja kuoreen vetäytyvää lyriikkaa, Miikka Niiranen pohti Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Puoli seitsemän -ohjelman juontaja Anniina Valtonen pyysi Gaselleja sijoittamaan itsensä Suomi-rap -barometriin.

– Ratkoisin tätä niin, että olemme tehneet musiikkia JVG:n ja Paperi T:n kanssa, joten ehkä sijoittuisimme jonnekin sinne välimaastoon, Pietikäinen summaa.

Joitain vuosia sitten Yle teki opinnäytetyöhön pohjautuvan selvityksen Suomi-rapin lyriikoista. Siinä tarkasteltiin halventavia, seksistisiä ja naista esineellistäviä ilmaisuja. Kävi ilmi, että tarkastellussa otoksessa Gasellit sijoittuivat toiseen ääripäähän: alistavia ilmauksia ei löytynyt yhtyeen tutkituista kappaleista ainuttakaan.

– Sellainen puheenparsi, mitä itse et puhuisi vaikka sun äidille, siskolle, tyttärelle tai puolisolle, niin sellainen on jäänyt meiltä veke, Niiranen sanoo.

– Ehkä siihen vaikuttaa myös tämä bändissä toimiminen. Sen lisäksi, että olemme vastuussa omista sanoista, niin me ollaan vastuussa myös meidän omille bänditovereille. Kyllä meillä tulee studiolla silloin tällöin sellaisia keskusteluja, että ”sä olit kirjoittanut näin, että miksi toi oli susta hyvä läppä?” Että kaverit osaa myös kyseenalaistaa ja se pitää hommaa vähän aisoissa, Pietikäinen lisää.

Ennen kaikkea miehet ovat sitä mieltä, että pitää pystyä seisomaan sanojensa takana.

– Kyllä mä uskon ilmaisunvapauteen ja varmasti ollaan alkuaikoina leikitelty enemmän niillä, mutta mun mielestä on tärkeintä, että pystyy itse seisomaan sanojensa takana. Että olet itse tilanteen päällä, Niiranen sanoo.

