”Tämä on ihme!” – 8 000 asukkaan Kuhmosta meni läpi peräti kaksi kansanedustajaa

Kainuu saa kolme kansanedustajaa, joista peräti kaksi on samalta pikkupaikkakunnalta Kuhmosta.

Kainuulaisesta Kuhmon kaupungissa on ilo ylimmillään. Tuomas Kettunen sai keskustalaisista eniten ääniä (7 256) Oulun vaalipiirissä, kun kaikki vaalipiirin äänet on laskettu. Hänen ystävänsä Mikko Polvisen vaalityö tuotti myös tulossa, Polvinen on perussuomalaisten uusi kansanedustaja 4 296 äänellään.

– Tämä on ihme, toistelee Polvinen kannattajajoukoilleen vaalivalvojaisissaan, jonne Kettunen tuli vierailulle.

Kuhmossa on alle 8 000 asukasta. Esimerkiksi reilun 36 000 asukkaan Kajaanista ei ole menossa läpi lainkaan kansanedustajaa, Kainuun kolmas kansanedustaja on vasemmistoliiton Merja Kyllönen noin 7 500 asukkaan Suomussalmelta. Kuhmossa juhlitaan nyt.

– Pienissä kylissä keskitetään ääniä yhdelle ehdokkaalle, mutta nyt saatiin kaksi, onhan tämä ihan lottovoitto koko kunnalle, kuvaa Antti Komulainen, joka osallistui Mikko Polvisen vaalivalvojaisiin.

Avaa kuvien katselu Antti Komulainen uskoo Kuhmon hyötyvän kahdesta kansanedustajasta. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

– Ollaan tosi pieni kunta, tai siis kaupunki, tämä on ihan mieletöntä, sanoo Tiina Huotari, joka osallistui Kettusen vaalivalvojaisiin.

Huotarille ja Komulaiselle kahden edustajan läpimeno tuli yllätyksenä.

Avaa kuvien katselu Tiina ja Sanna Huotari osallistuivat Tuomas Kettusen vaalivalvojaisiin. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Toisin sanoo Polvisen vaalivalvojaisiin osallistunut Tero Heiskanen. Hän osasi etukäteen arvella, että paikkakunnalta voisi tulla kaksi kansanedustajaa.

– Kyllähän tässä on laskeskeltu, mikä on Kuhmon äänimäärä ja Kainuun äänimäärä verrattuna Ouluun.

Kainuun maakunta kuuluu Oulun vaalipiiriin Pohjois-Pohjanmaan kanssa.

Näin kuhmolaisten kansanedustajien tukijoukot kommentoivat sitä, että samalta paikkakunnalta menee peräti kaksi kansanedustajaa. Video: Timo Sihvonen, Antti Heikinmatti / Yle

Kunnalle voi olla hyötyä

Ylelle vaaleja kommentoiva viestinnän ammattilainen Ville Koivuniemi sanoo, että on mielenkiintoista, että yhdelle niin pienelle paikkakunnalle sattuu kaksi kansanedustajaa.

– Onhan se kiinnostava yksityiskohta ja erikoista.

Hän sanoo, että paikkakunnalle siitä voi olla hyötyä.

– Kyllähän aina siltarumpupolitikoinnista puhutaan. Kyllä sillä ihan varmasti sellaista vaikutusta on, että kunnan ja lähialueen asioista ainakin kulkee tieto eduskuntaan.

Myös kuhmolaiset uskovat, että kahdesta kansanedustajasta on Kuhmolle etua.

– Kyllähän se tuntuu mahtavalta, että pienestä pitäjästä voi näyttää voimia. Kyllähän tätä kautta voidaan saada elinvoimaa ja ääntä kuuluviin ja tiettyjä asioita eteenpäin, sanoo Tero Heiskanen.

Avaa kuvien katselu Tero Heiskaselle ei tullut yllätyksenä, että paikkakunnalta tuli kaksi ehdokasta. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Samaa arvioi Tiina Huotari.

– Uskon, että he saavat vietyä meidän asioitamme eteenpäin.

Tällaisia asioita ovat muun muassa kulttuuri- ja metsätalousasiat.

Antti Komulainen nostaa esiin myös puurakentamisen, josta Kuhmo on tunnettu.