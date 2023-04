Yli 50 vuotta vankeudessa elänyt miekkavalas aiotaan palauttaa kotivesilleen

6-metrinen Lolita on elänyt altaassa, joka on kooltaan vain 26 kertaa 11 metriä. Kriitikkojen mukaan se on valaalle aivan liian pieni.

Avaa kuvien katselu Eläintensuojelijat ovat jo kauan vaatineet valaan vapauttamista. Kuvituskuva. Kuva: Yelena Vereshchaka/All Over Press