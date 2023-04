Kumlingessa puolet jätti vaalit väliin, Kauniaisissa uurnilla kävivät lähes kaikki – kuntien välillä suuria eroja äänestysinnossa

Suomalaiset lähtivät uurnille eduskuntavaaleissa lähes yhtä innokkaasti kuin neljä vuotta sitten. Äänestysprosentti oli koko maassa 71,9, kun se vuonna 2019 oli 72,1.

Edellisiä vaaleja aktiivisemmin äänestettiin vain Uudellamaalla, jonka äänestysprosentti kohosi hienoisesti 73,3:sta 73,6:een. Kaikissa muissa vaalipiireissä aktiivisuus laski hieman.

Ahkerimmin äänestämässä kävivät edelleen helsinkiläiset, joista äänioikeuttaan käytti 77,5 prosenttia. Yli koko Suomen keskiarvon yllettiin myös Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Vaasassa.

Heikoimmin kävivät äänestämässä ahvenanmaalaiset, joista uurnille lähti vain 59,7 prosenttia. Manner-Suomessa heikoin äänestysprosentti oli Kaakkois-Suomessa.

Tarkemmin katsottuna innokkaita äänestäjiä löytyi muun muassa Kauniaisista (87,0 %), Luodosta (85,3 %) ja Pirkkalasta (78,1 %).

Kuitenkaan esimerkiksi Kumlingessa (52,5 %), Rautavaaralla (59,4 %), ja Hyrynsalmella (61,6 %) uurnille ei innostuttu lähtemään sankoin joukoin.

Avaa kuvien katselu Marita Paimets ei kokenut olevansa tarpeeksi perillä vaaleista äänestääkseen. Kuva: Matti Myller / Yle

Vesalassa vaali-into jäi vähäiseksi

Äänestäjien aktiivisuus vaihteli kuitenkin jälleen paljon vaalipiirien sisällä.

Ahkerien äänestäjien Helsingissä esimerkiksi Etu-Töölössä äänensä antoi peräti 92,2 prosenttia äänioikeutetuista, mutta heikoimmilla äänestysalueilla jäätiin kauas koko Suomen keskiarvosta.

Kävimme Itä-Helsingin Vesalassa, jonka eteläisissä osissa ääntään käytti vain 56,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Vesalassa asuva, mutta Virosta kotoisin oleva Marita Paimets ei äänestänyt eduskuntavaaleissa.

– En tiedä Suomen vaaleista mitään, hän toteaa.

Sitä hän ei osaa arvata, miksi moni muukin jätti äänestämättä. Paimets kertoo nähneensä mainoksia ”joka paikassa”.

Toista mieltä on Juha Tiensuu, joka kokee, ettei vaalimainontaan Vesalassa panostettu.

– Ilmeisesti se on tiedetty jo etukäteen, että täällä on matalampi äänestysaktiivisuus, hän harmittelee.

Avaa kuvien katselu Juha Tiensuu olisi halunnut nähdä enemmän vaalimainoksia. Kuva: Matti Myller / Yle

Tiensuu itse kävi äänestämässä.

– Mielestäni tulos on ihan ok, hän tuumi vaalien jälkeisenä aamuna.

Kontulan puolella asuva Sirpa Sjöberg puolestaan jätti äänestämättä. Marita Paimetsin tavoin hänelläkään ei ole ideaa, miksi äänestysinto alueella jäi alhaiseksi.

– Itse en ole oikein perehtynyt näihin [eduskuntavaaleihin], olen vaan kuunnellut sivusta lähinnä juttuja. Siksi en viitsinyt mennä äänestämään, hän perustelee omaa päätöstään.

Avaa kuvien katselu Sirpa Sjöberg päätti jättää äänestämättä eduskuntavaaleissa. Kuva: Matti Myller / Yle

Äänestäminen kiinnosti Pirkkalassa

Pirkanmaalaiset äänestivät aavistuksen passiivisemmin kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Pirkanmaalla äänioikeuttaan käytti nyt 73,6 prosenttia äänioikeutetuista. Edellisissä eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli 73,7.

Laiskimmin uurnilla käytiin Mänttä-Vilppulassa, missä äänestysaktiivisuus oli 67,3 prosenttia. Aktiivisimmin äänestettiin Pirkkalassa, missä äänestysaktiivisuus oli 78,1 prosenttia.

Yle haastatteli ihmisiä Pirkkalan Suupantorilla. Pirkkala on Tampereen kupeessa sijaitseva vauras kunta.

