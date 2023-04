Andrew Tate on siirretty tutkintavankeudesta kotiarestiin

Naisvihamielisistä puheista tunnettu vaikuttaja Andrew Tate on vapautettu kolme kuukautta kestäneestä tutkintavankeudesta kotiarestiin Romaniassa. Paikallinen tuomioistuin kumosi syyttäjän pyynnön jatkaa Taten tutkintavankeutta huhtikuun lopulle asti.

Tate pidätettiin veljensä Tristan Taten kanssa joulukuussa Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Samalla pidätettiin myös kaksi naispuolista Romanian kansalaista.

Heitä epäillään ihmiskaupasta, raiskauksesta sekä järjestäytyneen rikollisryhmän perustamisesta.

Taten veljeksiä sekä romanialaisia naisia on kielletty poistumasta kotoaan ilman viranomaisten lupaa. Lisäksi epäillyt eivät saa olla yhteydessä oikeustapauksen todistajiin.

Romanian poliisin mukaan nelikko on ollut rikostutkinnan kohteena huhtikuusta 2022 lähtien.

Syyttäjien mukaan epäillyn rikollisryhmän tarkoituksena on ollut värvätä, majoittaa ja käyttää hyväksi naisia pakottamalla heidät tuottamaan pornografista sisältöä, jota on ollut tarkoitus myydä verkossa maksusta.

Syyttäjät kertoivat viime joulukuussa, että he ovat tavoittaneet kuusi naista, joita nelikon epäillään käyttäneen hyväkseen.

Epäillyt ovat kiistäneet syytökset.

Syyttäjillä on kesäkuuhun asti aikaa tuoda epäillyt oikeuteen

Romanialaiset tuomarit ovat aikaisemmissa päätöksissään päättäneet pitää epäillyt vangittuina, koska riskiä heidän pakenemiseen pidettiin liian suurena.

Romanian järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yksikön edustajan Ramona Bollan mukaan syyttäjillä on kesäkuun loppuun asti aikaa saada epäillyt oikeuteen.

Myös entisenä potkunyrkkeilijänä tunnettu brittiläis-amerikkalainen Andrew Tate, 36, tunnetaan sosiaalisessa mediassa räikeän naisvihamielisistä puheistaan. Hänen tilinsä ja kanavansa on jäädytetty tunnetuimmilla sosiaalisen median alustoilla.

Tate on asunut Romaniassa vuodesta 2017 lähtien. Yhdeksi syyksi Romaniassa asumiselle hän on ilmoittanut halunsa asua maassa, jossa ”korruptio on kaikkien ulottuvilla”.

Lähteet: Reuters, AFP