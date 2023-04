Essi Lehtola, 32, lensi Lontooseen koiran kaveriksi ja riensi sitten kissojen luokse Ateenaan – näin toimii suosittu lemmikinhoitopalvelu

Noin sata suomalaista on löytänyt edullisen tavan matkailla ulkomailla. He tulevat hoitamaan lemmikkiä niiden koteihin, kun isäntäväki on poissa. Korvauksena on ilmainen majoitus.

Tamperelainen Essi Lehtola on ollut vuoden verran mukana kansainvälisessä lemmikinhoitoringissä, joka on vienyt hänen ulkomaille hoitamaan kissoja ja koiria näiden koteihin. Video: Outi Parikka / Yle.