Ennakkoäänet vihjaavat vaali-illan kisan vain tiivistyvän loppua kohden – saako perussuomalaiset kärjen kiinni?

Äänistä on tässä vaiheessa laskettu vasta 40 prosenttia. Eduskuntavaalien tulosta saadaan jännittää loppumetreille asti.

Eduskuntavaalien ennakkoäänten perusteella kokoomus on suosituin puolue 20,8 prosentin kannatuksella. Toisena tulee SDP 20,7 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 18,6 prosentilla.

Keskusta jää kauas kolmen kärjen taakse 12,3 prosentillaan. Vasemmistoliitto keräsi ennakkoäänistä 8 prosenttia, vihreät 7,3 prosenttia.

Kyse ei ole vielä edes suuntaa antavasta tuloksesta, sillä äänistä on laskematta edelleen puolet. Ennen varsinaista vaalipäivää äänestämässä kävi noin 40 prosenttia äänioikeutetuista.

Tässä vaiheessa vaalien lopputulosta on mahdoton ennustaa aukottomasti. Selvää on ainakin se, että tulosta joudutaan jännittämään aivan viime metreille asti.

Perussuomalaiset tipahti ennakkoäänten perusteella kärkikolmikosta, kun lukuja vertaa vaaleja edeltäviin kannatusmittauksiin. Peli ei kuitenkaan ole vielä pelattu, sillä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet poikkeavat usein huomattavasti toisistaan.

Perussuomalaisilla on ollut tapana nostaa kannatustaan ennakkoäänestyksen tuloksesta. Puolueen kannalta ratkaisevaa on se, miten se on saanut houkuteltua äänestäjiä uurnille.

SDP:n kannatus sen sijaan on tupannut laskemaan, kun vaalipäivän äänet lasketaan mukaan. Tämä johtuu siitä, että puolueen kannattajat suosivat ennakkoon äänestämistä.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ennakkoäänet antoivat alkuillasta SDP:lle selvän etumatkan muihin puolueisiin. Esimerkiksi perussuomalaisten kannatus oli SDP:tä lähes neljä prosenttiyksikköä jäljessä. Lopullisessa vaalituloksessa SDP:n ja perussuomalaisten kannatusero oli kuitenkin sulanut 0,2 prosenttiyksikköön.

Jos siis vanhat merkit pitävät paikkansa, tulee kärjen kannatus tasaantumaan ja maalintulojärjestyksestä käydään vielä tiukka kisa.

Keskustan luvut eivät näytä lupaavilta. Puolueen kannattajat suosivat myös ennakkoäänestystä, eli lukujen voi olettaa tästä vielä laskevan illan myötä. Kannatus notkahtanee viimeistään siinä vaiheessa, kun ääniä alkaa tippua etelän suurista kaupungeista.

Myös muut hallituspuolueet SDP:tä lukuun ottamatta vaikuttavat ennakkoäänten perusteella menettäneen kannatustaan.

