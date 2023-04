Tuhannet kävivät taas vaaliuurnilla protestoimassa – ääniä hylättiin nyt vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa

Hylättyjen äänten määrä pysyi näissä eduskuntavaaleissa pienenä. Hylättyjä ääniä annettiin nyt 16 119, mikä on 0,52 prosenttia äänestäneistä. Tieto selviää Ylen vaalitulospalvelusta.

Protestiäänten määrä laski edellisistä eduskuntavaaleista. Tuolloin koko maassa hylättiin lähes 18 000 annettua ääntä, eli 0,6 prosenttia äänestäneistä.

Kaikki hylätyt äänet eivät ole protestiääniä. Hylätyt äänet voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joista isoin on äänestyslippuun tehdyt asiattomat merkinnät. Toinen on täysin tyhjänä jätetty äänestyslippu. Kolmas ryhmä on epäselvät merkinnät, joissa äänestäjä on yrittänyt tehdä oikean näköisen numeron.

Ylen vaalitulospalvelun mukaan hyväksyttyjä ääniä oli näissä eduskuntavaaleissa yhteensä 3 092 418. Kuva on Helsingistä Malmin peruskoulun äänestyspisteeltä.

Helsinki ja Ahvenanmaa erottuvat

Hylättyjen äänten määrä vaihtelee vaalipiireittäin reilustikin. Esimerkiksi Helsingissä 0,87 prosenttia äänistä hylättiin, kun Uudenmaan vaalipiirissä hylättyjä ääniä oli 0,40 prosenttia.

Kaikkein korkein osuus hylättyjä ääniä oli Ahvenanmaalla, missä lähes yksi prosentti äänistä hylättiin.

Hylättyjen äänten osuus eri vaalipiireissä Helsinki 0,87 Uusimaa 0,40 Varsinais-Suomi 0,42 Satakunta 0,49 Ahvenanmaa 0,95 Häme 0,66 Pirkanmaa 0,41 Kaakkois-Suomi 0,46 Savo-Karjala 0,46 Vaasa 0,60 Keski-Suomi 0,53 Oulu 0,41 Lappi 0,54 Lähde: Ylen vaalitulospalvelu (siirryt toiseen palveluun)

Ennen vaaleja Tampereen yliopiston tutkijatohtori Aino Tiihonen arvioi, että hylättyjen äänien määrä ei nouse ainakaan kovin paljon.

– Tiedetään, että tällaisten äänten osuus koko äänipotista on ollut suhteessa verrattain samansuuruinen joka vaalivuosi, hän totesi Ylelle.