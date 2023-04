Suomen vaalitulos kiinnostaa ulkomailla täysin poikkeuksellisesti, ja huomion vie jälleen Sanna Marin

Sanna Marin on hävinnyt kamppailun vallasta, kertoo brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) lukijoilleen Suomen eduskuntavaalien tuloksesta.

Monissa uutisissa vaalitulos otsikoidaan samaan tapaan Marinin henkilökohtaiseksi tappioksi. Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) otsikoi Marinin hävinneen konservatiiveille. Yhdysvaltalainen The New York Times (siirryt toiseen palveluun) (NYT) lisää tappio-otsikkoonsa Marinin lisäksi tämän sosiaalidemokraattisen puolueen.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa Marinin tunnustaneen vaalitappionsa.

Marinin kohtalo on kärkenä suurimmassa osassa kansainvälisen median uutisia, joissa monessa suositun pääministerin tappion arvioidaan selittyvän Suomen velkaantumisesta käydyllä keskustelulla.

Ehkä hieman yllättäen perussuomalaisten nousu toiseksi suurimmaksi eduskuntapuolueeksi ei ainakaan ensimmäisissä vaaliuutisissa saa suurta huomiota maailmalla. Uutisissa kyllä mainitaan perussuomalaisten saama suosio, mutta uutisten kärkenä on yleisimmin suositun pääministerin vaihtaminen.

NYT kirjoittaa perussuomalaisista, että puolue on pehmittänyt imagoaan Riikka Purran johdolla, ja perussuomalaiset hyödynsivät sosiaalista mediaa taitavasti, mikä lisäsi puolueen suosiota nuorten äänestäjien joukossa.

Avaa kuvien katselu Riikka Purran johtamien perussuomalaisten vaalimenestys saa kansainvälisen median ensimmäisissä tulosuutisissa jopa yllättävän vähän huomiota. Kuva: Jarno Kuusinen / EPA

Ruotsin mediassa ihmetellään ”supertähti” Sanna Marinin kohtaloa vaaleissa

Suomen eduskuntavaaleja on seurattu Ruotsin mediassa tarkasti. Useissa vaalituloskommenteissa toistuu hämmästys siitä, että Suomi on vaihtamassa suositun pääministerinsä.

Sanna Marinia kutsutaan Ruotsin mediassa muun muassa supertähdeksi, kiintotähdeksi, rokkipääministeriksi ja Suomen kasvoiksi maailmalla.

Aftonbladetin (siirryt toiseen palveluun) mukaan pääministerin vaihtamista voi pitää sensaatiomaisena ja kummallisena. Petteri Orpo on lehden mielestä Marinin vastakohta, väritön ja melko anonyymi poliitikko.

Expressen-lehti (siirryt toiseen palveluun) analysoi valtionvelan ratkaisseen vaalituloksen kokoomuksen eduksi. Lehti huomauttaa sekä Suomen että Ruotsin demaripääministereiden kokeneen saman kohtalon. Kummankin puolueen kannatus nousi vaaleissa, mutta sekä Marin että Magdalena Andersson menettivät pääministerin paikan.

Useissa muissakin kommenteissa Suomen vaalitulosta verrataan Ruotsin viime syksyn vaalitulokseen. Esimerkiksi Svenska Dagbladetin (siirryt toiseen palveluun) mukaan puolueiden tuloksissa ja äänestäjien käyttäytymisessä on hämmästyttävän paljon yhtäläisyyksiä.

Suomen hallitusneuvotteluista povataan vaikeita ja jopa kuukausia kestäviä esimerkiksi Dagens Nyheter -lehden (siirryt toiseen palveluun) ja Ruotsin television SVT:n (siirryt toiseen palveluun) vaaliseurannoissa.

Saksassa Suomen vaalitulosta kuvataan šokiksi

”Sanna Marinin vaališokki” uutisoi saksalainen Bild-lehti (siirryt toiseen palveluun) Suomen vaalituloksen pääuutistensa joukossa. Bild kirjoittaa Sanna Marinin hallituksen luotsanneen Suomen koronapandemian läpi ja Naton jäseneksi, mutta vaalitaistelun keskittyneen talouteen ja valtionvelkaan.

Yleisradioyhtiö ARD (siirryt toiseen palveluun) nostaa oman uutisensa kärjeksi kokoomuksen vaalivoiton ja sen, että Petteri Orpo on todennäköisesti seuraava pääministeri. ARD muistuttaa, että toisin kuin sosiaalidemokraatit, kokoomus ei ole sulkenut pois yhteistyötä oikeistopopulistien, eli perussuomalaisten kanssa.

Samaan kiinnittää huomiota yleisradioyhtiö ZDF (siirryt toiseen palveluun) omassa vaaliuutisessaan. ”Tappio Sanna Marinille” oli varhain aamulla ZDF:n pääuutisena olleen jutun otsikko.

Die Welt -lehti (siirryt toiseen palveluun) huomauttaa olevan poikkeuksellista, että pääministeripuolue, näissä vaaleissa sosiaalidemokraatit, lisäsi kannatustaan vaaleissa. Lehti kertoo lukijoilleen, että Suomessa hallitusvastuu johtaa perinteisesti kannatuksen laskuun. Die Welt nostaa esille myös vihreiden huonon tuloksen.

Spiegel-lehti (siirryt toiseen palveluun) analysoi, että vaalituloksen myötä Suomi liikahtaa poliittisesti oikealle, mikä saattaa johtaa Marinin lähtöön ulkomaille.

– Huhujen mukaan hän voi pian olla ehdolla korkeaan virkaan Brysselissä, Spiegel kirjoittaa.

Talouslehdet: Velkakeskustelu hyödytti oikeistoa

Talouslehti Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) (FT) mukaan vaalien alla käyty keskustelu keskittyi julkiseen talouteen ja valtion velkaan, mistä vaalipäivänä hyötyivät konservatiivipuolueet. FT huomioi, että Orpo on pitänyt vaihtoehdot avoinna hallitustunnusteluille ja saattaa tavoitella hallituksen muodostamista joko perussuomalaisten tai sosiaalidemokraattien kanssa.

Talouslehti The Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun) (WSJ) kirjoittaa, että Suomi on tunnettu valtiontalouden tarkkana hallitsijana, jolla on yksi maailman korkeimmista luottoluokituksista. WSJ kuitenkin huomioi, että viime vuosina Suomen valtionvelka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen on kasvanut esimerkiksi Ruotsia ja Tanskaa selvästi korkeammalle tasolle. WSJ:n mukaan Orpo haluaa asettaa ”tiukan rajan” Suomen velanotolle.

Suomen vaalit saaneet poikkeuksellisen suuren huomion

Suomen eduskuntavaalit ovat saaneet poikkeuksellisen suurta kansainvälistä huomiota.

Vaaleja seuraamaan oli akkreditoitunut toimittajia usealta eri mantereelta, ja vaaleista raportoivat muun muassa kansainväliset uutistoimistot AFP, AP ja Reuters, talousmedia Bloomberg, yhdysvaltalaislehti The New York Times ja Japanin yleisradioyhtiö NHK.