Avaa kuvien katselu Arto Ahlberg ei käyttänyt ääntään eduskuntavaaleissa. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Pirkkalalainen Arto Ahlberg ei monista pirkkalalaisista poiketen äänestänyt eduskuntavaaleissa.

– Näissä vaaleissa jätin äänestämättä laiskuuden vuoksi. Joskus saatan käydä pudottamassa protestiäänen, mikä on parempi kuin äänestämättä jättäminen, Ahlberg sanoo.

Avaa kuvien katselu Pirjo Giltig äänesti monen pirkkalalaisen tavoin. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Pirjo Giltig kertoo taas käyvänsä aina äänestämässä.

– En osaa kuitenkaan sanoa, miksi juuri Pirkkalassa äänestettiin aktiivisesti, hän toteaa.

Avaa kuvien katselu Matti Kauppinen kertoo äänestävänsä aina. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Myös Matti Kauppinen kävi äänestämässä. Kauppisenkin mukaan Pirkkalan korkeaa äänestysprosenttia on kuitenkin vaikea selittää.

– Ehkä pirkkalalaisia kiinnostavat yhteiskunnalliset asiat. Niin minuakin, Kauppinen arvelee.

Avaa kuvien katselu Katriina Nuppola äänesti eduskuntavaaleissa. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Katriina Nuppolan mukaan Pirkkalan korkea koulutustaso saattaa olla syy äänestysaktiivisuuteen.

– Pirkkalassa on koulutettuja ihmisiä, jotka kokevat äänestämisen tärkeäksi. Ehkä siksi täällä äänestetään aktiivisesti, Nuppola arvioi.

Uskonnollisessa Luodossa on perinteisesti aina korkea äänestysprosentti

Vaasan vaalipiirissä äänestysprosentti oli näissä eduskuntavaaleissa 73,4. Se on lähes sama kuin vuoden 2019 vaaleissa (74 %). Alueen innokkaimmat äänestäjät olivat jälleen Luodossa (85,3 %). Yli 82 prosentin päästiin myös Pedersöressä ja Korsnäsissa.

Alle 6 000 asukkaan Luodossa korkea äänestysprosentti ei ole mikään yllätys. Siellä on perinteisesti käyty äänestämässä nimenomaan kristillisdemokraatteja.

Avaa kuvien katselu Anette Fagerudd on sitä mieltä, että äänestäminen on oikeus, jota pitää käyttää. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Yle kävi kysymässä Luodossa, miksi äänestysprosentti on siellä niin suuri. Anette Fagerudd oli yksi heistä, jotka antoivat äänensä vaaleissa.

– Totta kai kävin äänestämässä. Jos kerran saa, silloin pitää äänestää. En osaa sanoa, johtuuko täällä korkea äänestysprosentti siitä, että meillä on niin paljon lestadiolaisia. He äänestävät omiaan, Fagerudd pohtii.

Peter Wassborr on äänestänyt joka vaaleissa siitä lähtien, kun täytti 18 vuotta.

– Täällä Luodossa näyttää olevan tunnollisia äänestäjiä. On tärkeää, että ainakin yrittää vaikuttaa siihen, ketkä asioista eduskunnassa päättävät, Wassborr sanoo.

Avaa kuvien katselu Peter Wassborr on aina äänestänyt vaaleissa siitä asti, kun tuli täysi-ikäiseksi. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Yleensä Wassborr on keskittänyt äänensä henkilölle, jolla on mahdollisuus nousta eduskuntaan. Tällä kertaa ajatus oli toinen.

– Päätin äänestää eri tavalla näissä vaaleissa, koska ennakkoon näytti siltä, että käy niin kuin nyt kävikin. Mutta eihän se auttanut, Wassborr sanoo.

Myös Gustav Holmberg käy äänestämässä aina. Hän ei löydä suoraa syytä sille, miksi juuri luotolaiset ovat niin aktiivisia vaaliuurnilla. Se vain on aina ollut niin, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Gustav Holmberg pitää tärkeänä, että pienellä kunnalla on eduskunnassa oma kansanedustaja. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo, että Luoto on mielenkiintoinen poikkeus Suomen poliittisella kartalla. Poliittinen valta on haluttu pitää siellä yhden joukon eli KD:n hallussa. Se on mahdollista riittävän pienessä kunnassa.

Äänten keskittäminen on tuottanut tulosta, sillä pieni Luoto sai jälleen kansanedustajan läpi vaaleissa. Kristillisdemokraattien Peter Östman pääsi nyt neljännelle kaudelle.

Luodossa laajalle ulottuva uskonnollisuus ja Rauhan sana -lestadiolaisuuden vahva jalansija vaikuttavat äänestämisen taustalla.