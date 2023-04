Yhdysvalloissa tornadot iskivät kuuteen osavaltioon – ainakin neljä kuollutta

Yhdysvalloissa kymmenet tornadot ovat iskeneet kuuteen eri osavaltioon Keskilännessä ja etelässä. Asiasta kertoo muun muassa CNN (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan alustavasti on raportoitu yli 40 tornadosta. Myöhään perjantai-iltana paikallista aikaa noin 300 000 ihmistä on ilman sähköjä.

Arkansasin osavaltiossa ainakin kolme ihmistä on kuollut myrskyn seurauksena. Lisäksi ainakin 50 on joutunut sairaalahoitoon. Arkansasin kuvernööri Sarah Huckabee Sanders arvioi lehdistötilaisuudessa perjantai-iltana paikallista aikaa, että uhriluku voi vielä nousta.

Yksi kuolonuhreista oli osavaltion pääkaupungista Little Rockista. Kaupungin pormestari Frank Scott Jr kertoi, että ainakin 2 100 kotia on tuhoutunut ja useita ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, New York Times (siirryt toiseen palveluun) uutisoi.

Määrällisesti eniten myrskyjä on raportoitu Illinoisin osavaltiossa, missä yksi kuoli ja kolmisenkymmentä ihmistä joutui sairaalaan keikkapaikan katon romahdettua kesken esityksen. Osavaltioon iskeneiden 16 tornadon kerrotaan tuhonneen kymmeniä koteja.

Tennesseen osavaltiossa ainakin viisi ihmistä on joutunut sairaalahoitoon. Tornadoista on raportoitu myös Iowan, Wisconsinin ja Mississippin osavaltioissa.