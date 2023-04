Kasvuyritykset eivät tahdo löytää rahoitusta – paitsi jos ne torjuvat ilmastonmuutosta

Paavo Timonen on yhtiökumppaniensa kanssa saanut kannatinkäsivarren kehitysvaiheen maaliin, mutta laajenemisvaiheeseen ei meinaakaan löytyä rahoitusta.

Terveysteknologiayritys Visib on yrittänyt jo vuoden ajan saada kasvulleen 300 000–400 000 euron rahoitusta. Seitsemän kaverin viisi vuotta sitten perustama firma on hakenut rahoitusta kymmeniltä sijoittajilta, tuloksetta.

Sairaalan kattoon kiinnitettävää kannatinkäsivartta valmistavalla yrityksellä olisi neljännesmiljoonan euron kaupat jo allekirjoitettuna.

– Olemme vähän yllättyneitä, että sijoittajat ja rahastot ovat enemmän kiinnostuneita softasta ja toistuvan liikevaihdon antavista tuotteista kuin tällaisesta perinteisestä rautaratkaisusta, kertoo toimitusjohtaja Paavo Timonen Visibistä.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malisen mukaan rahoituksen saaminen on kiristymässä.

– Ulkomailla pankkimaailmassa on ollut heiluntaa ja korkotason nousu sekä vallitseva taloustilanne myös vaikuttavat. Ollaan varovaisia, koska tiedetään, että talous tulee supistumaan.

Fibanin juuri julkaiseman tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan sijoitukset putosivat viime vuonna 20–30 prosenttia sekä euroissa että tehtyjen sijoituskierrosten määrässä verrattuna edelliseen vuoteen.

Alkuvaiheen yrityksille rahoituksen haasteet ovat kuitenkin olleet pienempiä kuin myöhäisemmän vaiheen suuremmat rahoituskierrokset.

Erityisesti viime vuoden alku oli Fibanin hankevirtapäällikkö Topi Laakso mukaan hiljaisempaa kuin vuonna 2021, joka oli huippuvuosi.

– Alkuvuodesta katseltiin, miten maailmantilanne kehittyy. Loppuvuodesta nähtiin piristymisen merkkejä, jotka jatkuvat tälle vuodelle.

Fiban on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin ja kouluttaa enkelisijoittajien ammattikuntaa.

Bisneskenkelit mukaan vastuullisiin ratkaisuihin

Entistä helpommin sijoittajat lähtevät mukaan tuotteisiin tai ratkaisuihin, jotka pyrkivät pienentämään hiilijalanjälkeä.

– Vastuullisuus vaikuttaa positiivisesti rahoituksen saamiseen. Se näkyy jo pelkästään siinä, että vastuullisiin ratkaisuihin on tullut paljon julkisia tukia, jotka taas vauhdittavat saamaan muita rahoituskeinoja, sanoo toimitusjohtaja Jaana Seppälä Kasvu Openista.

Avaa kuvien katselu Kasvu Openin tavoite on auttaa yrityksiä kehittymään ja kasvamaan. Heidän mukaansa kasvua tavoittelevissa yrityksissä rahoituksen hankkiminen vaatii paljon töitä. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Osa bisnesenkeleistä eli yksityissijoittajista keskittyy ainoastaan hiilijalanjälkeen.

– Perinteistä teollisuutta haastaa ja tulee lisääntyvästi haastamaan ilmastonmuutoksen torjunta. Monet rahoittajat ovat lähteneet siihen, että heidän rahoitussalkkunsa on mahdollisimman hiilineutraali, kertoo Malinen.

Fibanin mukaan sijoittajat painottavat hiilineutraaliuden lisäksi ymmärrettäviä teknologisia ratkaisuja ja aloja, jotka he itse tuntevat läpikotaisin.

– Enkelisijoittajan valtteja ovat yrittäjän näkökulmasta alakohtainen kokemus ja verkostot, sanoo Laakso.

Fibanin tilastojen mukaan parhaiten rahoittajia ovat löytäneet yritykset, jotka tuottavat kuukausilaskutettavia ohjelmistopalveluita. Kärkipäässä ovat myös terveysteknologia sekä informaatioteknologia.

Erilaiset kestävän kehityksen ruuan tuotantoon liittyvät teknologiat ovat myös nousussa.

Aikaa ja vaivaa rahoituksen etsimiseen

Timonen on laittanut yhtiökumppaniensa kanssa omaa ja lainattua rahaa yhtiön kehittämiseen tähän mennessä puoli miljoonaa euroa. Valmiina on mallikappale kannatinkäsivarresta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on jo tehnyt hankintapäätöksen 28 kannatinkäsivarresta, nyt tähtäimessä ovat muut Pohjoismaat.

– Kotimaan kauppa on auennut ja uskomme, että markkina on houkutteleva. Kyllä me vielä lähdemme ulkomaille valloittamaan maailmaa, kun saamme rahoituksen kuntoon.

Timosen yhteistyökumppanit ovat kaikki pitkän linjan yrittäjiä, mutta hän itse on aiemmin työskennellyt nanoteknologian parissa. Hyppy yrittäjyyteen on ollut hänelle pitkä.

– Haastavinta yrittäjyydessä on ollut vastuun kantaminen. Kun itsellä on vastuu kaikesta, ei ole samanlaista varmuutta kuin palkkatöissä. Toisaalta vapaudet ja kyky muuttaa oman työn kulkua ovat eri tasolla kuin aikaisemmin, ja se on yrittäjyydessä antoisaa.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 12. huhtikuuta kello 23.00 saakka.