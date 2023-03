Pellon kunnanjohtaja istui Ruotsin kuninkaan kanssa juhlapöytään viimeisenä virkatehtävänään ja pyysi Tornionjoelle kalaan

Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo tapasi Ruotsin kuninkaan Kaarle XVI Kustaan Luulajassa järjestetyllä kuninkaan juhlapäivällisellä torstaina.

– Äärettömän juhlavaa, harva pääsee tuollaiseen pöytäseuraan, Ylitalo kertoo.

Ylitalo on myös Tornionlaakson neuvoston hallituksen puheenjohtaja.

– Meillä oli kuninkaan kanssa hyvinkin samanlaiset ajatukset siitä, että Tornionlaakso on mahdollisuuksien alue juuri sen takia, että täällä yhdistyy kaksi maata rajattomasti, Ylitalo kertoo.

Ylitalon mukaan kuningas oli erittäin kiinnostunut 21 miljoonan euron Triwa Life -hankkeesta, jossa ennallistetaan Tornionjokea ja sen sivujokia EU-rahalla.

– Hänen mielestään se on järkevä hanke. Hienoa, että on konkretiaa ja kaksi maata yhdessä. Meillä oli yhteinen näkemys siitä, että kunhan yhdessä tehdään, niin on hyvin mahdollista hyödyntää EU-rahoitusta.

Luulajan vierailu oli osa kuninkaan hallitsijakauden 50-vuotisjuhlaa. Seurueessa oli muun muassa saamelaisten ja Norrbottenin kauppakamarin edustajat.

Nato-keskustelut jäivät pöytään

Keskustelu osui samaan päivään, kun Turkin parlamentti käsitteli Suomen Nato-hakemusta. Myös Natosta keskusteltiin, mutta sitä keskustelua Ylitalo ei halua avata julkisuuteen.

– Pöytäkeskustelut olivat kuitenkin pöytäseurueen yksityisiä keskusteluja, hän sanoo.

Kuuntele alta Eero Ylitalon kommentit juhlalounaalta.

Avaa kuvien katselu Juhlapöydässä nautittiin muun muassa poronlihaa ja puolukkaa. Kuva: Eero Ylitalon kotialbumi

Ylitalo tapasi kuninkaan toisen kerran kahden vuoden sisään. Edellinen kerta oli syksyllä 2021.

Kolmaskin kerta on luupeissa. Ylitalo nimittäin kutsui kuninkaan Tornionjoelle kalastamaan juhannuksena.

– Hänellä oli joku meno, mutta sanoin, että se onnistuu kahtapuolin juhannusta, Ylitalo kertoo.

Ylitalon mukaan hän aikoo laittaa vielä virallisen kutsun Norrbottenin läänin kautta.

Vuodesta 2018 Pelloa johtanut Eero Ylitalo jäi perjantaina samalla pitkälle lomalle ja hän siirtyy eläkkeelle tänä kesänä. Kunnanvaltuusto valitsi viime viikolla hänen seuraajakseen Katja Jaako-Körkön.