Ex-ministeri Jari Lindström yllättyi, kun kovia nimiä putosi eduskunnasta: ”Ministeriys ei suojele putoamiselta”

Kuusankoskella asuva Jari Lindström on seurannut eduskuntavaaleja tarkkaan, vaikka ei ole enää mukana politiikassa.

Kuusankoskella Kouvolassa asuva Jari Lindström seurasi eduskuntavaaleja suurella mielenkiinnolla. Entinen perussuomalaisten kansanedustaja ja ex-ministeri on kommentoinut vaaleja ja vaalitulosta vilkkaasti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Hänelle vaalien suurin yllätys oli se, että ”aika kovia nimiä” putosi eduskunnasta.

– Toisaalta niin käy eduskuntavaaleissa usein. Nämäkin vaalit osoittivat, että ministeriys ei suojele putoamiselta. Minä tiedän sen, Lindström toteaa.

Lindströmille ovet eduskuntaan eivät enää auenneet vuoden 2019 vaaleissa.

Nyt Kaakkois-Suomessa kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) putosi eduskunnasta. Tilanne on kuitenkin vielä tiukka, sillä Paateron ero kouvolalaiseen Paula Werningiin (sd.) on vain 14 ääntä. Äänien tarkastuslaskenta voi vielä muuttaa tilannetta.

– Putoaminen on hirveä paikka, jos ei ole ollenkaan osannut ajatella sitä mahdollisuutta. Kaikkein vaarallisinta on se, että poliitikko alkaa pitää itseään itsestäänselvyytenä, sanoo Lindström.

Odotettu tulos

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä suurimmat puolueet ovat kokoomus, perussuomalaiset ja sosialidemokraatit. Lindström pitää tulosta jokseenkin odotettuna.

– Ennustin, että perussuomalaisten nousu vaalipäivänä olisi ollut vieläkin kovempi ja että he olisivat voittaneet nämä vaalit. Kokoomus onnistui kuitenkin pitämään asemansa loppuun saakka, Lindström sanoo.

Hänen mukaansa perussuomalaiset ovat haukanneet keskustalta hapen.

– Keskusta on pudonnut, ja perussuomalaiset ovat tulleet sen tilalle. Perussuomalaiset on vakiinnuttanut asemansa kolmen isoimman puolueen joukossa myös kaakossa.

Lindströmin mukaan nyt käydyt vaalit olivat arvovaalit. Puhetta käytiin paljon taloudesta.

– Marinin hallitus on hoitanut kriisit hyvin. Mutta paljon on väännetty siitä, paljonko on otettu velkaa kaikkeen muuhun. Kansa antoi tuomion, että velkaantuminen pitää lopettaa.

Suuri vastuu

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä vaaliuurnilla käytiin laiskimmin koko Manner-Suomessa. Vaalipiirin äänestysprosentti oli 67,4.

– Voi olla, että täällä on aika paljon ihmisiä, jotka ovat jo luovuttaneet. Heitä ei kiinnosta, ja he ajattelevat, että on ihan sama, kuka siellä istuu. Silti juuri heidän pitäisi mennä äänestämään, Lindström sanoo.

Hänen mukaansa perussuomalaiset hyötyi liikkuvista äänestäjistä kaikkein eniten. Samalla kansalta saatu vahva mandaatti tuo Lindströmin mukaan mukanaan valtavan vastuun.

– Jos perussuomalaiset ei nyt onnistu, voi olla, että äänestysaktiivisuus putoaa entisestään. Ihmiset haluavat muutosta.

Kuuntele alta, miten ex-ministeri Jari Lindström analysoi vaalitulosta. Hänet tapasi toimittaja Maija Tuunila:

Taloustilanne vaikuttaa

Tulevien hallitusneuvottelujen ja hallituskauden Lindström ennustaa olevan vaikeita. Siihen vaikuttaa muun muassa taloustilanne.

– Sitten kun päätöksiä ajetaan läpi, niitä pitää uskaltaa puolustaa. Pitää mennä torille ottamaan palaute vastaan siinäkin tilanteessa.

Kaakkois-Suomesta ministerinpaikkaa Lindström veikkaa sekä äänikuningas Antti Häkkäselle (kok.) että Ville Kaunistolle (kok.).

– Koville paikoille, kuten esimerkiksi valiokuntien puheenjohtajaksi, pitää hakeutua. Häkkäsen lisäksi Ville Kaunistolla on nyt mahdollisuus siihen. Opettelut on opeteltu, nyt on aika alkaa tehdä kovaa työtä.