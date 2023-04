FT: Venäjä takavarikoi virkamiesten passeja estääkseen loikkauksia

Kuva: Juha Metso/All Over Press

Venäjä vaatii kansalaisiaan antamaan passinsa takavarikkoon, jotta he eivät voi loikata maasta.

Venäjän turvallisuusviranomaiset takavarikoivat passeja valtion virkamiehiltä ja valtionyritysten johtajilta estääkseen heidän matkustamisensa ulkomaille, kertoo talouslehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun) (FT).

FT kertoo takavarikointien syynä olevan vainoharhaisuus presidentti Vladimir Putinin hallinnossa maan virkamiesjohdon tekemistä vuodoista ja loikkauksista länteen. Lehden mukaan Kremlissä ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:ssä vallitsee laaja epäily venäläisen virkamiesjohdon lojaaliutta kohtaan.

FT perustaa tietonsa useaan nimettömään lähteeseen. Heidän lisäksi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vahvisti FT:lle, että Venäjä on tiukentanut ulkomaille suuntautuvan matkustamisen rajoituksia joidenkin henkilöiden kohdalla, jotka työskentelevät ”herkillä” alueilla.

Peskovin mukaan Venäjä on kiinnittänyt matkustusrajoituksiin huomiota sen jälkeen, kun se aloitti ”erikoisoperaation” eli hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Virkamiesten passien takavarikoinnin perinne kulkee Venäjällä Neuvostoliiton aikaan asti. Venäjän ministeriöissä ja valtionyhtiöissä on passeille varattu kassakaappi, jonne työntekijöitä voidaan käskeä jättämään passinsa säilöön. Passien takavarikointi oli kuitenkin harvinaista hyökkäyssodan aloittamiseen asti.

Matkustusrajoitukset eroavat huomattavasti eri valtion laitosten välillä. Joissakin työpaikoissa keskiportaan työntekijöiltäkin vaaditaan passien luovuttamista, kun taas joissain paikoissa myös korkea-arvoisille virkamiehille annetaan lupia matkustamiselle.

Esimerkiksi yhdessä merkittävässä valtio-omisteisessa teollisuusyrityksessä johtotason työntekijät eivät saa matkustaa yli kahden tunnin ajomatkan päähän Moskovasta ilman erillistä lupaa, FT kertoo.

FSB on vaatinut myös joitakin jo eläkkeellä olevia ihmisiä antamaan passinsa takavarikkoon.

FT:n haastattelema entinen Venäjän keskuspankin virkamies Alexandra Prokopenko sanoo, että FSB ei enää takavarikoi passeja ainoastaan korkean turvaluokituksen työntekijöiltä, vaan passeja viedään yhä summittaisemmin sillä perusteella, että työntekijällä on ollut pääsy salaiseen tietoon.

– Periaatteessa mitä tahansa tietoa voidaan pitää salaisena, joten FSB:n virkamiehet vain kertovat sinulle, että sinulla on salaista tietoa. Mitä se on? Miksi se on salaista ja kuka sen päättää? Kukaan ei tiedä, Prokopenko sanoo.